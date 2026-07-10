The Gentlemen geri dönüyor; Netflix 2. sezon fragmanını paylaştı

The Gentlemen 2. Sezon, 3 Eylül'de Yayınlanacak
The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.
2. sezonda hikâye hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyiyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına kadar uzanıyor. İtalya'da çok göze batmadan işlerini yürütmeye çalışan Eddie ve ekibi, bir İtalyan mafya babasının dikkatini çekince kendilerini tehlikeli bir satranç oyununn içinde buluyorlar.
The Gentlemen'ın 2. sezonunda başrol oyuncusu Theo James'in yanı sıra Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara katılacak başlıca isimler ise Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: