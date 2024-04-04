Jonathan Nolan, Westworld'ü son bir sezonla tamamlamak istiyor

Tam Boyutta Gör Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yaratıcısı olduğu bilim-kurgu dizisi Westworld, 2016'da ilk başladığında HBO'nun en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. Ancak sezonlar ilerledikçe dizinin kalitesi de izleyici sayısı da düştü. 2022 yılında yayınlanan 4. sezon, dizinin belki de en az sevilen sezonu olurken, izlenme rakamlarıyla da önceki sezonların çok altında kaldı. Hâl böyle olunca iptal kararı da kaçınılmaz oldu.

HBO, 4. sezonunun ardından Westworld'ü iptal edince, Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un anlatmak istediği hikâye de yarım kalmış oldu. Ancak Nolan, bir gün bu hikâyeyi tamamlama şansı yakalayacaklarından umudu kesmiş değil. Geçtiğimiz günlerde The Wrap'e konuşan Nolan, son bir sezon çekerek Westworld'ü tamamlamak istediğini açıkladı.

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Westworld 5. Sezon İleride Gerçeğe Dönüşebilir

Westworld'ü hazırlarken, her sezonu bir finale varacak şekilde hazırladıklarını, bu yüzden aslında 4. sezonun hikâyesinin de bir finale vardığını söyleyen Nolan, bununla birlikte dizinin tümü için henüz tamamlanmamış bir yol haritaları olduğunu ifade etti. Bir gün bu ana hikâyeyi tamamlama fırsatı yakalayabileceklerini düşünen Nolan, ileride böyle bir şeyin gerçekleşecebileceğini, bu yüzden hikâyenin nereye varacağını şimdiden açıklayarak büyüyü bozmak istemediğini söyledi.

Westworld son sezonunda artık iyiden iyiye gözden düşmüş bir dizi olduğu için HBO'nun bunu tekrar canlandırmak isteyeceğini düşünmezdik. Ancak Nolan'ın bu açıkalamaları, bunun düşündüğümüz kadar ihtimal dışı olmayabileceğini gösteriyor.

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