Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl ortası listelerini tarayarak, yılın ilk yarısında öne çıkan 10 diziyi derledik.
2026'da Çıkan En İyi 10 Dizi 📺
2026 şu ana kadar TV dünyası için oldukça verimli geçti. The Pitt, Hacks, Industry, Scrubs gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla geri dönerken; A Knight of the Seven Kingdoms, Half Man ve Young Sherlock gibi merakla beklenen diziler de izleyici ile buluştu. İşte 2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 dizi:
1️⃣ The Pitt 2. sezon
- Tür: Medikal Drama
- Platform: HBO Max
- IMDb Puanı: 8.9
The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.
2️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms
George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.
3️⃣ Widow's Bay
- Tür: Kara Komedi, Korku
- Platform: Apple TV
- IMDb Puanı: 8.2
Dizi, lanetli geçmişiyle ünlü bir ada kasabası olan Widow's Bay'e atanan hevesli bir yerel yöneticinin hikâyesini anlatıyor. Kasaba sakinlerinin tuhaf ritüelleri ve adada yaşanan açıklanamaz doğaüstü olaylar bir yandan dehşet saçarken, diğer yandan bürokrasinin ve insan ilişkilerinin absürtlüğü eğlenceli anlar yaratıyor. Widow's Bay; tekinsiz atmosferi, zekice yazılmış diyalogları ve gerilimi bir an bile düşürmeyen temposuyla hem türün meraklılarını hem de farklı bir seyir deneyimi arayanları ekran başına kilitleyen bir yapım oldu.
4️⃣ Beef 2. sezon
- Tür: Drama
- Platform: Netflix
- IMDb Puanı: 8
Antoloji türündeki (her sezonunda farklı bir hikâye anlatan) dizi, ilk sezondaki hikayeyi tamamen geride bırakarak, bu kez yepyeni bir "atışma" ve oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Dizinin yeni sezonu, bir kulüpte tanık oldukları kavgaya dâhil olan genç bir çiftin etrafında şekilleniyor. Bu olay beklenemdik olayların fitilini ateşliyor.
5️⃣ Half Man
- Tür: Drama
- Platform: HBO Max
- IMDb Puanı: 8
Altı bölümlük bir mini dizi olan Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisini merkeze alıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. Başrollerde Richard Gadd’e Jamie Bell’in eşlik ettiği yapım; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını sert bir dille sorguluyor.
6️⃣ I Will Find You
Felsefe profesörü olan David Burroughs, beş yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanır ve müebbet hapis cezası alır. David, parmaklıklar ardında beşinci yılını doldurmuş ve hayatından tamamen umudu kesmişken, baldızının getirdiği bir fotoğraf ile her şey altüst olur: Çünkü fotoğrafta oğlu görünmektedir. Oğlunun hayatta olduğunu ve kaçırıldığını anlayan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu kurtarmak için hapishaneden riskli bir kaçış planı tezgahlar.
7️⃣ Spider-Noir
- Tür: Süper Kahraman, Suç
- Platform: Amazon Prime Video
- IMDb Puanı: 7.8
Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz alternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor. Amazon dizinin hem renkli, hem siyah-beyaz versiyonunu yayınlayacak.
8️⃣ Young Sherlock
Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.
9️⃣ Rooster
- Tür: Komedi
- Platform: HBO
- IMDb Puanı: 7.6
Dizide Steve Carell, orta yaşlı bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede hocalık yapmaya başlayan ana karakterimiz, kampüs hayatının beklediğinden daha çalkantılı olduğunu fark ediyor.
🔟 Masumiyet Müzesi
- Tür: Drama
- Platform: Netflix
- IMDb Puanı: 7.3
Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir var.Kaynakça https://www.metacritic.com/pictures/best-tv-shows-of-2026-at-midyear/ https://ew.com/the-best-tv-shows-of-2026-11995987 https://www.nytimes.com/2026/06/15/arts/television/best-tv-shows-2026-so-far.html https://variety.com/lists/best-tv-shows-of-2026-so-far/aramide-tinubus-top-10-5/ https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-lists/best-tv-shows-of-2026-so-far-1235580429/wonder-man-disney-1235580568/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: