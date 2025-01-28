Agatha All Along'un 2. sezonla devam edip etmeyeceği belli oldu

Agatha All Along'un ilk sezonunda yakaladığı bu başarı, Marvel'ın diziyi devam ettireceğini düşündürdü. Ancak gelen son haberler Agatha All Along'un tek sezonluk bri dizi olacağını gösteriyor.
Patti LuPone: Agatha All Along'un 2. Sezonu Olmayacak
Dizinin ilk sezonunda önemli bir rol oynayan usta oyuncu Patti LuPone, Agatha All Along'un 2. sezonu olmayacağını açıkladı. Bu sürpriz kararın sebebi Disney ya da Marvel değil, dizinin yaratıcısı Jac Schaeffer.
WandaVision dizisinin de yaratıcısı olan Jac Schaeffer, LuPone'a herhangi bir diziye 2. sezon çekmekle ilgilenmediğini, WandaVision'ın 2. sezonunu çekmeyi de bu yüzden reddetiğini söylemiş.
Marvel henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da Patti LuPone'un bu açıklaması dizinin 2. sezonu olmayacağını gösteriyor. Zira WandaVision da aynı kaderi paylaşmış sonunda tek sezonluk bir dizi olarak kalmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)