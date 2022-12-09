The Last of Us'ın PC için çıkış tarihi açıklandı

Steam ve Epic Games Store’da 599 TL’ye ön siparişe açıldı. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile geliyor.
Oyunun PC sürümünde grafiklerin geliştirildiği ve kontrollerin iyileştirildiği belirtiliyor. Ayrıca geliştirilmiş efektler, geliştirilmiş keşif ve geliştirilmiş dövüş sistemi de oyunun yeni özellikleri arasında olacak. Diğer özellikleri konsollar ile aynı olacak. Sistem gereksinimleri açıklanmadı.
The Last of Us’ın dizisi 15 Ocak 2023’te yayınlanacak. Dizinin sezon finali ise Şubat ayının sonunda olacak. Hemen ardından, 3 Mart’ta PC platformuna çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım