Yüzüklerin Efendisi serisi ve Hobbit filmleri hangi sırayla izlenir?

- Çıkış tarihine göre Yüzüklerin Efendisi izleme sırası 📅
- Kronolojik olarak Yüzüklerin Efendisi izleme sırası ⏳
- IMDb puanına göre Yüzüklerin Efendisi izleme sırası 💯
- Yorumlar
Yüzüklerin Efendisi kitap serisi, Hobbit romanı ve Güç Yüzükleri’ne dayanan kitapları okuyabilirsiniz ancak seriyi izlemek daha hızlı olabilir. Yıllar boyunca pek çok film yapımcısı Tolkien’in yapımlarını uyarlamış olsa da hiçbiri Yüzüklerin Efendisi serisini yöneten Peter Jackson kadar başarılı olamadı. Öyle ki Jackson, Oscar ödülü bile aldı. Ancak, ne yazık ki son çekilen ve Amazon’dan yayınlanan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde Jackson yer almadı. Dizi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nden öncesinde geçiyor, dolayısıyla filmlerden tanıdık, hafızalara kazanan karakterlerin (sauron, legolas, frodo, gandalf, aragorn) çoğu yok. Peki, diziyi izlemeden önce Lord of the Rings (LOTR) ve Hobbit filmleri ile hafızanızı tazelemeye ne dersiniz? "Yüzüklerin Efendisi izlemeye nereden başlamalı?" diye merak edenler için Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit izleme sırası burada.
Çıkış tarihine göre Yüzüklerin Efendisi izleme sırası 📅
- Yüzüklerin Efendisi 1: Yüzük Kardeşliği (2001)
- Yüzüklerin Efendisi 2: İki Kule (2002)
- Yüzüklerin Efendisi 3: Kralın Dönüşü (2003)
- Hobbit 1: Beklenmedik Yolculuk (2012)
- Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (2013)
- Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı (2014)
Kronolojik olarak Yüzüklerin Efendisi izleme sırası ⏳
- Hobbit Beklenmedik Yolculuk
- Hobbit Smaug'un Viranesi
- Hobbit Beş Ordunun Savaşı
- Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği
- Yüzüklerin Efendisi İki Kule
- Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü
IMDb puanına göre Yüzüklerin Efendisi izleme sırası 💯
- Lord of the Rings: The Return of the King (9.0 / 10)
- Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (8.8 / 10)
- Lord of the Rings: The Two Towers (8.8 / 10)
- Hobbit: An Unexpected Journey (7.8 / 10)
- Hobbit: The Desolation of Smaug (7.8 / 10)
- Hobbit: The Battle of the Five Armies (7.4 / 10)
Amazon’un dizisi The Rings of Power, Lord of the Rings dünyasına dayanıyor. Şimdiye kadar yapılmış en pahalı dizi olan Güç Yüzükleri, 2022’de Amazon Prime’a damgasını vurdu ve ilk sezon sekiz bölüm sürdü. Daha uzun, daha derin ve daha geçmişe dönük dünyanın kapılarını aralayan dizi, hikaye olarak Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemesini sürdürmüyor, binlerce yıl öncesini anlatıyor. Soru şu; Yüzüklerin Efendisi serisi hangi sırayla izlenmeli? İster kronolojik olarak ister çıkış tarihine göre izleme kararı verin, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi izleme sırası burada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah