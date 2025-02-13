Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey'in çekimleri için Ordu'ya geliyor

Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, Truva Savaşı'nda yıllarca savaştıktan sonra İthaka'daki evine dönmek için zorlu bir yolculuğa çıkan Odysseus'u takip ediyor. Odysseus, bu yolculuk sırasında farklı adalara uğruyor. Yason Burnu Yarımadası'nın da bu adalardan birini temsil etmek üzere seçildiği düşünülüyor.
The Odyssey'in çekimlerinin büyük bölümü Sicilya'da, "keçi adası" olarak da bilinen Favignana Adası'nda gerçekleşecek. Ayrıca Birleşik Krallık ve Fas'ta da film için setler kuruluyor.
Troya Müzesi de Christopher Nolan'ı Türkiye'ye Davet Etmişti
Aslında bu haber gelmeden birkaç hafta önce, Troya Müzesi Nolan'ı Türkiye'ye davet etmiş, Odesa destanının başladığı yeri gelmek için Troya'yı mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söylemişti. Nolan'ın Troya'ya gelip gelmeyeceği bilinmiyor, kendisi yeni filmi için çok yakında Ordu'da olacak.
The Odyssey oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimler rol alıyor.
The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olması bekleniyor. Heyecanla beklediğimiz film, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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