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    2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 dizi

    The Pitt, Widow's Bay, A Knight of the Seven Kingdoms,... Eleştirmenlerin yorumlarına ve izleyici puanlarına göre 2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 dizi!        

    Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl ortası listelerini tarayarak, yılın ilk yarısında öne çıkan 10 diziyi derledik.

    2026'da Çıkan En İyi 10 Dizi 📺

    2026 şu ana kadar TV dünyası için oldukça verimli geçti. The Pitt, Hacks, Industry, Scrubs gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla geri dönerken; A Knight of the Seven Kingdoms, Half Man ve Young Sherlock gibi merakla beklenen diziler de izleyici ile buluştu. İşte 2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 dizi:

    1️⃣ The Pitt 2. sezon

    The Pitt 2. sezon Tam Boyutta Gör
    2025'in en başarılı yeni yapımlarından biri olan ve bu başarısını kazandığı Emmy ödülleriyle taçlandıran The Pitt, ikinci sezonunda da temposunu ve kalitesini bir an bile düşürmeyerek yılın ilk yarısına damgasını vurdu.

    The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

    2️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms

    2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 dizi Tam Boyutta Gör
    House of the Dragon'dan sonra hayata geçirilen ikinci Game of Thrones spin-off'u (yan dizisi) olan A Knight of the Seven Kingdoms, her yeni bölümde çıtayı biraz daha yükselten ilk sezonuyla, Game of Thrones finalinin ağızlarda bıraktığı o kötü tadı silip attı.

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

    3️⃣ Widow's Bay

    Widow's Bay Tam Boyutta Gör
    2026'nın ilk yarısında en çok beğenilen dizilerden biri de Apple TV'den geldi. Kara komedi ile tüyler ürpertici bir korku atmosferini harmanlayan Widow's Bay, yılın en özgün işlerinden biri olarak dikkat çekmeyi başardı.
    • Tür: Kara Komedi, Korku
    • Platform: Apple TV
    • IMDb Puanı: 8.2

    Dizi, lanetli geçmişiyle ünlü bir ada kasabası olan Widow's Bay'e atanan hevesli bir yerel yöneticinin hikâyesini anlatıyor. Kasaba sakinlerinin tuhaf ritüelleri ve adada yaşanan açıklanamaz doğaüstü olaylar bir yandan dehşet saçarken, diğer yandan bürokrasinin ve insan ilişkilerinin absürtlüğü eğlenceli anlar yaratıyor. Widow's Bay; tekinsiz atmosferi, zekice yazılmış diyalogları ve gerilimi bir an bile düşürmeyen temposuyla hem türün meraklılarını hem de farklı bir seyir deneyimi arayanları ekran başına kilitleyen bir yapım oldu.

    4️⃣ Beef 2. sezon

    2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 dizi Tam Boyutta Gör
    2023 yılında yayınlanann ilk sezonuyla epey ses getiren Beef, yeni bir hikâye ve yeni bir kadroyla geri döndü. Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton ve Cailee Spaeny gibi dikkat çekici isimleri bir araya getiren 2. sezon da epey beğenildi.
    • Tür: Drama
    • Platform: Netflix
    • IMDb Puanı: 8

    Antoloji türündeki (her sezonunda farklı bir hikâye anlatan) dizi, ilk sezondaki hikayeyi tamamen geride bırakarak, bu kez yepyeni bir "atışma" ve oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Dizinin yeni sezonu, bir kulüpte tanık oldukları kavgaya dâhil olan genç bir çiftin etrafında şekilleniyor. Bu olay beklenemdik olayların fitilini ateşliyor.

    5️⃣ Half Man

    Half Man Tam Boyutta Gör
    Baby Reindeer ile son yılların en çok konuşulan dizilerinden birine imza atan Richard Gadd, HBO ve BBC ortaklığında hayata geçirilen yeni dizisiyle de övgü toplamayı başardı.
    • Tür: Drama
    • Platform: HBO Max
    • IMDb Puanı: 8

    Altı bölümlük bir mini dizi olan Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisini merkeze alıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. Başrollerde Richard Gadd’e Jamie Bell’in eşlik ettiği yapım; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını sert bir dille sorguluyor.

    6️⃣ I Will Find You

    I Will Find You Tam Boyutta Gör
    Netflix adına bu yılın en büyük sürprizi I Will Find You oldu. Ünlü gizem yazarı Harlan Coben'in romanından uyarlanan dizi, izlenme rakamlarıyla tüm beklentileri aşarken, izleyicileri de genel olarak memnun etmeyi başardı.
    • Tür: Gizem, Suç
    • Platform: Netflix
    • IMDb Puanı: 7.2

    Felsefe profesörü olan David Burroughs, beş yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanır ve müebbet hapis cezası alır. David, parmaklıklar ardında beşinci yılını doldurmuş ve hayatından tamamen umudu kesmişken, baldızının getirdiği bir fotoğraf ile her şey altüst olur: Çünkü fotoğrafta oğlu görünmektedir. Oğlunun hayatta olduğunu ve kaçırıldığını anlayan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu kurtarmak için hapishaneden riskli bir kaçış planı tezgahlar.

    7️⃣ Spider-Noir

    Spider-Noir Tam Boyutta Gör
    Amazon için bu yılın öne çıkan yapımı ise Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir oldu. Dizi, Örümcek-Adam hikâyesini "film noir" (kara film) estetiğiyle harmanlayarak süper kahraman türüne son yılların en stilize ve benzersiz yaklaşımını sundu.
    • Tür: Süper Kahraman, Suç
    • Platform: Amazon Prime Video
    • IMDb Puanı: 7.8

    Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz alternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor. Amazon dizinin hem renkli, hem siyah-beyaz versiyonunu yayınlayacak.

    8️⃣ Young Sherlock

    Young Sherlock Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Amazon'da izleyici ile buluşan bir diğer dikkat çekici dizi de Young Sherlock oldu. Daha önce beyaz perdede Sherlock Holmes filmleriyle büyük başarı yakalayan ünlü yönetmen Guy Ritchie, bu kez ünlü dedektifin gençlik yıllarına odaklanarak kendi dinamik tarznı televizyon ekranlarına taşıdı.
    • Tür: Gizem, Aksiyon
    • Platform: Amazon Prime Video
    • IMDb Puanı: 7.5

    Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.

    9️⃣ Rooster

    Rooster Tam Boyutta Gör
    Scrubs ve Ted Lasso gibi dizilerin yaratıcısı olan Bill Lawrence ile ünlü oyuncu Steve Carell'i bir araya getiren Rooster, komedi tarafında 2026'nın öne çıkan yeni dizisi oldu.
    • Tür: Komedi
    • Platform: HBO
    • IMDb Puanı: 7.6

    Dizide Steve Carell, orta yaşlı bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede hocalık yapmaya başlayan ana karakterimiz, kampüs hayatının beklediğinden daha çalkantılı olduğunu fark ediyor.

    🔟 Masumiyet Müzesi

    Masumiyet Müzesi Tam Boyutta Gör
    Bu yılın ilk yarısında izleyicileri etkilemeyi başaran yapımlar arasında yerli bir dizi de vardı: Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi.
    • Tür: Drama
    • Platform: Netflix
    • IMDb Puanı: 7.3

    Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir var.

    Kaynakça https://www.metacritic.com/pictures/best-tv-shows-of-2026-at-midyear/ https://ew.com/the-best-tv-shows-of-2026-11995987 https://www.nytimes.com/2026/06/15/arts/television/best-tv-shows-2026-so-far.html https://variety.com/lists/best-tv-shows-of-2026-so-far/aramide-tinubus-top-10-5/ https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-lists/best-tv-shows-of-2026-so-far-1235580429/wonder-man-disney-1235580568/
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