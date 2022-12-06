IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri

Esasında günümüzde İMDb en iyi filmler kıstasında bakılan ilk yerlerden bir tanesi. Hem güvenli bir puanlama mekanizması hem de oyuncu kadrosu, yapım ekibi, biyografiler, özetler, ilginç bilgiler, izleyici oyları ve eleştirilere yer vermesiyle platform ön plana çıkıyor.

IMDb puanı en yüksek filmler 🎥

Tam Boyutta Gör IMDb puanı en yüksek filmler listemizde, IMDb Top 250 filmler listesinde yer alan ve puanı en yüksek filmler sıralamasındaki en iyi 10 film yer almakta. IMDb puanlarına göre en iyi filmler elbette öznel bir yargı olsa da bu filmler herkesin izlemesi gereken filmler arasında gösteriliyor. Çoğu websitesi bu filmleri aynı zamanda gelmiş geçmiş izlenecek en iyi IMDb filmleri arasında da gösteriyor. Dolayısıyla hemen aşağıda yer verdiğimiz mutlaka izlenmesi gereken IMDb filmleri listemizdeki yapımları izlemenizi tavsiye ederiz. Siz de eğer varsa “izlenmesi gereken filmler” önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilir ve film arayanlara yardımcı olabilirsiniz. Hadi IMDb yüksek filmler sıralaması listesine geçelim 👇

1. Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption (1994) ⚖️ IMDb Puanı : 9,2

: 9,2 Tür: Dram Hem yönetmenliğini hem de yazarlığı Frank Darabont yapan Esaretin Bedeli, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman ikilisine yer veriyor. 1994 yapımlı film, suç ve dram türünde boy gösteriyor. Film özellikle izleyiciler tarafından en iyi dram filmleri arasında gösteriliyor. Esaretin Bedeli, IMDb sıralamasında milyonlarca oy sayesinde dünyanın en iyi filmleri arasında da tepede gösterliyor. Stephen King tarafından yazılan Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti’nden uyarlanan film Andy Dufresne'in hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, masum olduğunu iddia etse de karısını ve sevgilisini öldürmekle suçlanmış ve Shawshank Devlet Cezaevi’nde hapse mahkum edilmiştir. Esaretin Bedeli 7 dalda Oscar Ödülleri için aday gösterilse de hiçbir dalda Oscar alamamıştır.

2. Baba / The Godfather (1972) 🦹‍♂️ IMDb Puanı : 9,2

: 9,2 Tür: Suç, dram Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı, Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan ve Francis Ford Coppola'nın yönettiği The Godfather (Baba), 1972 tarihli bir yapım konumunda. Suç ve dram türündeki film de ayrıca James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale gibi önemli isimler de yer almakta. The Godfather (Baba), New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafyaya olan Corleone ailesinin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Aile, şehirdeki diğer dört İtalyan aile ile birlikte suç dünyasını yönetmektedir. Ancak Corleone ailesini diğer örgütlerden ayıran şey güçlü politik bağlarıdır. The Godfather (Baba), toplamda 11 dalda Oscar’a aday gösterildi ve üç dalda Oscar ödüle ulaştı: En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo.

3. Kara Şövalye (2008) 🦸 IMDb Puanı : 9,0

: 9,0 Tür: Aksiyon, polisiye, dram Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yönettiği, DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) filminin devamı olan The Dark Knight’ın (Kara Şövalye) senaryosu da Nolan kardeşler tarafından yazılmıştır. 2008 yapımlı film aksiyon, suç ve dram türündedir. Yapım ayrıca izleyiciler tarafından seri özelinde en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilmekte. Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Eric Roberts, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin konusu ise Bruce Wayne/Batman (Christian Bale), bölge savcısı Harvey Dent (Aaron Eckhart), Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) ve Polis Komiseri James Gordon'ın (Gary Oldman) karakterlerinin ve onların suçla mücadelesini temel alıyor. Bu mücadele ise yeni tehdit Joker'in (Heath Ledger) etrafında gelişmekte. Joket, Batman’i her anlamda limitlere getirerek şimdiye kadar yaşamış olduğu en zorlu mücadeleyi tatmasını sağlamakta. Toplam 8 dalda Oscar’a aday gösterilen ve En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar alan The Dark Knight (Kara Şövalye) sadece Oscar nezdinde değil BAFTA gibi diğer akademi ödüllerinde de adaylıklar ve ödüller kazandı.

4. Baba 2 (1974) 🦹 IMDb Puanı : 9,0

: 9,0 Tür: Suç, Dram İlk filmden iki sene sonra çekilen ve Mario Puzo ve Francis Ford Coppola'nın ortak yazdığı senaryo ile kurgulanan The Godfather 2 (Baba 2), 1974’te vizyona giren dram ve suç türünde bir yapım olarak beyaz perdeye yansıtılmakta. Filmde çok güçlü bir konuma erişen Michael Corleone ve onun ailesini korumasını görüyoruz. Ancak hikaye ilerledikçe Michael Corleone’un yapmak ve karışmak istemediği olaylarda kendisini bulmasını görüyoruz. Zekası ile ön plana çıkarken artık Michael Corleone’un acımasız bir kimliğe büründüğünü ancak aynı zamanda yalnızlaşması izleyicilere yansıtılıyor. The Godfather 2 (Baba 2), toplamda 11 dalda Oscar’a aday gösterildi. En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En iyi Uyarlama, En İyi Sanat Yönetmenliği ve En İyi Müzikdalında Oscar almayı başarmıştır.

5. 12 Öfkeli Adam (1957) 😡 IMDb Puanı : 9,0

: 9,0 Tür: Drama Sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilen 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam), 1957 yapımlı bir filmdir. Sidney Lumet'in yönettiği film drama türünde olup Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanmıştır. 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam), cinayet davasındaki yargıcın jüriye talimatlar verdiği kapanış konuşması ile başlıyor. Yasaya göre jürü ilgili kararı oy birliği ile almak zorundadır. Jürinin karar vermesi gereken olay ise fakir bir bölgede yaşayan bir çocuğun babasını öldürüp öldürmediğidir. Gerekli bilgilendirmelerden sonra jüri üyeleri, birbirlerini tanıyacakları ve bir karar vermek zorunda olacakları jüri odasına gider ve ön yargılara karşı zorlu bir mücadeleye girişirler. Film, En İyi Uyarlama, En İyi Yönetmen ve En İyi Film dallarında Oscar’a aday gösterilse de hiçbirini kazanamamıştır.

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6. Schindler'in Listesi (1993) 🪖 IMDb Puanı : 8,9

: 8,9 Tür: Biyografi, dram, tarih Schindler’s List (Schindler’in Listesi), 1993 yılında vizyona gire biyografi, dram ve tarih türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından gerçekleştirilen soykırım esnasında binin üzerinde Polonyalı Yahudi’nin kurtarılışını anlatıyor. Polonyalıları kurtaran Oskar Schindler, esasında Alman bir iş adamıdır ve aynı zamanda birçok SS subayı ile de arkadaştır. Alman Nazi ordusu için ürünler üreten fabrikasında Yahudileri de çalıştıran Schindler, bir noktada yapılanlara göz yumamaz ve onları kurtarmaya çalışır. Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi isimlerin yer aldığı film toplamda 12 dalda Oscar’a aday gösterildi ve 6 dalda ise ödülün sahibi oldu: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Sanat Yönetmenliği, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik.

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 💍 IMDb Puanı : 8,9

: 8,9 Tür: Aksiyon, macera, drama The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü), 2003 yılında gösterime giren film aksiyon, macera ve drama türündedir. Yönetmenliğini Peter Jackson'ın üstlendiği yapım, J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanarak beyaz perdeye taşındı. Film aynı zamanda en iyi savaş filmleri arasında gösterilmekte. Kralın Dönüşü’nde Sauron, Orta Dünya'yı ele geçirmek için son fetihlere girişmesini ve Büyücü Gandalf ve Rohan Kralı Théoden'in Gondor'a yardıma gitmesini konu ediniyor. Aynı zamanda filmde Aragorn'un Gondor'u savunmak için hayalet orduyu bulması, Frodo’nun devam eden yolcuğu da filmde işleniyor. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, en iyi filmler imdb listemizde yedinci sırada yer alıyor ve toplam 11 dalda Oscar kazanmayı başarmış bulunuyor. Bu ödüller ise şunlar:En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmenliği, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı, En İyi Müzik, En İyi Özgün Şarkı, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Görsel Efekt.

8. Ucuz Roman (1994) 💌 IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Tür: Suç, dram Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği, 1994 yapımlı Pulp Fiction (Ucuz Roman), kült haline gelmiş ve suç ve dram türünde bir sinema olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth gibi önemli isimler filmde yer almakta. Pulp Fiction (Ucuz Roman), iki profesyonel tetikçi olan Jules Winnfield ve Vincent Vega, patronları Marsellus Wallece’ı dolandırmaya çalışan genci ortadan kaldırmak için görevlendirilmiştir. Marcellus aynı zamanda bir boksör olan Butch Coolidge ile şike anlaşması yapmıştır fakat Butch anlaşmaya uymayarak kaçmaya çalışır. Vincent Vega ayrıca patron şehirde olmadığında patronun eşi Mia ile de ilgilenmektedir. Bu alakasız olaylar sonucunda bu insanların yolları birbiri ile kesişir ve hikaye ilerlemeye devam eder. Pulp Fiction (Ucuz Roman), İyi Film dahil 7 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve En İyi Orijinal SenaryoOscarı'nı almayı başarmıştır.

9. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 📽️ IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Tür: Aksiyon, macera, drama Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin birinci filmi olan The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği), 2001 yılında vizyona girdi. J.R.R. Tolkien'in aynı adlı roman serisinin birinci kitabından uyarlanan film, aksiyon, macera, drama ve fantezi türlerini işliyor. Yüzyıllardır kayıp olduğu sanılan kadim Tek Yüzük’ün ortaya çıkması ve yüzüğü yok ermek için verilen mücadelenin konu alındığı filmde yüzük taşıyıcısı Frodo ve yoldaşlarının uzun macerasının ilk adımını atılıyor. Tek Yüzük'ü yok etme arayışları, Kara Lord'un saltanatının sonu ve Orta Dünya için tek umuttur. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği), toplamda 13 dalda Oscar’a aday gösterildi ve dört Oscar kazandı. Bu ödüller ise şöyle: En İyi Sinematografi, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt.

10. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 🎬 IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Tür: Western Listemizin 10. ve son yapımı The Good, The Bad and The Ugly (İyi, Kötü ve Çirkin) oluyor. Western türündeki film 1966 yılında vizyona girdi ve Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef ve Antonio Casale oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Sergio Leone'nin yönettiği filmin senaryosu ise Agenore Incrocci ve Furio Scarpelli tarafından yazılmıştır. Bir Avuç Dolar (1964) ve Birkaç Dolar İçin (1965) filmleriyle başlayan üçlemenin sonuncu olan ve İtalya-İspanya ortak yapımı olan filmde Tuco “Çirkin”, başına ödül konmuş bir kanun kaçağıdır ve ödül avcısı olan Sarışın “İyi” ile kasabaları gezmektedirler. Ancak Sarışın, Tuco ile anlaşmayı bozar ve ödülü alıp kaçar ancak Toco’yu asılmaktan da kurtarır. İntikam için Sarışın’ın peşine düşen Tuco, yol üzerinde Sarışın ile birlikte Bill Carson’la karşılaşır. Ancak ikili Carson’un bir hazine sakladığını öğrenir. İşin kötü yanı ise seri katil olan Melekgöz de “Kötü” bu hazinenin peşindedir. Film bir başyapıt olsa da aldığı tek ödül, 1968'de ‎Clint Eastwood 'un performansıyla, Laural Awards'tan aldığı 2.liktir.

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yazımızda IMDb en iyi filmler ve onların kısa özetlerinden, bilgilerinden bahsettik. İçeriğimizde imdb puanı en yüksek filmler sıralamasına yer verdik ve böylece izlenecek en iyi filmler arayışında olan sinema severlere seçenek sunmaya çalıştık. Puan esaslı sıraladığımız filmlerin ilgili puanını da IMDb puanı en yüksek filmler listesinden aldık. Bu puanlamalar milyonlarca oy ve incelemeye dayanmakta. Dolayısıyla güven derecesi yüksek. Siz de listede mutlaka olmalı dediğiniz filmleri yorum kısmında belirtebilirisinz.