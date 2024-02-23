Tüm zamanların en iyi Joker filmleri

Teknoloji Editörü
Joker'i beyazperdede canlandırmak oyuncular için büyük bir onur. Çünkü bu denli ikonik bir karakteri canlandırmak büyük beğeni almak anlamına geliyor. Eski nesiller 60’lı yıllarda Batman dizisinde Joker'i canlandıran efsanevi Cesar Romero'yu hatırlayacaktır. Romero bu karakteri oynayan ilk aktördü ama
Joker film serisi asıl Tim Burton’lı Batman filminde Jack Napier/Joker karakterini canlandıran Jack Nicholson ile başladı. O zamandan bu yana pek çok oyuncu bu efsanevi kötü adamı canlandırdı. Batman’in en büyük düşmanı Joker’i canlandıran oyuncuları ve tüm zamanların en iyi Joker filmlerini merak edenler için “ Joker filmleri” listesini hazırladık.
Kesinlikle izlemeniz gereken Joker filmleri 🎬
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Batman (1966) - Cesar Romero
Batman (1989) - Jack Nicholson
The Dark Knight (2008) - Heath Ledger
Suicide Squad (2016) - Jared Leto
Joker (2019) - Joaquin Phoenix
Birds of Prey (2020) - Jared Leto
Zack Snyder’s Justice League (2021) - Jared Leto
The Batman (2022) - Barry Keoghan
Joker: Folie á Deux (2024) - Joaquin Phoenix
1️⃣ Batman (1966-68)
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Karakter oyuncusu
Cesar Romero, 1966 yapımı Batman’deki rolüyle Joker’i oynayan ilk kişi oldu. Yeni Joker’lerden farklı olarak Romero, eğlenceli bir karakterdi. Karakteri canlandırmak için bıyığını kesmeyi bile reddetti; beyaz makyajına rağmen açıkça görülebiliyor. Bununla birlikte dizinin şakacı ve çocuk dostu doğası nedeniyle, Romero’nun Joker karakteri daha çok gülmek isteyen aptal bir şakacı gibiydi, insanları öldürme veya ortalığı kasıp kavurma arzusu yoktu.
IMDb puanı: 7.5
Tür:
Aksiyon, Fantastik, Suç Oyuncular: Cesar Romero, Adam WestBurt, WardAlan Napier
2️⃣ Batman (1989)
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Jack Napier, Tim Burton’ın Batman filminde Bruce Wayne’in ebeveynlerinin öldürülmesinden sorumlu aşağılık bir gangsteri oynuyor. Kaderin ironik bir cilvesi olarak Napier, yıllar sonra Batman ile karşılaştığı sırada kimyasallarla dolu bir fıçıya düştükten sonra Joker olur. Nicholson’ın The Shining’deki Jack Torrance versiyonuna çok benzeyen bu Joker, süper kötü adam olduktan sonra daha tehlikeli hale gelen karakter haline gelerek çizgi romanlardan ayrılıyor. Diğer bazı Joker’lerin hikayeleri kadar korkutucu olmasa da Jack Nicholson suçun palyaço prensi olarak harika bir performans sergiliyor.
IMDb puanı: 7.5
Tür: Aksiyon,
Macera Oyuncular: Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger
3️⃣ The Dark Knight (2008)
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Heat Ledger’ın canlandırdığı Joker, kaosun mutlak vücut bulmuş hali ve aynı zamanda oyunculukta bir güç gösterisi. Ledger’ın replikleri, hareketleri ve tavırları o kadar etkileyiciydi ki efsanevi aktör Michael Caine onunla oynarken repliklerini unuttuğunu iddia etti. Bu Joker’i korkutucu kılan şeylerden biri de geçmişi hakkında hemen hemen hiçbir şeyin bilinmemesi, yara izlerinin nasıl oluştuğuna dair hikayeyi bir türlü duyamıyoruz. Bu Joker, yalnızca çizgi roman uyarlaması filmlerdeki kötü karakterler için değil, genel olarak sinema için de yeni bir standart belirledi.
IMDb puanı: 9.0
Tür: Aksiyon, Suç,
Dram Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
4️⃣ Suicide Squad (2016)
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Jared Leto’nun Suicide Squad'daki ikonik süper kötü adam versiyonu, tartışmasız Joker karakterinin bugüne kadarki en nefret edilen uyarlaması. Filmde Joker’i çok az görüyoruz. Hatta birçok sahnenin kaldırıldığı söyleniyor. Leto, Jack Nicholson’ın canlandırdığı Joker gibi bir suç patronu. Karakter, parlak mor renkte trençkotu ve çok çeşitli dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Artık ikon haline gelmiş Harley Quinn karakterini de Joker’in eski sevgilisi olarak sıkça görüyoruz.
IMDb puanı: 5.9
Tür: Aksiyon, Macera,
Fantastik Oyuncular: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie
5️⃣ Joker (2019)
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2019 Joker filmi,
Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck'inin kötü şöhretli kötü adam olmadan önceki hikayesini konu alıyor. Bu hikaye aynı zamanda Gotham Şehri'ni koruyan Batman'in ortaya çıkmasından çok önce geçiyor. Fleck, dünyanın kendisine karşı olduğunu hissettiği için akıl sağlığı çöküşün eşiğinde olan başarısız bir stand-up komedyenidir. Ayrıca hiç olmadık zamanlarda delicesine gülmesine neden olan bir hastalığı vardır. Öte yandan, komedyen aynı zamanda bir palyaço olarak da çalışmaktadır ve bir gün kendisine yapılan saldırıyla öfke ve şiddet patlaması yaşar ve Joker insanlığın mutlak en karanlık yanını yansıtan bir şeye dönüşür.
IMDb puanı: 8.4
Tür: Suç, Dram, Gizem
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
6️⃣ The Batman (2022)
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Matt Reeves'in yeni Gotham şehrinde
Barry Keoghan’ın canlandırdığı Joker pek gözükmüyor ancak bu yeni yetenek, suçun palyaço prensi olarak büyük umut vaat ediyordu. The Batman'in bitişinde ve silinmiş bir sahnesinde yer alan bu Joker, yüzünde kalıcı bir gülümseme bırakan bir hastalıkla doğmuş ve çoğunlukla Arkham Asylum'da hapsedilmiş olarak görüyoruz.
IMDb puanı: 7.8
Tür: Aksiyon, Suç, Dram
Oyuncular: Barry Keoghan, Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright
7️⃣ Joker 2
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Joker: Folie á Deux henüz seyircilerle buluşmadı ancak önceki filmde Arthur Fleck karakterini canlandıran Joaquin Phoenix'in nasıl performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Söylentilere göre filmin büyük bir kısmı meşhur Arkham Asylum'da geçecek. Lady Gaga da bizzat Harley Quinn olarak eğlenceye katılacak. Joker, Suçun Palyaço Prensi'nin başlangıç hikayesini anlattı ve o kadar başarılı oldu ki, filmin devamı çekildi. Joker, akıl sağlığı konusunu bölücü bir şekilde incelemesi nedeniyle tartışmalı bir film olmasına rağmen büyük bir ödül de kazandı. Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandı ve Hildur Guðnadóttir En İyi Orijinal Müzik ödülünü kazandı. 55 milyon dolar bütçeyle çekilen film, 1 milyar dolar (dünya çapında) hasılat yaptı. Joker 2, 4 Ekim 2024’te vizyona girecek. Yazar/yönetmen Todd Phillips senaryoyu 2022'de tamamladı ve filmin geliştirme ve prodüksiyon süreci hızla ilerledi. Joker 2 filminin yapım maliyetinin 150 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Tür: Suç, Dram, Müzikal
Oyuncular: Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Lady Gaga
Joker, popüler kültürün en ikonik kötü adamlarından biri olmaya devam ediyor. Suçun Palyaço Prensi olarak da anılan Joker, dünyanın üzerine inşa edildiği ahlak ve toplumu şakadan başka bir şey olarak görmeyerek uzun süredir Batman'e ve Gotham Şehri halkına acı çektiriyor. Süper kötü karakter Joker'in bulunduğu tüm filmleri "
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.