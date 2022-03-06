Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı satışa başladı

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Bileşen pazarına yoğunlaşan diğer üreticiler gibi Thermaltake de yavaş yavaş oyuncu ekipmanları sınıfında kendisine pazar payı aramaya başladı. Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı üst seviyeye odaklanıyor.

Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless özellikleri ve fiyatı

Kablolu orijinal kulaklığın kablosuz versiyonu diyebileceğimiz Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless, 40mm Hi-Res sürücüler ile geliyor. X v2.0 surround ve DTS 7.1 teknolojileri ile en üst düzey kalite hedefleniyor.

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Dış kısımda iki RGB bölgesi 16.8 milyon renk sunuyor ve uygulama üzerinden diğer TT ürünleri ile uyumlu bir şekilde programlanabiliyor. 2.4GHz kablosuz bağlantı yanında 3.5mm jak kablosu ile da aktarım yapılabiliyor.

Tek şarj ile RGB açık 10 saat, kapalı 19 saat kullanılabilen kulaklık USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Hi-Res ve PS4 desteği sadece 3.5mm kablo ile mümkün. Xbox One, Windows, Mac, Nintendo Switch ve mobil platformlarda USB dongle ile kullanılabiliyor. Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı 140 Avro fiyat etiketine sahip ve orijinalde 35 Avro civarında daha pahalı.

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Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless fiyatı belli oldu