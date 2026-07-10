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    The Gentlemen geri dönüyor; Netflix 2. sezon fragmanını paylaştı

    Netflix'in sevilen dizisi The Gentlemen, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. Netflix, yeni sezonun yayın tarihini resmi olarak duyururken, 2. sezondan ilk fragmanı da paylaştı.

    The Gentlemen 2. sezon geliyor: İlk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan The Gentlemen, 2024'te yayınlanan ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanırken, izlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürmüştü. Bu yüzden dizinin 2. sezonu da heyecanla bekleniyor. Netflix'in dün yayınladığı fragman sayesinde, bu bekleyişin ne zaman sona ereceğini artık biliyoruz.

    The Gentlemen 2. Sezon, 3 Eylül'de Yayınlanacak

    The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

    2. sezonda hikâye hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyiyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına kadar uzanıyor. İtalya'da çok göze batmadan işlerini yürütmeye çalışan Eddie ve ekibi, bir İtalyan mafya babasının dikkatini çekince kendilerini tehlikeli bir satranç oyununn içinde buluyorlar.

    The Gentlemen'ın 2. sezonunda başrol oyuncusu Theo James'in yanı sıra Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara katılacak başlıca isimler ise Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama olacak.

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