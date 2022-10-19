The Sims 4 bütün platformlarda ücretsiz oldu! The Sims 5 ise yolda

The Sims 4 ücretsiz indirme seçeneği ile gündemde
Bunlara ek olarak The Sims 4'ü Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One cihazlarını kullanarak da bedava bir şekilde elde edebilirsiniz.
Android ve iOS kullanıcılarını da unutmayan Electronic Arts, Sims 4 Mobile ile Sims 4 Freeplay isimli oyunlarını da halka açık bir hâle (ücretsiz) getirdi. Peki The Sims 5 için neler söyleniyor?
"Project Rene" olarak adlandırılan bu yeni oyunda çapraz oyun / çapraz platform desteği de mevcut olacak. Kısacası The Sims 5'te aynı anda birbirinden farklı platformlarda oyun oynayan kişiler birlikte vakit geçirebilecek.
Yatağınızın parçalarını, battaniyelerinizin dokusunu ve kanepelerinizin pozisyonunu istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Arkadaşlarınız da bu konuda size yardımcı olabilecek. Zira ekran paylaşımı sisteminin kullanılması yerine oyuncuların bizzat dizayn edilen odada olmasına karar verildi. Maxis bu teknolojinin üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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