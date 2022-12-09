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    The Game Awards 2022'de tanıtılan tüm oyunlar: Death Stranding 2, Star Wars Jedi: Survivor ve daha fazlası

    Yılın en büyük oyun etkinliklerinden birisi olan The Game Awards 2022 geçtiğimiz saatlerde sona erdi. İşte yeni fragman ve oyun duyurularının dahil olduğu etkinlikte öne çıkan yapımlar.
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    The Game Awards 2022'de tanıtılan yeni oyunlar! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen The Game Awards 2022 etkinliği, birçok kategoride yılın en iyi oyunlarının seçilmesinin ardından sona erdi. Bu ödüllerin yanı sıra etkinlik kapsamında birçok yeni oyun da tanıtıldı. Bu haberimizde sizler için yeni tanıtılan oyunları ve paylaşılan fragmanları bir araya getirdik.

    İşte The Game Awards etkinliğinde gösterilen yapımlar:

    Armored Core VI: Fires of Rubicon

    Yılın oyunu seçilen Elden Ring’de dahil olmak üzere souls oyunlarıyla tanınan FromSoftware, bu sefer yeni bir aksiyon oyunu Armored Core VI ile karşımıza çıkacak. Hızlı manevra kabiliyeti ile devasa üç boyutlu ortamlarda mech’leri bir araya getiren yapım, 2023'te Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 ve PC için geliyor.

    Death Stranding 2

    Oyun dünyasının en önemli isimlerinden Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan Death Stranding, dikkat çeken oynanış yapısı ile endüstrinin en sevilen yapımlarından biri haline geldi. Şimdi de bir sonraki projesi için etkinlik sahnesine çıkan Hideo Kojima, Death Stranding 2’yi duyurdu. Yeni yapım, Reedus ve Seydoux'nun yanı sıra Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi isimler ile yıldızlarla dolu olacak.

    Hades 2

    2020 yılında piyasaya sürülen ve Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, roguelike aksiyon RPG türüne yeni bir soluk getirmişti. Düzenlenen etkinlikte yapımın devam oyunu Hades 2 için yeni bir fragman paylaşıldı. An itibariyle Epic Games ve Steam’de istek listelerine eklenebilen oyun, 2023’te geliyor.

    Dune: Awakening MMO

    Dune hayranları için sevindiren bir gelişme de Funcom'dan geldi. Frank Herbert'in eserlerine dayanan Dune: Awakening MMO, en başarılı bilim kurgu evrenlerinden birinde geçen açık dünya hayatta kalma MMO'su olacak.

    Blue Protocol MMO

    Bandai Namco, animeden ilham alan ücretsiz MMORPG oyunu Blue Protocol için yeni bir fragman ve daha fazla ayrıntı paylaştı. Beş farklı sınıfla esnek bir aksiyon-savaş sistemine sahip olacak yapım, Amazon Games ortaklığı ile PS5, Xbox Series X/S ve PC için 2023'te geliyor.

    Street Fighter 6

    Geçmişten günümüze dünyanın en popüler yakın dövüş oyunları arasında yer alan Street Fighter, 6. oyunu ile tekrar kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugün ön siparişe açılan Capcom imzalı oyun, yeni karakterler ve modlar ile 2 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformlarına geliyor.

    Diablo IV

    The Game Awards 2022'de dikkat çeken bir fragman da popüler oyun serisi Diablo'dan geldi. Serinin yaklaşan oyunu Diablo IV, 6 Haziran 2023 tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Yeni yapım, hem Diablo 2 hem de Diablo 3'te karşımıza çıkan sevilen özellikleri bir araya getirerek yepyeni bir oynanış sunacak. Ayrıca Diablo IV kullanıcıları daha karanlık bir Diablo evreni ile karşılayacak.

    Hell Boy: Web of Wyrd

    Popüler çizgi roman karakteri Hell Boy, yakında yeni bir roguelike aksiyon macera oyunu ile karşımıza çıkacak. 2019 yılında piyasaya sürülen West of Dead'in arkasındaki stüdyo Upstream Arcade tarafından geliştirilen yapım, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Windows PC platformları için çıkış yapacak. Hell Boy: Web of Wyrd için çıkış tarihi henüz açıklanmadı. 

    Judas

    The Game Awards 2022 etkinliğinde bir diğer sürpriz de Bioshock yapımcılarından biri olan Ghost Story Games'den geldi. BioShock'un baş geliştiricisi Ken Levine'nin imzasını taşıyacak yeni FPS oyunu Judas, PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliyor. Ayrıntılar hala gizli olsa da, sanat tasarımı ile dikkat çekecek gibi gözüküyor.

    Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

    Nintendo ve Platinum Games, yeni Bayonetta spin-off'unun önümüzdeki yılın başlarında Switch'e geleceğini açıkladı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yapım, 17 Mart 2023'te piyasaya sürülecek.

    Final Fantasy 16

    Final Fantasy 16 için paylaşılan yeni fragman, yeni oynanış görüntülerinin yanı sıra bir çıkış tarihini de içeriyor. Oyunculara Final Fantasy'de yepyeni bir bağımsız hikaye sunacak yapım, 22 Haziran 2023 tarihinde Playstation 5 kullanıcıları ile buluşacak.

    Yeni etkinlikte Sony, yaklaşan port oyunlarını da duyurdu. Yakın zamanda Playstation 5 için çıkış yapan Returnal 2023 yılında, The Last of Us ise 3 Mart 2023 tarihinde PC kullanıcıları ile buluşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında oyun devi, Horizon Forbidden West: Burning Shores genişleme paketinin 12 Nisan 2023'te geleceğini duyurdu. İşte The Game Awards 2022'de öne çıkan tüm duyurular

    The Game Awards 2022 etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar:

    • Star Wars Jedi: Survivor’s
    • Dune: Awakening
    • Death Stranding 2
    • Hades 2
    • The Last of Us Part 1 PC
    • Hell Boy: Web of Wyrd
    • Street Fighter 6
    • Blue Protocol MMO
    • Dune: Awakening MMO
    • Armored Core VI: Fires of Rubicon
    • Judas
    • Final Fantasy 16
    • Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC
    • Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC
    • The Last of Us Part 1 PC
    • Returnal PC
    • Diablo 4
    • Hell Boy: Web of Wyrd
    • Tekken 8
    • Baldur's Gate 3
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2
    • Suicide Squad: Kill the Justice League
    • Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon
    • Crash Team Rumble
    • Among Us Hide-and-seek
    • Banishers: Ghosts of New Eden
    • Transformers: Reactive
    • After Us
    • Immortals of Aveum
    • Crime Boss: Rockay City
    • Remnant 2
    • The Lords of the Fallen: Soulslike Reboot
    • Earthblade
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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