Netflix'te bu hafta zirveyi The Night Agent ve Back in Action aldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2023'te ekrana gelen ilk sezonuyla büyük başarı yakalayan Netflix dizisi The Night Agent, geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla geri döndü. Matthew Quirk'in aynı adlı romanından uyarlanan aksiyon dizisi, 2. sezonunda da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 2. sezon, yayında olduğu ilk haftada 13.9 milyon izlenmeye ulaştı. Bu sayı ilk sezonun ilk hafta performansının altında olsa da The Night Agent'ı Netflix'te yeniden zirveye taşımak için yeterli oldu. Bu hafta Netflix dizileri arasında ilk sırayı alan dizinin birkaç hafta daha burada kalması bekleniyor.

The Night Agent, Beyaz Saray'ın bodrumunda bir telefonun başında bekleyen genç FBI ajanı Peter Sutherland'e odaklanıyor. Normalde hiç çalmayan bu telefon, bir gece ansızın çalınca Peter kendisini büyük bir komplonun tam ortasında buluyor. Genç ajanın, devletin en üst kademesi sızan köstebeği çok geç olmadan bulması gerekiyor.

Dizinin ilk sezonu Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen İngilizce dizileri arasında yedinci sırada yer alıyor.

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Back in Action, Netflix'in Bugüne Kadar En Çok İzlenen 10 Filmi Arasına Girebilir

Tam Boyutta Gör Film tarafında ise bu hafta Netflix'te ön plana çıkan yapım Back in Action oldu. Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın yıllar sonra rol aldığı ilk film olan Back in Action, ikinci haftasında da ilk sıradaki yerini korudu. Diaz'ın başrollerini Jamie Foxx ile paylaştığı film, ikinci haftasında 46.8 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece filmin toplam izlenme sayısı 93 milyonu geçti.

Bu noktada Back in Action'ın Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girmesi kaçınılmaz görünüyor. Çünkü film önümüzdeki 80 gün içinde 43 milyon izlenme daha alması bunun için yeterli olacak.

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