Netflix'in popüler dizisi The Night Agent'ın 2. sezonundan beklenen fragman geldi

The Night Agent 2. Sezon, 23 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak
İlk sezonuyla epey ses getiren The Night Agent, çok yakında yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, 23 Ocak'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha paylaştı.
The Night Agent, Beyaz Saray'ın bodrumunda bir telefonun başında bekleyen genç FBI ajanı Peter Sutherland'e odaklanıyor. Normalde hiç çalmayan bu telefon, bir gece ansızın çalınca Peter kendisini büyük bir komplonun tam ortasında buluyor. Genç ajanın, devletin en üst kademesi sızan köstebeği çok geç olmadan bulması gerekiyor. İlk sezonunda epey ilgi çekici bir hikâyeyle izleyiciler ekran başına kilitleyen The Night Agent'ın 2. sezonu için Netflix'in paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:
Sırları sızdırmakla suçlanan bir CIA ajanının peşine düşen Peter ve Rose, acımasız bir istihbarat simsarının ve kana susamış bir savaş suçlusunun hedefi hâline gelir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.