The Callisto Protocol inceleme sonuçları geldi: Kimler ne diyor?

Tam Boyutta Gör The Callisto Protocol, Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan hayatta kalma türünde korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 2 Aralık itibariyle yayınlanan oyun Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülüyor. Ek olarak oyun, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabilecek.

The Callisto Protocol hikaye ve oynanış

The Callisto Protocol'de oyuncular, 2320 yılında Jüpiter'in Callisto ayındaki Black Iron Prison'ın bir mahkumu olan Jacob Lee karakterini kontrol ediyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla kontrol edilen karakter tasarımında ayrıca en önemli oyun bilgileri yine aynı perspektiften görüntülenen holografik bir HUD aracılığıyla gösteriliyor. Hapishane gardiyanları ve mahkumlar, Biophage adı verilen yaratıklara dönüşürken Black Iron'ın dehşetinden kurtulmak ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

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The Callisto Protocol inceleme puanları

Tam Boyutta Gör The Callisto Protocol, genel olarak beğenilmişe benziyor ancak bazı önemli eksikliklerinin de olduğu vurgulanıyor. Oyunun çoğu mekaniği Dead Space’ten aldığı ancak oynanışı geliştirmek için de kendisinin çok fazla bir şey katmadığı belirtiliyor.

Aynı zamanda bazı performans sorunlarının yaşandığı ve korku öğesinin eksikliğinden bahsediliyor. Ancak genel olarak bakıldığında grafik, aksiyon ve gerilim açısından başarılı bulunuyor. IGN, yapımı başarılı bir Dead Space taklidi olarak görürken, Gamespot oyunu grafik, sanat yönetmenliği, ses tasarımı ile övüyor ve yakın dövüş, ölüm animasyonu uzunluğu ve bunun tekrara düşmesini eksiklikler olarak niteliyor. Polygon ise görüntü, ses ve atmosfer kombinasyonunun başarısına dikkat çekerken “ama yine de: Callisto Protocol, ruhani ilhamından birkaç ders daha ödünç alabilir ve mekaniğini daha da geliştirebilirdi.” diyor.

MetaCritic 75/100

IGN 7/10

Gamespot 5/10

PC Gamer 79/100

OpenCritic 74/100

Dexerto 5/5

The Loadout 9/10

AusGamers 8.7/10

God is a Geek 8.5/0

Shacknews 8/10

Push Square 7/10

Game Informer 6/10

The Callisto Protocol sistem gereksinimleri

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The Callisto Protocol sistem gereksinimi nedir diyorsanız hemen merakınızı giderelim. Stüdyo The Callisto Protocol için 4 farklı sistem gereksinimi hazırlamış durumda.

The Callisto Protocol minimum sistem gereksinimi

OS: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

The Callisto Protocol önerilen sistem gereksinimi

OS: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5700

DirectX: Version 12

Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

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The Callisto Protocol max sistem gereksinimi

OS: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700x ya da Intel Core i7-9700k

Bellek: 16 GB RAM

GPU: AMD Radeon RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX: Version 12

Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

The Callisto Protocol ultra sistem gereksinimi

OS: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 9 3900x ya da Intel Core i9-9900k

Bellek: 16 GB RAM

GPU: AMD Radeon RX 6900 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Version 12

Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

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