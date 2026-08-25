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    Netflix, sevilen dizisi The Gentlemen'ın 2. sezon fragmanını yayınlandı

    Netflix'in sevilen dizisi The Gentlemen, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. Netflix, çok yakında izleyici ile buluşacak olan yeni sezonun ilk uzun fragmanını paylaştı.      

    Netflix, sevilen dizisi The Gentlemen'ın 2. sezon fragmanını yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, 2024'te yayınlanan ilk sezonuyla oldukça başarılı oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Zamanla Netflix'in en popüler dizilerinden birine dönüşen The Gentlemen, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

    The Gentlemen 2. Sezon, 3 Eylül'de Yayınlanacak

    The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

    2. sezonda hikâye hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyiyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına kadar uzanıyor. İtalya'da çok göze batmadan işlerini yürütmeye çalışan Eddie ve ekibi, bir İtalyan mafya babasının dikkatini çekince kendilerini tehlikeli bir satranç oyununn içinde buluyorlar.

    The Gentlemen'ın 2. sezonunda başrol oyuncusu Theo James'in yanı sıra Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara katılacak başlıca isimler ise Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama olacak.

    The Gentlemen 3. Sezon Olacak Mı?

    The Gentlemen daha 2. sezonuyla ekranlara dönmeden Netflix bir sonraki sezona dair de kararını verdi. Şirket, The Gentlemen'ın 3. sezonuna resmi onayı verdiğini duyurdu. İlk iki sezonu arasında iki yıldan fazla ara veren The Gentlemen, aldığı bu erken onay sayesinde 3. sezon için bekleyişi biraz daha kısa tutabilir. En azından beklentiler bu yönde.

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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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