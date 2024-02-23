Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tüm zamanların en iyi Joker filmleri

    Batman ile anılan, DC Comics'in ikonik süper kötü karakteri Joker film serisi kesinlikle izlenmesi gereken yapımlardan. İşte en iyi  Joker filmleri ve izleme sırası:

    Joker'i beyazperdede canlandırmak oyuncular için büyük bir onur. Çünkü bu denli ikonik bir karakteri canlandırmak büyük beğeni almak anlamına geliyor. Eski nesiller 60’lı yıllarda Batman dizisinde Joker'i canlandıran efsanevi Cesar Romero'yu hatırlayacaktır. Romero bu karakteri oynayan ilk aktördü ama Joker film serisi asıl Tim Burton’lı Batman filminde Jack Napier/Joker karakterini canlandıran Jack Nicholson ile başladı. O zamandan bu yana pek çok oyuncu bu efsanevi kötü adamı canlandırdı. Batman’in en büyük düşmanı Joker’i canlandıran oyuncuları ve tüm zamanların en iyi Joker filmlerini merak edenler için “Joker filmleri” listesini hazırladık.

    Kesinlikle izlemeniz gereken Joker filmleri 🎬

    joker filmleri izleme sırası Tam Boyutta Gör

    • Batman (1966) - Cesar Romero
    • Batman (1989) - Jack Nicholson
    • The Dark Knight (2008) - Heath Ledger
    • Suicide Squad (2016) - Jared Leto
    • Joker (2019) - Joaquin Phoenix
    • Birds of Prey (2020) - Jared Leto
    • Zack Snyder’s Justice League (2021) - Jared Leto
    • The Batman (2022) - Barry Keoghan
    • Joker: Folie á Deux (2024) - Joaquin Phoenix

    1️⃣ Batman (1966-68)

    Cesar Romero Joker Tam Boyutta Gör
    Karakter oyuncusu Cesar Romero, 1966 yapımı Batman’deki rolüyle Joker’i oynayan ilk kişi oldu. Yeni Joker’lerden farklı olarak Romero, eğlenceli bir karakterdi. Karakteri canlandırmak için bıyığını kesmeyi bile reddetti; beyaz makyajına rağmen açıkça görülebiliyor. Bununla birlikte dizinin şakacı ve çocuk dostu doğası nedeniyle, Romero’nun Joker karakteri daha çok gülmek isteyen aptal bir şakacı gibiydi, insanları öldürme veya ortalığı kasıp kavurma arzusu yoktu.
    • IMDb puanı: 7.5
    • Tür: Aksiyon, Fantastik, Suç
    • Oyuncular: Cesar Romero, Adam WestBurt, WardAlan Napier

    2️⃣ Batman (1989)

    Jack Nicholson Joker filmi Tam Boyutta Gör
    Jack Napier, Tim Burton’ın Batman filminde Bruce Wayne’in ebeveynlerinin öldürülmesinden sorumlu aşağılık bir gangsteri oynuyor. Kaderin ironik bir cilvesi olarak Napier, yıllar sonra Batman ile karşılaştığı sırada kimyasallarla dolu bir fıçıya düştükten sonra Joker olur. Nicholson’ın The Shining’deki Jack Torrance versiyonuna çok benzeyen bu Joker, süper kötü adam olduktan sonra daha tehlikeli hale gelen karakter haline gelerek çizgi romanlardan ayrılıyor. Diğer bazı Joker’lerin hikayeleri kadar korkutucu olmasa da Jack Nicholson suçun palyaço prensi olarak harika bir performans sergiliyor.
    • IMDb puanı: 7.5
    • Tür: Aksiyon, Macera
    • Oyuncular: Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger

    3️⃣ The Dark Knight (2008)

    The Dark Knight Joker karakteri Tam Boyutta Gör
    Heat Ledger’ın canlandırdığı Joker, kaosun mutlak vücut bulmuş hali ve aynı zamanda oyunculukta bir güç gösterisi. Ledger’ın replikleri, hareketleri ve tavırları o kadar etkileyiciydi ki efsanevi aktör Michael Caine onunla oynarken repliklerini unuttuğunu iddia etti. Bu Joker’i korkutucu kılan şeylerden biri de geçmişi hakkında hemen hemen hiçbir şeyin bilinmemesi, yara izlerinin nasıl oluştuğuna dair hikayeyi bir türlü duyamıyoruz. Bu Joker, yalnızca çizgi roman uyarlaması filmlerdeki kötü karakterler için değil, genel olarak sinema için de yeni bir standart belirledi.
    • IMDb puanı: 9.0
    • Tür: Aksiyon, Suç, Dram
    • Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

    4️⃣ Suicide Squad (2016)

    Joker filmleri Suicide Squad Tam Boyutta Gör
    Jared Leto’nun Suicide Squad'daki ikonik süper kötü adam versiyonu, tartışmasız Joker karakterinin bugüne kadarki en nefret edilen uyarlaması. Filmde Joker’i çok az görüyoruz. Hatta birçok sahnenin kaldırıldığı söyleniyor. Leto, Jack Nicholson’ın canlandırdığı Joker gibi bir suç patronu. Karakter, parlak mor renkte trençkotu ve çok çeşitli dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Artık ikon haline gelmiş Harley Quinn karakterini de Joker’in eski sevgilisi olarak sıkça görüyoruz.
    • IMDb puanı: 5.9
    • Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
    • Oyuncular: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie

    5️⃣ Joker (2019)

    Joker filmi konusu Tam Boyutta Gör
    2019 Joker filmi, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck'inin kötü şöhretli kötü adam olmadan önceki hikayesini konu alıyor. Bu hikaye aynı zamanda Gotham Şehri'ni koruyan Batman'in ortaya çıkmasından çok önce geçiyor. Fleck, dünyanın kendisine karşı olduğunu hissettiği için akıl sağlığı çöküşün eşiğinde olan başarısız bir stand-up komedyenidir. Ayrıca hiç olmadık zamanlarda delicesine gülmesine neden olan bir hastalığı vardır. Öte yandan, komedyen aynı zamanda bir palyaço olarak da çalışmaktadır ve bir gün kendisine yapılan saldırıyla öfke ve şiddet patlaması yaşar ve Joker insanlığın mutlak en karanlık yanını yansıtan bir şeye dönüşür.
    • IMDb puanı: 8.4
    • Tür: Suç, Dram, Gizem
    • Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

    6️⃣ The Batman (2022)

    Batman 2022 filmi Joker karakteri Tam Boyutta Gör
    Matt Reeves'in yeni Gotham şehrinde Barry Keoghan’ın canlandırdığı Joker pek gözükmüyor ancak bu yeni yetenek, suçun palyaço prensi olarak büyük umut vaat ediyordu. The Batman'in bitişinde ve silinmiş bir sahnesinde yer alan bu Joker, yüzünde kalıcı bir gülümseme bırakan bir hastalıkla doğmuş ve çoğunlukla Arkham Asylum'da hapsedilmiş olarak görüyoruz.
    • IMDb puanı: 7.8
    • Tür: Aksiyon, Suç, Dram
    • Oyuncular: Barry Keoghan, Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

    7️⃣ Joker 2

    Joker 2 filmi Joker Folie á Deux Tam Boyutta Gör
    Joker: Folie á Deux henüz seyircilerle buluşmadı ancak önceki filmde Arthur Fleck karakterini canlandıran Joaquin Phoenix'in nasıl performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Söylentilere göre filmin büyük bir kısmı meşhur Arkham Asylum'da geçecek. Lady Gaga da bizzat Harley Quinn olarak eğlenceye katılacak. Joker, Suçun Palyaço Prensi'nin başlangıç hikayesini anlattı ve o kadar başarılı oldu ki, filmin devamı çekildi. Joker, akıl sağlığı konusunu bölücü bir şekilde incelemesi nedeniyle tartışmalı bir film olmasına rağmen büyük bir ödül de kazandı. Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandı ve Hildur Guðnadóttir En İyi Orijinal Müzik ödülünü kazandı. 55 milyon dolar bütçeyle çekilen film, 1 milyar dolar (dünya çapında) hasılat yaptı. Joker 2, 4 Ekim 2024’te vizyona girecek. Yazar/yönetmen Todd Phillips senaryoyu 2022'de tamamladı ve filmin geliştirme ve prodüksiyon süreci hızla ilerledi. Joker 2 filminin yapım maliyetinin 150 milyon dolar olduğu söyleniyor.
    • Tür: Suç, Dram, Müzikal
    • Oyuncular: Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Lady Gaga

    Joker, popüler kültürün en ikonik kötü adamlarından biri olmaya devam ediyor. Suçun Palyaço Prensi olarak da anılan Joker, dünyanın üzerine inşa edildiği ahlak ve toplumu şakadan başka bir şey olarak görmeyerek uzun süredir Batman'e ve Gotham Şehri halkına acı çektiriyor. Süper kötü karakter Joker'in bulunduğu tüm filmleri "En iyi Joker filmleri" listemizde görebilir ve izleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bengay krem yasaklandi kızdırma bujisi işareti kaçak akım rölesi atıyor sigorta atmıyor ipro smart 2.4s kronik prostatit forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO M6 Pro
    POCO M6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2020 MacBook Air M1
    Apple 2020 MacBook Air M1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız