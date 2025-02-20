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    Anlık Bildirim

    The Last of Us dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu; 2. sezon afişleri paylaşıldı

    The Last of Us dizisinin heyecanla beklenen 2. sezonunun yayın tarihi açıklandı. Bu duyuruyla birlikte yeni sezon için hazırlanan karakter afişleri de paylaşıldı.        

    2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan The Last of Us dizisi, yaklaşık iki yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Daha önce 2. sezonun nisan ayında izleyici ile buluşacağını açıklayan HBO, bugün yayın tarihini netleştirdi. The Last of Us'ın heyecanla beklenen 2. sezonu 13 Nisan'da başlayacak.

    Bu duyuruyla birlikte 2. sezonun yeni karakter afişleri de paylaşıldı. Söz konusu bu afişlerde hem Joel (Pedro Pascal) ve Ellie (Bella Ramsey)'yi, hem de yeni sezonda diziye dâhil olacak Abby (Kaitlyn Dever) karakterini görüyoruz.

    The Last of Us 2. Sezon Hikâyeyi Yıllarca İleri Sarıyor

    Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

    2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Abby'nin yanı sıra yeni sezonda yer alacak karakterler ve onlara hayat verecek oyuncular şunlar olacak: Dina (Isabela Merced), Isaac Dixon (Jeffrey Wright), Jesse (Young Mazino), Nora (Tati Gabrielle), Manny (Danny Ramirez), Mel (Ariela Barer), Owen (Spencer Lord). Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

    The Last of Us dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    The Last of Us dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    The Last of Us dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

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