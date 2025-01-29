Netflix'te bu hafta zirveyi The Night Agent ve Back in Action aldı

The Night Agent, Beyaz Saray'ın bodrumunda bir telefonun başında bekleyen genç FBI ajanı Peter Sutherland'e odaklanıyor. Normalde hiç çalmayan bu telefon, bir gece ansızın çalınca Peter kendisini büyük bir komplonun tam ortasında buluyor. Genç ajanın, devletin en üst kademesi sızan köstebeği çok geç olmadan bulması gerekiyor.
Dizinin ilk sezonu Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen İngilizce dizileri arasında yedinci sırada yer alıyor.
Back in Action, Netflix'in Bugüne Kadar En Çok İzlenen 10 Filmi Arasına Girebilir
Bu noktada Back in Action'ın Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girmesi kaçınılmaz görünüyor. Çünkü film önümüzdeki 80 gün içinde 43 milyon izlenme daha alması bunun için yeterli olacak.