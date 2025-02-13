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    Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey'in çekimleri için Ordu'ya geliyor

    Christopher Nolan, heyecanla beklenen yeni The Odyssey'in çekimleri için Türkiye'ye geliyor. Odesa destanını perdeye taşıyacak olan filmin bir kısmı Yason Burnu Yarımadası'nda çekilecek.
    Christopher Nolan Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Christopher Nolan, The Odyssey adını taşıyan yeni filminin çekimlerine çok yakında başlayacak. Homeros'un Odesa destanını perdeye taşıyacak olan The Odyssey'in çekimleri, dünyanın dört bir yanından farklı lokasyonlarda gerçekleşecek. Bu lokasyonlardan biri de Ordu'da bulunan Yason Burnu Yarımadası olacak.

    Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, Truva Savaşı'nda yıllarca savaştıktan sonra İthaka'daki evine dönmek için zorlu bir yolculuğa çıkan Odysseus'u takip ediyor. Odysseus, bu yolculuk sırasında farklı adalara uğruyor. Yason Burnu Yarımadası'nın da bu adalardan birini temsil etmek üzere seçildiği düşünülüyor.

    The Odyssey'in çekimlerinin büyük bölümü Sicilya'da, "keçi adası" olarak da bilinen Favignana Adası'nda gerçekleşecek. Ayrıca Birleşik Krallık ve Fas'ta da film için setler kuruluyor.

    Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey için Ordu'ya geliyor Tam Boyutta Gör

    Troya Müzesi de Christopher Nolan'ı Türkiye'ye Davet Etmişti

    Aslında bu haber gelmeden birkaç hafta önce, Troya Müzesi Nolan'ı Türkiye'ye davet etmiş, Odesa destanının başladığı yeri gelmek için Troya'yı mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söylemişti. Nolan'ın Troya'ya gelip gelmeyeceği bilinmiyor, kendisi yeni filmi için çok yakında Ordu'da olacak.

    The Odyssey oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimler rol alıyor.

    The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olması bekleniyor. Heyecanla beklediğimiz film, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.

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    selamivural 2 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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