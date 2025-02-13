Ateş ve sihrin iç içe geçtiği en iyi ejderha filmleri

Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerin folklorlarında karşımıza çıkan ejderhalar, fantastik edebiyat içinde de önemli bir yer tutuyorlar. Bu mitolojik yaratıkları ekrana yansıtmak yüksek bütçeler ve gelişmiş görsel efektler gerektirdiği için sinema tarafında ejderha filmleri o kadar yaygın değil. Başarılı örnekleri ise daha da az. Ancak yıllar içerisinde bu fantastik yaratıkları ele alan kayda değer filmler de karşımıza çıktı. Kimisi bunları yıkım ve ölümden başka bir şey getirmeyen canavarlar olarak tasvir ederken, bazıları ise bu yaratıkları daha üç boyutlu varlıklar olarak ele almayı tercih ettiler.

Keyifle İzleyebileceğiniz En İyi Ejderha Filmleri

Bu listemizde, hikâyelerinde ejderhalara kayda değer bir yer ayıran filmler arasından öne çıkan yapımları derledik. İşte keyifle izleyebileceğiniz en iyi ejderha filmleri:

1️⃣ Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug)

Tam Boyutta Gör Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan Smaug'un Çorak Toprakları, gerek prodüksiyon kalitesiyle, gerekse kurnaz bir ejderhanın nasıl bir yıkıma sebep olabileceğini gözler önüne sermesiyle izleyebileceğiniz en iyi ejderha filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 2013

: 2013 Yönetmen : Peter Jackson

: Peter Jackson Oyuncular : Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom

: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom IMDb Puanı: 7.8

Dumanlı Dağlar'ı ele geçirmiş olan ejderha Smaug, Bilbo Baggins ve eşlik ettiği cüceler tarafından uyandırılınca, dağın eteğindeki küçük balıkçı kasabasındaki insanların yıllardır korkusuyla yaşadıkları bu düşmana karşı kahramanca bir mücadele vermeleri gerekiyor. Benedict Cumberbatch'in seslendirdiği Smaug, hem korkutucu bir canavar hem de zeki bir varlık olarak ejderha mitinin her iki yönünü tek bedende buluşturuyor.

2️⃣ Ateş Krallığı (Reign of Fire)

Tam Boyutta Gör Ejderhaları daha gerçekçi bir düzlemde ele alan Ateş Krallığı, modern dünyada geçiyor. Asırlardır uykuda olan bir grup ejderha dünyanın derinliklerinden çıkıp yüzeyde akıl almaz bir yıkıma sebep olunca, insanlığın bu ölümcül yaratıklara karşı tüm güçleriyle savaşmaları gerekiyor.

Yapım yılı : 2002

: 2002 Yönetmen : Rob Bowman

: Rob Bowman Oyuncular : Matthew McConaughey, Christian Bale, Izabella Scorupco, Gerard Butler

: Matthew McConaughey, Christian Bale, Izabella Scorupco, Gerard Butler IMDb Puanı: 6.2

Kıyamet sonrası dünyalarda geçen filmleri sevenlerin de ilgisini çekebilecek olan Ateş Krallığı, böyle bir senaryoda yaşanacak yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seren, son derece karanlık bir hikâyeye ve tona sahip. Filmin oyuncu kadrounda Matthew McConaughey, Christian Bale, Gerard Butler gibi ünlü isimler bulunuyor.

3️⃣ Ejderha Avcısı (Dragonslayer)

Tam Boyutta Gör Kullandığı özel efektlerle dönemi için öncü filmlerden biri olan Dragonslayer, orta çağ İngilteresini andıran kurmaca bir krallıkta geçiyor ve Vermithrax Pejorative adlı dev ejderhayı avlamaya çalışan genç bir büyücüye odaklanıyor.

Yapım yılı : 1981

: 1981 Yönetmen : Matthew Robbins

: Matthew Robbins Oyuncular : Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph Richardson

: Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph Richardson IMDb Puanı: 6.6

Reign of Fire kadar olmasa da Dragonslayer da aslında oldukça karanlık bir tona sahip. Öyle ki dönemin fantastik filmlerindeki eğlenceli tona alışık olan seyirciler, sinemaya gidip böyle bir filmle karşılaştıklarında epey şaşırmışlardı. Bir ejderhanın gölgesi altında yaşayan diyarın çaresizlik ve korku dolu hâli, böyle bir senaryonun gerçek olması hâlinde ortaya ne kadar vahim bir tablonun çıkacağını daha iyi görmemizi sağlıyor. Dragonslayer, fantastik canavarların olduğu kadar cesaretin ve fedakârlığın da öyküsü.

4️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

Tam Boyutta Gör Yakında live-action bir uyarlamasını da izleme şansı yakalayacağımız Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, birbirinden farklı ejderhalarla dolup taşan hikâyesiyle bu listede olmayı kesinlikle hak ediyor.

Yapım yılı : 2010

: 2010 Yönetmen : Dean DeBlois & Chris Sanders

: Dean DeBlois & Chris Sanders Seslendirme : Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse, Jonah Hill, America Ferrera

: Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse, Jonah Hill, America Ferrera IMDb Puanı: 8.1

Animasyon türündeki film, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve babası gibi bir ejderha avcısı olmanın hayalini kuran genç bir Viking'e odaklanıyor. Yaşıtlarından çok daha çelimsiz olmasına rağmen iyi bir ejderha avcısı olabileceğini babasına ispatlamak isteyen Hiccup, Night Fury olarak bilinen gizemli ejderhanın peşine düşüyor. Ne var ki bu fantastik yaratıkla hiç beklemediği bir bağ kurunca tüm diyarın çehresini değiştirecek bir arkadaşlık filizlenmeye başlıyor.

5️⃣ Ejder Yürek (Dragonheart)

Tam Boyutta Gör ​​​​​​Dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip olan Dragonheart, ejderhaları ölümcül canavarlardan ziyade karmaşık canlılar olarak ele alan filmlerden biri. Hikâyenin merkezinde yer alan soylu ejderha Draco'yu usta oyuncu Sean Connery seslendiriyor.

Yapım yılı : 1996

: 1996 Yönetmen : Rob Cohen

: Rob Cohen Oyuncular : Dennis Quaid, Sean Connery, Dina Meyer, Pete Postlethwaite, David Thewlis, Jason Isaacs

: Dennis Quaid, Sean Connery, Dina Meyer, Pete Postlethwaite, David Thewlis, Jason Isaacs IMDb Puanı: 6.4

Dragonheart, diyardaki son ejderha olan Draco ile genç bir şövalyenin, zalim bir kralı durdurmak için güçlerini birleştirmesini konu alıyor. Dönemine göre oldukça başarılı olan görsel efektleri ve müzikleriyle de dikkat çeken Dragonheart, özellikle türün meraklılarının şans vermesi gereken bir dostluk ve cesaret öyküsü.

En İyi felaket filmleri 1 ay önce eklendi

6️⃣ Hiç Bitmeyen Öykü (The NeverEnding Story)

Tam Boyutta Gör Almanya yapımı bu fantastik film, tam anlamıyla bir ejderha filmi sayılmaz aslında ama alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir ejderha tasvirine sahip olmasıyla türün meraklılarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1984

: 1984 Yönetmen : Wolfgang Petersen

: Wolfgang Petersen Oyuncular : Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach

: Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach IMDb Puanı: 7.3

Bastian, okulda zorbalığa uğradığı için son derece mutsuz olan küçük bir çocuktur. Sorunlarından kısa süreliğine da olsa kaçmak için bir kitapçıya sığınan Bastian, burada gizemli bir kitap bulur ve fantastik bir hikâyenin içine çekilir. Fantasia'nın büyülü dünyasında unutulmaz bir maceraya atılan Bastian'a bu fantastik dünyada Falkor adlı bilge bir ejderha rehberlik eder.

