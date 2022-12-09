The Last of Us'ın PC için çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Dün gerçekleştirilen The Game Awards 2022 etkinliğinde PlayStation’ın önemli oyunlarından The Last of Us Part 1’in PC’ye çıkış tarihi açıklandı. The Game Awards 2022 etkinliğinde yapılan duyuruya göre 3 Mart 2023 tarihinde The Last of Us Part 1 bilgisayarlar için çıkışını yapacak.

Steam ve Epic Games Store’da 599 TL’ye ön siparişe açıldı. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile geliyor.

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Oyunun PC sürümünde grafiklerin geliştirildiği ve kontrollerin iyileştirildiği belirtiliyor. Ayrıca geliştirilmiş efektler, geliştirilmiş keşif ve geliştirilmiş dövüş sistemi de oyunun yeni özellikleri arasında olacak. Diğer özellikleri konsollar ile aynı olacak. Sistem gereksinimleri açıklanmadı.

The Last of Us’ın dizisi 15 Ocak 2023’te yayınlanacak. Dizinin sezon finali ise Şubat ayının sonunda olacak. Hemen ardından, 3 Mart’ta PC platformuna çıkış yapacak.

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The Last of Us ne zaman PC'ye gelecek?