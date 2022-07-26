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    The Lord of the Rings: Gollum bir kez daha ertelendi

    İlk olarak 2019’da duyurulan The Lord of the Rings: Gollum’un çıkışı için sancılı süreç devam ediyor. Oyuncuların merakla beklediği yapım bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi.
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    The Lord of the Rings: Gollum bir kez daha ertelendi
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    Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayıncılığı üstlenilen The Lord of the Rings: Gollum bir kez daha ertelendi. 1 Eylül’de çıkması beklenen yapımın çıkış tarihi birkaç ay sonrasına ertelendi.

    PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak olan The Lord of the Rings: Gollum bekleyenlerini üzmeye devam ediyor. Stüdyo tarafından yapılan son açıklamaya göre oyunun çıkışı birkaç ay ertelenmiş durumda. Net çıkış tarihi ise yakında açıklanacak. Stüdyo bu ertelemenin mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için yapıldığını belirtiyor.

    Daedalic’in ilk olarak 2021 yılında çıkması beklenen sonrasında 2022 yılına ertelenen oyununda Gollum krakteri kontrolümüzde olacak. Yüzük Kardeşliği dönemlerinde geçen gizlilik tabanlı aksiyon macera türündeki yapımda Gollum'un başından geçen olaylarda kendisine eşlik edeceğiz.

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