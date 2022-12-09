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    Anlık Bildirim

    The Last of Us'ın PC için çıkış tarihi açıklandı

    The Last of Us Part 1'in 3 Mart 2023 tarihinde PC'ye geleceği açıklandı. Oyunun PC sürümünden oynanış fragmanı paylaşıldı.                                                
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    The Last of Us ne zaman PC'ye gelecek? Tam Boyutta Gör
    Dün gerçekleştirilen The Game Awards 2022 etkinliğinde PlayStation’ın önemli oyunlarından The Last of Us Part 1’in PC’ye çıkış tarihi açıklandı. The Game Awards 2022 etkinliğinde yapılan duyuruya göre 3 Mart 2023 tarihinde The Last of Us Part 1 bilgisayarlar için çıkışını yapacak.

    Steam ve Epic Games Store’da 599 TL’ye ön siparişe açıldı. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile geliyor.

    Oyunun PC sürümünde grafiklerin geliştirildiği ve kontrollerin iyileştirildiği belirtiliyor. Ayrıca geliştirilmiş efektler, geliştirilmiş keşif ve geliştirilmiş dövüş sistemi de oyunun yeni özellikleri arasında olacak. Diğer özellikleri konsollar ile aynı olacak. Sistem gereksinimleri açıklanmadı.

    The Last of Us’ın dizisi 15 Ocak 2023’te yayınlanacak. Dizinin sezon finali ise Şubat ayının sonunda olacak. Hemen ardından, 3 Mart’ta PC platformuna çıkış yapacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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