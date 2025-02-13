Ateş ve sihrin iç içe geçtiği en iyi ejderha filmleri

- Keyifle İzleyebileceğiniz En İyi Ejderha Filmleri
- 1️⃣ Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug)
- 2️⃣ Ateş Krallığı (Reign of Fire)
- 3️⃣ Ejderha Avcısı (Dragonslayer)
- 4️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)
- 5️⃣ Ejder Yürek (Dragonheart)
- 6️⃣ Hiç Bitmeyen Öykü (The NeverEnding Story)
- 7️⃣ Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)
- 8️⃣ I Am Dragon (On - drakon)
- 9️⃣ Eragon
- 🔟 Damsel
- Yorumlar
Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerin folklorlarında karşımıza çıkan ejderhalar, fantastik edebiyat içinde de önemli bir yer tutuyorlar. Bu mitolojik yaratıkları ekrana yansıtmak yüksek bütçeler ve gelişmiş görsel efektler gerektirdiği için sinema tarafında ejderha filmleri o kadar yaygın değil. Başarılı örnekleri ise daha da az. Ancak yıllar içerisinde bu fantastik yaratıkları ele alan kayda değer filmler de karşımıza çıktı. Kimisi bunları yıkım ve ölümden başka bir şey getirmeyen canavarlar olarak tasvir ederken, bazıları ise bu yaratıkları daha üç boyutlu varlıklar olarak ele almayı tercih ettiler.
Keyifle İzleyebileceğiniz En İyi Ejderha Filmleri
Bu listemizde, hikâyelerinde ejderhalara kayda değer bir yer ayıran filmler arasından öne çıkan yapımları derledik. İşte keyifle izleyebileceğiniz en iyi ejderha filmleri:
1️⃣ Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug)
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Peter Jackson
- Oyuncular: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom
- IMDb Puanı: 7.8
Dumanlı Dağlar'ı ele geçirmiş olan ejderha Smaug, Bilbo Baggins ve eşlik ettiği cüceler tarafından uyandırılınca, dağın eteğindeki küçük balıkçı kasabasındaki insanların yıllardır korkusuyla yaşadıkları bu düşmana karşı kahramanca bir mücadele vermeleri gerekiyor. Benedict Cumberbatch'in seslendirdiği Smaug, hem korkutucu bir canavar hem de zeki bir varlık olarak ejderha mitinin her iki yönünü tek bedende buluşturuyor.
2️⃣ Ateş Krallığı (Reign of Fire)
- Yapım yılı: 2002
- Yönetmen: Rob Bowman
- Oyuncular: Matthew McConaughey, Christian Bale, Izabella Scorupco, Gerard Butler
- IMDb Puanı: 6.2
Kıyamet sonrası dünyalarda geçen filmleri sevenlerin de ilgisini çekebilecek olan Ateş Krallığı, böyle bir senaryoda yaşanacak yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seren, son derece karanlık bir hikâyeye ve tona sahip. Filmin oyuncu kadrounda Matthew McConaughey, Christian Bale, Gerard Butler gibi ünlü isimler bulunuyor.
3️⃣ Ejderha Avcısı (Dragonslayer)
- Yapım yılı: 1981
- Yönetmen: Matthew Robbins
- Oyuncular: Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph Richardson
- IMDb Puanı: 6.6
Reign of Fire kadar olmasa da Dragonslayer da aslında oldukça karanlık bir tona sahip. Öyle ki dönemin fantastik filmlerindeki eğlenceli tona alışık olan seyirciler, sinemaya gidip böyle bir filmle karşılaştıklarında epey şaşırmışlardı. Bir ejderhanın gölgesi altında yaşayan diyarın çaresizlik ve korku dolu hâli, böyle bir senaryonun gerçek olması hâlinde ortaya ne kadar vahim bir tablonun çıkacağını daha iyi görmemizi sağlıyor. Dragonslayer, fantastik canavarların olduğu kadar cesaretin ve fedakârlığın da öyküsü.
