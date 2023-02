Yüzüklerin Efendisi serisi ve Hobbit filmleri hangi sırayla izlenir?

Yüzüklerin Efendisi kitap serisi, Hobbit romanı ve Güç Yüzükleri’ne dayanan kitapları okuyabilirsiniz ancak seriyi izlemek daha hızlı olabilir. Yıllar boyunca pek çok film yapımcısı Tolkien’in yapımlarını uyarlamış olsa da hiçbiri Yüzüklerin Efendisi serisini yöneten Peter Jackson kadar başarılı olamadı. Öyle ki Jackson, Oscar ödülü bile aldı. Ancak, ne yazık ki son çekilen ve Amazon’dan yayınlanan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde Jackson yer almadı. Dizi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nden öncesinde geçiyor, dolayısıyla filmlerden tanıdık, hafızalara kazanan karakterlerin (sauron, legolas, frodo, gandalf, aragorn) çoğu yok. Peki, diziyi izlemeden önce Lord of the Rings (LOTR) ve Hobbit filmleri ile hafızanızı tazelemeye ne dersiniz? "Yüzüklerin Efendisi izlemeye nereden başlamalı?" diye merak edenler için Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit izleme sırası burada.

Çıkış tarihine göre Yüzüklerin Efendisi izleme sırası

Yüzüklerin Efendisi kaç seri? öncelikle bundan bahsedelim. J.R.R. Tolkein'in Orta dünyasında geçen toplam altı film var; üç Yüzüklerin Efendisi filmi, üç Hobbit filmi. Yeni filmlerden ayrı olarak 1997 yapımı The Hobbit animasyon filmi de var. Yüzüklerin efendisi 1978 yapımı yine animasyon filmi olarak izleyiciyle buluşmuş. Amazon Yüzüklerin Efendisi dizisi Güç Yüzükleri de 2. sezona hazırlanıyor. Peki, önce LOTR mu Hobbit mi izlenmeli? İşte ilk Lord of The Rings filminden başlayarak çıkış tarihine göre Yüzüklerin Efendisi film sırası 🔽 Yüzüklerin Efendisi 1: Yüzük Kardeşliği (2001) Yüzüklerin Efendisi 2: İki Kule (2002) Yüzüklerin Efendisi 3: Kralın Dönüşü (2003) Hobbit 1: Beklenmedik Yolculuk (2012) Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları (2013) Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı (2014)

Kronolojik olarak Yüzüklerin Efendisi izleme sırası

Kronolojik olarak izlemek için, Lord of the Rings serisi veya Hobbit filmlerindeki olaylardan çok öncesinde geçen Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri ile başlamalısınız. Dizi, Yüzüklerin Efendisi olaylarından yaklaşık 5.000 yıl öncesinde (1500-1700 yılları arasında) geçiyor. Tek Yüzük'ün oluşumunun başlangıcını görüyouz ve Galadriel ve Elrond gibi üçüncü çağ elflerini konu alıyor.Dizinin ardından, binlerce yıl öncesine giden Hobbit üçlemesine geçmelisiniz. Son olarak, Bilbo'nun 3001 yılındaki 111. doğum gününden başlayarak Hobbit olaylarından yaklaşık altmış yıl sonra geçen Yüzüklerin Efendisi üçlemesini çıkış sırasına göre izlemeye devam edebilirsiniz. Peki, kronolojik olarak Yüzüklerin Efendisi nasıl izlenir? Hobbit Beklenmedik Yolculuk Hobbit Smaug'un Viranesi Hobbit Beş Ordunun Savaşı Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği Yüzüklerin Efendisi İki Kule Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü

IMDb puanına göre Yüzüklerin Efendisi izleme sırası

IMDb sıralamasına göre Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmleri hangi sırayla izlenmeli? Genel olarak Yüzüklerin Efendisi üçlemesi daha fazla beğeni topladı, bu da IMDb izleyici puanlarına yansıdı. Birden çok Oscar ödüllü Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü en yüksek puanlı film; üçlemenin destansı sonu olduğundan pek de şaşırtıcı değil. IMDb puanına göre Yüzüklerin Efendisi filmleri nasıl izlenir? Lord of the Rings: The Return of the King (9.0 / 10) Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (8.8 / 10) Lord of the Rings: The Two Towers (8.8 / 10) Hobbit: An Unexpected Journey (7.8 / 10) Hobbit: The Desolation of Smaug (7.8 / 10) Hobbit: The Battle of the Five Armies (7.4 / 10)

Amazon’un dizisi The Rings of Power, Lord of the Rings dünyasına dayanıyor. Şimdiye kadar yapılmış en pahalı dizi olan Güç Yüzükleri, 2022’de Amazon Prime’a damgasını vurdu ve ilk sezon sekiz bölüm sürdü. Daha uzun, daha derin ve daha geçmişe dönük dünyanın kapılarını aralayan dizi, hikaye olarak Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemesini sürdürmüyor, binlerce yıl öncesini anlatıyor. Soru şu; Yüzüklerin Efendisi serisi hangi sırayla izlenmeli? İster kronolojik olarak ister çıkış tarihine göre izleme kararı verin, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi izleme sırası burada.

