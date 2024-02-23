Tüm zamanların en iyi Joker filmleri

Joker'i beyazperdede canlandırmak oyuncular için büyük bir onur. Çünkü bu denli ikonik bir karakteri canlandırmak büyük beğeni almak anlamına geliyor. Eski nesiller 60’lı yıllarda Batman dizisinde Joker'i canlandıran efsanevi Cesar Romero'yu hatırlayacaktır. Romero bu karakteri oynayan ilk aktördü ama Joker film serisi asıl Tim Burton’lı Batman filminde Jack Napier/Joker karakterini canlandıran Jack Nicholson ile başladı. O zamandan bu yana pek çok oyuncu bu efsanevi kötü adamı canlandırdı. Batman’in en büyük düşmanı Joker’i canlandıran oyuncuları ve tüm zamanların en iyi Joker filmlerini merak edenler için “Joker filmleri” listesini hazırladık.

Joker, popüler kültürün en ikonik kötü adamlarından biri olmaya devam ediyor. Suçun Palyaço Prensi olarak da anılan Joker, dünyanın üzerine inşa edildiği ahlak ve toplumu şakadan başka bir şey olarak görmeyerek uzun süredir Batman'e ve Gotham Şehri halkına acı çektiriyor. Süper kötü karakter Joker'in bulunduğu tüm filmleri "En iyi Joker filmleri" listemizde görebilir ve izleyebilirsiniz.

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