4️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)
- Yapım yılı: 2010
- Yönetmen: Dean DeBlois & Chris Sanders
- Seslendirme: Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse, Jonah Hill, America Ferrera
- IMDb Puanı: 8.1
Animasyon türündeki film, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve babası gibi bir ejderha avcısı olmanın hayalini kuran genç bir Viking'e odaklanıyor. Yaşıtlarından çok daha çelimsiz olmasına rağmen iyi bir ejderha avcısı olabileceğini babasına ispatlamak isteyen Hiccup, Night Fury olarak bilinen gizemli ejderhanın peşine düşüyor. Ne var ki bu fantastik yaratıkla hiç beklemediği bir bağ kurunca tüm diyarın çehresini değiştirecek bir arkadaşlık filizlenmeye başlıyor.
5️⃣ Ejder Yürek (Dragonheart)
- Yapım yılı: 1996
- Yönetmen: Rob Cohen
- Oyuncular: Dennis Quaid, Sean Connery, Dina Meyer, Pete Postlethwaite, David Thewlis, Jason Isaacs
- IMDb Puanı: 6.4
Dragonheart, diyardaki son ejderha olan Draco ile genç bir şövalyenin, zalim bir kralı durdurmak için güçlerini birleştirmesini konu alıyor. Dönemine göre oldukça başarılı olan görsel efektleri ve müzikleriyle de dikkat çeken Dragonheart, özellikle türün meraklılarının şans vermesi gereken bir dostluk ve cesaret öyküsü.
6️⃣ Hiç Bitmeyen Öykü (The NeverEnding Story)
- Yapım yılı: 1984
- Yönetmen: Wolfgang Petersen
- Oyuncular: Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach
- IMDb Puanı: 7.3
Bastian, okulda zorbalığa uğradığı için son derece mutsuz olan küçük bir çocuktur. Sorunlarından kısa süreliğine da olsa kaçmak için bir kitapçıya sığınan Bastian, burada gizemli bir kitap bulur ve fantastik bir hikâyenin içine çekilir. Fantasia'nın büyülü dünyasında unutulmaz bir maceraya atılan Bastian'a bu fantastik dünyada Falkor adlı bilge bir ejderha rehberlik eder.
7️⃣ Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)
- Yapım yılı: 2023
- Yönetmen: John Francis Daley & Jonathan Goldstein
- Oyuncular: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lilis, Hugh Grant
- IMDb Puanı: 7.2
Fantastik canlılarla dolu büyülü bir dünyada geçen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, şeytan tüyüne sahip bir hırsız ile onun etrafında toplanan tuhaf karakterlerin birlikte atıldığı macerayı konu alıyor. Büyülü bir cismi çalmaya çalışırken yanlış kişilere çatan grup, kendilerini tüm diyarın kaderini belirleyebilecek bir komplonun ortasında buluyor. Dungeons & Dragons serisinden bekleneceği üzere, bu maceranın bir noktasında grubun karşısına bir de ejderha çıkıyor.
8️⃣ I Am Dragon (On - drakon)
- Yapım yılı: 2015
- Yönetmen: Indar Dzhendubaev
- Oyuncular: Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin
- IMDb Puanı: 6.8
Prenses Miroslava düğün arifesinde bir ejderha tarafından kaçırılır ve ıssız bir adaya götürülür. Bu adada bir kaleye hapsedilen Miroslava'nın buradaki tek dayanağı Armand adlı gizemli bir gençtir. Armand ile giderek yakınlaşan prenses, kısa süre kendisini kaçıran ejderhanın gerçek doğasını öğrenecektir.
9️⃣ Eragon
- Yapım yılı: 2006
- Yönetmen: Stefen Fangmeier
- Oyuncular: Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons, Robert Carlyle, John Malkovich
- IMDb Puanı: 5.1
Alagaesia adlı bir krallıkta geçen film, bir ejderha yumurtası bulan Eragon adlı gence odaklanıyor. Eragon ve bilinç sahibi ejderhası Saphira, acımasız bir kralın hükmü altında sefalete sürüklenen diyarın umudu hâline geliyorlar. Film, Eragon'un asilerle bir araya gelerek kralı tahtından indirmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
🔟 Damsel
- Yapım yılı: 2024
- Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Angela Bassett
- IMDb Puanı: 6.1
Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Damsel'da yakışıklı prensle evlendirilip komşu krallığa gönderilen bir prenses, korkutucu bir ejderhaya kurban olarak sunuluyor. Ancak prenses kaderine razı olmak yerine savaşmayı tercih edince, ejderha ile arasında ilginç bir bağ oluşuyor.
En İyi Ejderha Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8413Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem