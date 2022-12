IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri

The Godfather (Baba) , New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafyaya olan Corleone ailesinin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Aile, şehirdeki diğer dört İtalyan aile ile birlikte suç dünyasını yönetmektedir. Ancak Corleone ailesini diğer örgütlerden ayıran şey güçlü politik bağlarıdır. The Godfather (Baba), toplamda 11 dalda Oscar’a aday gösterildi ve üç dalda Osca r ödüle ulaştı: En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo.

2022 Marvel dizi ve filmleri izleme sırası 4 ay önce eklendi

The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü), 2003 yılında gösterime giren film aksiyon, macera ve drama türündedir. Yönetmenliğini Peter Jackson'ın üstlendiği yapım, J.R.R. Tolkien 'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanarak beyaz perdeye taşındı. Film aynı zamanda en iyi savaş filmleri arasında gösterilmekte.

IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Tür: Aksiyon, macera, drama

Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin birinci filmi olan The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği), 2001 yılında vizyona girdi. J.R.R. Tolkien'in aynı adlı roman serisinin birinci kitabından uyarlanan film, aksiyon, macera, drama ve fantezi türlerini işliyor.

Yüzyıllardır kayıp olduğu sanılan kadim Tek Yüzük’ün ortaya çıkması ve yüzüğü yok ermek için verilen mücadelenin konu alındığı filmde yüzük taşıyıcısı Frodo ve yoldaşlarının uzun macerasının ilk adımını atılıyor. Tek Yüzük'ü yok etme arayışları, Kara Lord'un saltanatının sonu ve Orta Dünya için tek umuttur.

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği), toplamda 13 dalda Oscar’a aday gösterildi ve dört Oscar kazandı. Bu ödüller ise şöyle: En İyi Sinematografi, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt.