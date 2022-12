The Game Awards 2022'de tanıtılan tüm oyunlar: Death Stranding 2, Star Wars Jedi: Survivor ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen The Game Awards 2022 etkinliği, birçok kategoride yılın en iyi oyunlarının seçilmesinin ardından sona erdi. Bu ödüllerin yanı sıra etkinlik kapsamında birçok yeni oyun da tanıtıldı. Bu haberimizde sizler için yeni tanıtılan oyunları ve paylaşılan fragmanları bir araya getirdik.

İşte The Game Awards etkinliğinde gösterilen yapımlar:

The Game Awards 2022 kazananları açıklandı 8 sa. önce eklendi

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Yılın oyunu seçilen Elden Ring’de dahil olmak üzere souls oyunlarıyla tanınan FromSoftware, bu sefer yeni bir aksiyon oyunu Armored Core VI ile karşımıza çıkacak. Hızlı manevra kabiliyeti ile devasa üç boyutlu ortamlarda mech’leri bir araya getiren yapım, 2023'te Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 ve PC için geliyor.

Death Stranding 2

Oyun dünyasının en önemli isimlerinden Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan Death Stranding, dikkat çeken oynanış yapısı ile endüstrinin en sevilen yapımlarından biri haline geldi. Şimdi de bir sonraki projesi için etkinlik sahnesine çıkan Hideo Kojima, Death Stranding 2’yi duyurdu. Yeni yapım, Reedus ve Seydoux'nun yanı sıra Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi isimler ile yıldızlarla dolu olacak.

Hades 2

2020 yılında piyasaya sürülen ve Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, roguelike aksiyon RPG türüne yeni bir soluk getirmişti. Düzenlenen etkinlikte yapımın devam oyunu Hades 2 için yeni bir fragman paylaşıldı. An itibariyle Epic Games ve Steam’de istek listelerine eklenebilen oyun, 2023’te geliyor.

Dune: Awakening MMO

Dune hayranları için sevindiren bir gelişme de Funcom'dan geldi. Frank Herbert'in eserlerine dayanan Dune: Awakening MMO, en başarılı bilim kurgu evrenlerinden birinde geçen açık dünya hayatta kalma MMO'su olacak.

Blue Protocol MMO

Bandai Namco, animeden ilham alan ücretsiz MMORPG oyunu Blue Protocol için yeni bir fragman ve daha fazla ayrıntı paylaştı. Beş farklı sınıfla esnek bir aksiyon-savaş sistemine sahip olacak yapım, Amazon Games ortaklığı ile PS5, Xbox Series X/S ve PC için 2023'te geliyor.

Street Fighter 6

Geçmişten günümüze dünyanın en popüler yakın dövüş oyunları arasında yer alan Street Fighter, 6. oyunu ile tekrar kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugün ön siparişe açılan Capcom imzalı oyun, yeni karakterler ve modlar ile 2 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformlarına geliyor.

Diablo IV

The Game Awards 2022'de dikkat çeken bir fragman da popüler oyun serisi Diablo'dan geldi. Serinin yaklaşan oyunu Diablo IV, 6 Haziran 2023 tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Yeni yapım, hem Diablo 2 hem de Diablo 3'te karşımıza çıkan sevilen özellikleri bir araya getirerek yepyeni bir oynanış sunacak. Ayrıca Diablo IV kullanıcıları daha karanlık bir Diablo evreni ile karşılayacak.

Hell Boy: Web of Wyrd

Popüler çizgi roman karakteri Hell Boy, yakında yeni bir roguelike aksiyon macera oyunu ile karşımıza çıkacak. 2019 yılında piyasaya sürülen West of Dead'in arkasındaki stüdyo Upstream Arcade tarafından geliştirilen yapım, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Windows PC platformları için çıkış yapacak. Hell Boy: Web of Wyrd için çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Judas

The Game Awards 2022 etkinliğinde bir diğer sürpriz de Bioshock yapımcılarından biri olan Ghost Story Games'den geldi. BioShock'un baş geliştiricisi Ken Levine'nin imzasını taşıyacak yeni FPS oyunu Judas, PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliyor. Ayrıntılar hala gizli olsa da, sanat tasarımı ile dikkat çekecek gibi gözüküyor.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Nintendo ve Platinum Games, yeni Bayonetta spin-off'unun önümüzdeki yılın başlarında Switch'e geleceğini açıkladı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yapım, 17 Mart 2023'te piyasaya sürülecek.

Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 için paylaşılan yeni fragman, yeni oynanış görüntülerinin yanı sıra bir çıkış tarihini de içeriyor. Oyunculara Final Fantasy'de yepyeni bir bağımsız hikaye sunacak yapım, 22 Haziran 2023 tarihinde Playstation 5 kullanıcıları ile buluşacak.

The Last of Us ne zaman PC'ye gelecek? 4 sa. önce eklendi

Yeni etkinlikte Sony, yaklaşan port oyunlarını da duyurdu. Yakın zamanda Playstation 5 için çıkış yapan Returnal 2023 yılında, The Last of Us ise 3 Mart 2023 tarihinde PC kullanıcıları ile buluşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında oyun devi, Horizon Forbidden West: Burning Shores genişleme paketinin 12 Nisan 2023'te geleceğini duyurdu. İşte The Game Awards 2022'de öne çıkan tüm duyurular

The Game Awards 2022 etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar:

Star Wars Jedi: Survivor’s

Dune: Awakening

Death Stranding 2

Hades 2

The Last of Us Part 1 PC

Hell Boy: Web of Wyrd

Street Fighter 6

Blue Protocol MMO

Dune: Awakening MMO

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Judas

Final Fantasy 16

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC

Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC

The Last of Us Part 1 PC

Returnal PC

Diablo 4

Hell Boy: Web of Wyrd

Tekken 8

Baldur's Gate 3

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Suicide Squad: Kill the Justice League

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Crash Team Rumble

Among Us Hide-and-seek

Banishers: Ghosts of New Eden

Transformers: Reactive

After Us

Immortals of Aveum

Crime Boss: Rockay City

Remnant 2

The Lords of the Fallen: Soulslike Reboot

Earthblade

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Game Awards 2022'de tanıtılan yeni oyunlar!