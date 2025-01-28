Agatha All Along'un 2. sezonla devam edip etmeyeceği belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan Marvel dizileri hayal kırıklığı yarattığı için pek çok kişi Agatha All Along'un da aynı kaderi paylaşacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Agatha All Along tüm Marvel hayranlarına hitap eden bir dizi olmadı belki ama kendi hayran kitlesini yaratmayı başardı. İzleyici sayısını her bölüm biraz daha arttıran dizi, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla beklentierin çok üzerinde bir performans sergiledi.

Agatha All Along'un ilk sezonunda yakaladığı bu başarı, Marvel'ın diziyi devam ettireceğini düşündürdü. Ancak gelen son haberler Agatha All Along'un tek sezonluk bri dizi olacağını gösteriyor.

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Patti LuPone: Agatha All Along'un 2. Sezonu Olmayacak

Dizinin ilk sezonunda önemli bir rol oynayan usta oyuncu Patti LuPone, Agatha All Along'un 2. sezonu olmayacağını açıkladı. Bu sürpriz kararın sebebi Disney ya da Marvel değil, dizinin yaratıcısı Jac Schaeffer.

WandaVision dizisinin de yaratıcısı olan Jac Schaeffer, LuPone'a herhangi bir diziye 2. sezon çekmekle ilgilenmediğini, WandaVision'ın 2. sezonunu çekmeyi de bu yüzden reddetiğini söylemiş.

Marvel henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da Patti LuPone'un bu açıklaması dizinin 2. sezonu olmayacağını gösteriyor. Zira WandaVision da aynı kaderi paylaşmış sonunda tek sezonluk bir dizi olarak kalmıştı.

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Agatha All Along 2. sezon için beklenen açıklama geldi