7️⃣ Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)

Tam Boyutta Gör 2023 yılında sinemaseverlerle buluşan yeni Dungeons & Dragons filmi gişede başarılı olmadı belki ama hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

Yapım yılı : 2023

: 2023 Yönetmen : John Francis Daley & Jonathan Goldstein

: John Francis Daley & Jonathan Goldstein Oyuncular : Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lilis, Hugh Grant

: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lilis, Hugh Grant IMDb Puanı: 7.2

Fantastik canlılarla dolu büyülü bir dünyada geçen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, şeytan tüyüne sahip bir hırsız ile onun etrafında toplanan tuhaf karakterlerin birlikte atıldığı macerayı konu alıyor. Büyülü bir cismi çalmaya çalışırken yanlış kişilere çatan grup, kendilerini tüm diyarın kaderini belirleyebilecek bir komplonun ortasında buluyor. Dungeons & Dragons serisinden bekleneceği üzere, bu maceranın bir noktasında grubun karşısına bir de ejderha çıkıyor.

8️⃣ I Am Dragon (On - drakon)

Tam Boyutta Gör Rusya yapımı bir ejderha filmi olan I Am Dragon (ya da orijinal adıyla On - drakon), fantastik ögelerle bezeli bir aşk hikâyesi anlatıyor. Yapımcıları tarafından "Game of Thrones ile Beauty and the Beast'in karışımı" olarak lanse edilen film, hikâyesiyle genç yetişkin (YA) romanlarına yakın bir yerde duruyor.

Yapım yılı : 2015

: 2015 Yönetmen : Indar Dzhendubaev

: Indar Dzhendubaev Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin

: Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin IMDb Puanı: 6.8

Prenses Miroslava düğün arifesinde bir ejderha tarafından kaçırılır ve ıssız bir adaya götürülür. Bu adada bir kaleye hapsedilen Miroslava'nın buradaki tek dayanağı Armand adlı gizemli bir gençtir. Armand ile giderek yakınlaşan prenses, kısa süre kendisini kaçıran ejderhanın gerçek doğasını öğrenecektir.

9️⃣ Eragon

Tam Boyutta Gör Eragon, ejderha temalı kitaplar arasında oldukça özel bir yere sahip olan Miras Döngüsü serisinin ilk kitabının bir uyarlaması. Film, uyarlandığı romanın hakkını verememiş olsa da ejderhaları hikâyesinin tam merkezine yerleştiriyor olmasıyla ejderha filmleri denince akla gelen ilk yapımlar arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 2006

: 2006 Yönetmen : Stefen Fangmeier

: Stefen Fangmeier Oyuncular : Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons, Robert Carlyle, John Malkovich

: Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons, Robert Carlyle, John Malkovich IMDb Puanı: 5.1

Alagaesia adlı bir krallıkta geçen film, bir ejderha yumurtası bulan Eragon adlı gence odaklanıyor. Eragon ve bilinç sahibi ejderhası Saphira, acımasız bir kralın hükmü altında sefalete sürüklenen diyarın umudu hâline geliyorlar. Film, Eragon'un asilerle bir araya gelerek kralı tahtından indirmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

🔟 Damsel

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Netflix üzerinden izleyici ile buluşan ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden birine dönüşen Damsel, masum bir prensesin tehlikeden kurtarıldığı klasik masalları ters yüz ediyor. Bu kez diyarı kurtaran prensesin ta kendisi oluyor.

Yapım yılı : 2024

: 2024 Yönetmen : Juan Carlos Fresnadillo

: Juan Carlos Fresnadillo Oyuncular : Millie Bobby Brown, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Angela Bassett

: Millie Bobby Brown, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Angela Bassett IMDb Puanı: 6.1

Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Damsel'da yakışıklı prensle evlendirilip komşu krallığa gönderilen bir prenses, korkutucu bir ejderhaya kurban olarak sunuluyor. Ancak prenses kaderine razı olmak yerine savaşmayı tercih edince, ejderha ile arasında ilginç bir bağ oluşuyor.

En İyi Ejderha Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8413

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