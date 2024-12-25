Netflix'in popüler dizisi The Night Agent'ın 2. sezonundan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Matthew Quirk'in aynı adlı romanından uyarlanan aksiyon dizisi The Night Agent, geçtiğimiz yıl Netflix'te izleyicilerle buluştu. Son derece iyi yorumlar alan dizi, beklenenden çok daha büyük bir etki yarattı. Netflix'in 2023'te en çok izlenen dizisi olan The Night Agent, sadece bununla da kalmadı ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizileri listesinde 6. sıraya kadar yükseldi.

The Night Agent 2. Sezon, 23 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

İlk sezonuyla epey ses getiren The Night Agent, çok yakında yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, 23 Ocak'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha paylaştı.

Dexter dizilerine bir yenisi daha ekleniyor 1 gün önce eklendi

The Night Agent, Beyaz Saray'ın bodrumunda bir telefonun başında bekleyen genç FBI ajanı Peter Sutherland'e odaklanıyor. Normalde hiç çalmayan bu telefon, bir gece ansızın çalınca Peter kendisini büyük bir komplonun tam ortasında buluyor. Genç ajanın, devletin en üst kademesi sızan köstebeği çok geç olmadan bulması gerekiyor. İlk sezonunda epey ilgi çekici bir hikâyeyle izleyiciler ekran başına kilitleyen The Night Agent'ın 2. sezonu için Netflix'in paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:

Sırları sızdırmakla suçlanan bir CIA ajanının peşine düşen Peter ve Rose, acımasız bir istihbarat simsarının ve kana susamış bir savaş suçlusunun hedefi hâline gelir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.