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    The Callisto Protocol inceleme sonuçları geldi: Kimler ne diyor?

    Beklenen The Callisto Protocol sonunda çıkışını yaptı ve artık oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyunun çıkışıyla birlikte ambargoda kalktı ve ilk inceleme sonuçları da paylaşıldı.

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    The Callisto Protocol inceleme sonuçları geldi: Kimler ne diyor? Tam Boyutta Gör
    The Callisto Protocol, Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan hayatta kalma türünde korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 2 Aralık itibariyle yayınlanan oyun Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülüyor. Ek olarak oyun, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabilecek.

    The Callisto Protocol hikaye ve oynanış

    The Callisto Protocol'de oyuncular, 2320 yılında Jüpiter'in Callisto ayındaki Black Iron Prison'ın bir mahkumu olan Jacob Lee karakterini kontrol ediyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla kontrol edilen karakter tasarımında ayrıca en önemli oyun bilgileri yine aynı perspektiften görüntülenen holografik bir HUD aracılığıyla gösteriliyor. Hapishane gardiyanları ve mahkumlar, Biophage adı verilen yaratıklara dönüşürken Black Iron'ın dehşetinden kurtulmak ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

    The Callisto Protocol inceleme puanları

    The Callisto Protocol Tam Boyutta Gör
    The Callisto Protocol, genel olarak beğenilmişe benziyor ancak bazı önemli eksikliklerinin de olduğu vurgulanıyor. Oyunun çoğu mekaniği Dead Space’ten aldığı ancak oynanışı geliştirmek için de kendisinin çok fazla bir şey katmadığı belirtiliyor.

    Aynı zamanda bazı performans sorunlarının yaşandığı ve korku öğesinin eksikliğinden bahsediliyor. Ancak genel olarak bakıldığında grafik, aksiyon ve gerilim açısından başarılı bulunuyor. IGN, yapımı başarılı bir Dead Space taklidi olarak görürken, Gamespot oyunu grafik, sanat yönetmenliği, ses tasarımı ile övüyor ve yakın dövüş, ölüm animasyonu uzunluğu ve bunun tekrara düşmesini eksiklikler olarak niteliyor. Polygon ise görüntü, ses ve atmosfer kombinasyonunun başarısına dikkat çekerken “ama yine de: Callisto Protocol, ruhani ilhamından birkaç ders daha ödünç alabilir ve mekaniğini daha da geliştirebilirdi.” diyor.

    • MetaCritic 75/100
    • IGN 7/10
    • Gamespot 5/10
    • PC Gamer 79/100
    • OpenCritic 74/100
    • Dexerto 5/5
    • The Loadout 9/10
    • AusGamers 8.7/10
    • God is a Geek 8.5/0
    • Shacknews 8/10
    • Push Square  7/10
    • Game Informer 6/10

    The Callisto Protocol sistem gereksinimleri

    The Callisto Protocol inceleme sonuçları geldi: Kimler ne diyor? Tam Boyutta Gör

    The Callisto Protocol sistem gereksinimi nedir diyorsanız hemen merakınızı giderelim. Stüdyo The Callisto Protocol için 4 farklı sistem gereksinimi hazırlamış durumda.

    The Callisto Protocol minimum sistem gereksinimi

    • OS: Windows 10/11
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 8 GB RAM
    • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580
    • DirectX: Version 11
    • Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

    The Callisto Protocol önerilen sistem gereksinimi

    • OS: Windows 10/11
    • İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5700
    • DirectX: Version 12
    • Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

    The Callisto Protocol inceleme sonuçları geldi: Kimler ne diyor? Tam Boyutta Gör

    The Callisto Protocol max sistem gereksinimi

    • OS: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700x ya da Intel Core i7-9700k
    • Bellek: 16 GB RAM
    • GPU: AMD Radeon RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070
    • DirectX: Version 12
    • Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

    The Callisto Protocol ultra sistem gereksinimi

    • OS: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 9 3900x ya da Intel Core i9-9900k
    • Bellek: 16 GB RAM
    • GPU: AMD Radeon RX 6900 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3080
    • DirectX: Version 12
    • Depolama: 75 GB (SSD önerilir)

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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