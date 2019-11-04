The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı

Tam Boyutta Gör

Genelde kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşan oyunlar daha fazla gündem oluyor ancak yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde sürdürülen oyun serileri de etkileyici gelirlere ulaşıyor. The Sims bunlardan birisi.

Büyük başarı

2000 yılı başlarında piyasaya sürülen The Sims yaşam simülasyon oyunu büyük beğeni toplamıştı. Yapımcı Maxis ve dağıtımcı Electronic Arts’ın yüzünü güldüren The Sims yaklaşık 20 yıldır oyun dünyasının en başarılı serilerinden birisi olmayı başarmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

Devam oyunlarının yanı sıra DLC paketleri, çevrim içi versiyon ve mobil versiyonlar ile The Sims heyecanını hiçbir zaman kaybetmedi. Halen en iyi simülasyon serisi olma özelliğine sahip The Sims bu başarısını da bu yıl oyuncu etkileşiminde yüzde 40 artış ile ispat etti.

The Sims serisi oyun satışlarının yanı sıra oyun içi satışlardan da önemli gelirler elde ediyor. EA patronu Andrew Wilson geride kalan 19 yıllık sürede serinin toplamda 5 milyar dolardan fazla gelir kazandırdığını açıkladı. Böylece oyun dünyasında en çok kazandıran serilerden birisi olmayı başardı.

Firma The Sims 4 için yeni içerikler geliştirmeye devam ediyor. 15 Kasım tarihinde PC için, 18 Kasım tarihinde de konsol için Discover University DLC paketi satışa çıkacak. Paket içerisinde oyuncuların yatak odalarını dekore edebilme, parti yapma, eğitime katılma gibi pek çok yenilik var.

https://www.tweaktown.com/news/68554/sims-franchise-made-ea-over-5-billion-dollars/index.html