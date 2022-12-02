The Callisto Protocol inceleme sonuçları geldi: Kimler ne diyor?

- The Callisto Protocol hikaye ve oynanış
- The Callisto Protocol inceleme puanları
- The Callisto Protocol sistem gereksinimleri
- The Callisto Protocol minimum sistem gereksinimi
- The Callisto Protocol önerilen sistem gereksinimi
- The Callisto Protocol max sistem gereksinimi
- The Callisto Protocol ultra sistem gereksinimi
- Yorumlar
The Callisto Protocol hikaye ve oynanış
The Callisto Protocol'de oyuncular, 2320 yılında Jüpiter'in Callisto ayındaki Black Iron Prison'ın bir mahkumu olan Jacob Lee karakterini kontrol ediyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla kontrol edilen karakter tasarımında ayrıca en önemli oyun bilgileri yine aynı perspektiften görüntülenen holografik bir HUD aracılığıyla gösteriliyor. Hapishane gardiyanları ve mahkumlar, Biophage adı verilen yaratıklara dönüşürken Black Iron'ın dehşetinden kurtulmak ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.
The Callisto Protocol inceleme puanları
Aynı zamanda bazı performans sorunlarının yaşandığı ve korku öğesinin eksikliğinden bahsediliyor. Ancak genel olarak bakıldığında grafik, aksiyon ve gerilim açısından başarılı bulunuyor. IGN, yapımı başarılı bir Dead Space taklidi olarak görürken, Gamespot oyunu grafik, sanat yönetmenliği, ses tasarımı ile övüyor ve yakın dövüş, ölüm animasyonu uzunluğu ve bunun tekrara düşmesini eksiklikler olarak niteliyor. Polygon ise görüntü, ses ve atmosfer kombinasyonunun başarısına dikkat çekerken “ama yine de: Callisto Protocol, ruhani ilhamından birkaç ders daha ödünç alabilir ve mekaniğini daha da geliştirebilirdi.” diyor.
- MetaCritic 75/100
- IGN 7/10
- Gamespot 5/10
- PC Gamer 79/100
- OpenCritic 74/100
- Dexerto 5/5
- The Loadout 9/10
- AusGamers 8.7/10
- God is a Geek 8.5/0
- Shacknews 8/10
- Push Square 7/10
- Game Informer 6/10
The Callisto Protocol sistem gereksinimleri
The Callisto Protocol sistem gereksinimi nedir diyorsanız hemen merakınızı giderelim. Stüdyo The Callisto Protocol için 4 farklı sistem gereksinimi hazırlamış durumda.
The Callisto Protocol minimum sistem gereksinimi
- OS: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 8 GB RAM
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580
- DirectX: Version 11
- Depolama: 75 GB (SSD önerilir)
The Callisto Protocol önerilen sistem gereksinimi
- OS: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Version 12
- Depolama: 75 GB (SSD önerilir)
The Callisto Protocol max sistem gereksinimi
- OS: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700x ya da Intel Core i7-9700k
- Bellek: 16 GB RAM
- GPU: AMD Radeon RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070
- DirectX: Version 12
- Depolama: 75 GB (SSD önerilir)
The Callisto Protocol ultra sistem gereksinimi
- OS: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 9 3900x ya da Intel Core i9-9900k
- Bellek: 16 GB RAM
- GPU: AMD Radeon RX 6900 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3080
- DirectX: Version 12
- Depolama: 75 GB (SSD önerilir)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam