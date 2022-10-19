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    The Sims 4 bütün platformlarda ücretsiz oldu! The Sims 5 ise yolda

    8 yıl önce piyasaya sürülen ve dağıtımcılığını Electronic Arts'ın üstlendiği The Sims 4 için oyuncuları sevindiren bir haber geldi. The Sims 5 için de çalışmalara başlandığı duyuruldu.
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    The Sims 4 Tam Boyutta Gör
    Maxis tarafından geliştirilen The Sims 4 artık hem EA hem de Origin uygulaması aracılığı ile PC'de ücretsiz. Origin uygulaması Mac kullanıcılarının da bu oyunu herhangi bir ücret ödemeden indirmesine izin veriyor.

    The Sims 4 ücretsiz indirme seçeneği ile gündemde

    Bunlara ek olarak The Sims 4'ü Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One cihazlarını kullanarak da bedava bir şekilde elde edebilirsiniz.

    Android ve iOS kullanıcılarını da unutmayan Electronic Arts, Sims 4 Mobile ile Sims 4 Freeplay isimli oyunlarını da halka açık bir hâle (ücretsiz) getirdi. Peki The Sims 5 için neler söyleniyor?

    "Project Rene" olarak adlandırılan bu yeni oyunda çapraz oyun / çapraz platform desteği de mevcut olacak. Kısacası The Sims 5'te aynı anda birbirinden farklı platformlarda oyun oynayan kişiler birlikte vakit geçirebilecek.

    The Sims 5 Tam Boyutta Gör
    Bina inşa etme ve bu inşaların kişisel zevklere göre dizayn edilmesi konusuna odaklanan Maxis, The Sims 5'in The Sims 4'e göre dekorasyon konusunda çok ileri bir seviyede olacağının altını çizdi.

    Yatağınızın parçalarını, battaniyelerinizin dokusunu ve kanepelerinizin pozisyonunu istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Arkadaşlarınız da bu konuda size yardımcı olabilecek. Zira ekran paylaşımı sisteminin kullanılması yerine oyuncuların bizzat dizayn edilen odada olmasına karar verildi. Maxis bu teknolojinin üzerinde çalışıyor.

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