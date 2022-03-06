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    Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı satışa başladı

    Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı üst seviye ses kalitesinin yanı sıra Hi-Res desteği ve çift bölgeli RGB aydınlatma ile global pazarda satışa başladı. 
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    Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless
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    Bileşen pazarına yoğunlaşan diğer üreticiler gibi Thermaltake de yavaş yavaş oyuncu ekipmanları sınıfında kendisine pazar payı aramaya başladı. Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı üst seviyeye odaklanıyor.

    Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless özellikleri ve fiyatı

    Kablolu orijinal kulaklığın kablosuz versiyonu diyebileceğimiz Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless, 40mm Hi-Res sürücüler ile geliyor. X v2.0 surround ve DTS 7.1 teknolojileri ile en üst düzey kalite hedefleniyor.

    Dış kısımda iki RGB bölgesi 16.8 milyon renk sunuyor ve uygulama üzerinden diğer TT ürünleri ile uyumlu bir şekilde programlanabiliyor. 2.4GHz kablosuz bağlantı yanında 3.5mm jak kablosu ile da aktarım yapılabiliyor.

    Tek şarj ile RGB açık 10 saat, kapalı 19 saat kullanılabilen kulaklık USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Hi-Res ve PS4 desteği sadece 3.5mm kablo ile mümkün. Xbox One, Windows, Mac, Nintendo Switch ve mobil platformlarda USB dongle ile kullanılabiliyor. Thermaltake ARGENT H5 RGB Wireless oyuncu kulaklığı 140 Avro fiyat etiketine sahip ve orijinalde 35 Avro civarında daha pahalı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 4 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 3 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 3 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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