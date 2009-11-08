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Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,6b
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50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu
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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Thermaltake, önce CeBIT hemen ardından da Computex fuarında gösterdiği Level 10 isimli yeni kasasını az miktarlarda da olsa satışa sundu. Tasarımında BMW grubu ile iş birliğine gidilen Level 10, radikal tasarımı ve hemen her bölmesi bağımsız olarak hareket edebilen yapısal özellikleriyle, segmente yeni bir soluk getiriyor.

666.3×318x614mm boyutlarında ve 21.37 Kilogram ağırlığında olan yeni kasa, 5.25-inç boyutundaki üç adet optik sürücü ve 3.5-inç boyutundaki altı adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Sekiz adet PCI slotunu konumlandırılabildiği yeni kasa, önde 140mm (1000 rpm), arkada 120mm (1000 rpm) ve sabit diskler için 2x 60mm (2500 rpm) olmak üzere toplam dört adet fanla geliyor.

Ön panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet te USB 2.0 portu bulunan Level 10'da donanımların güvenliği için Smart-Lock ismli kilit sistemine de yer veriliyor. Daha esnek kullanım ve hızlı donanım kurulumu için Açık Bölme mimarisini esas alan Thermaltake Level 10, IDEA®2009 tasarım yarışmasında Bronz ödülünü alarak tasarım noktasındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Önümüzdeki günlerde yaygın olarak satışına başlanması beklenen Thermaltake Level 10'un 690$'lık fiyata sahip olacağı açıklanırken, Çin pazarında sadece 5 adet kasa satışa sunulmuş durumda.

Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu
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rex1 9 yıl
Vaktiyle Kandalf'a 500 lira vermiştim. 750 TL falan olsa hiç düşünmem alırım hemen bu kasayı.
Sonuçta YOK BÖYLE BI KASA
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DH Misafiri 9 yıl
niye bu kadar pahalı? bu soruyu anlamsız buluyorum arkadaşlar.. parası olan alır olmayan bakar beğenir yada beğenmez. bence taarım açısından parlak fonksiyonel bir kasa ve parası olana tavsiye edilir...
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DH Misafiri 9 yıl
BENCE GÜZEL DEĞİL SOĞUTMASI DA YETERSİZ OLUR BU KASANIN
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rozek 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...
1333tl cik
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artenis 10 yıl
bunun gibilerin devam etmesi dilegiyle ,
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genelkurmay89 10 yıl
acayip bir tasarımı var ilginç detaylar kasada mevcut ama fiyatı cepleri yakıyor
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ahrimar 10 yıl
thermaltake.com/...
burdan başka resimlerede bakabilirsiniz. oldukça geniş bir kasa. yeni tip ekran kartları içn ideal. oldukça ayrıntılar var ama şekil olarak yuvarlak hatlar kullanılsaymış keske. ön panel hoş olmamış yani. gerek renklerle yada çeşitli motiflerle modifiyeyi hak ediyor..
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stradosphere 10 yıl
@simoney
Demir mi çalmışlar ? xD Ayrıca adam tasarımdan ötürü fiyatını ekliyor,sadece malzemeden ötürü değil :D
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X2 10 yıl
Dizel mi bu :-)
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Fear Dot Com 10 yıl
Arkadasım bende armaor + var ama bana gore Bu modcular için değil oyuncular içinde sıvı soğutma sistemi vs vs zor dur buna daha cok luks işi bu
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letibit 10 yıl
bu kasayi 2 yil önce gördüm ben yeni cikmis deniliyor hatta bende baska resimleri de var hala sakliyorum gelince alirim diye
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KanKoKan 10 yıl

letibit

bu kasayi 2 yil önce gördüm ben yeni cikmis deniliyor hatta bende baska resimleri de var hala sakliyorum gelince alirim diye


Tam bende aynı şeyi yazacaktım, bu kasanın aynısı 2 yıl kadar önce zaten piyasaya çıkmıştı, bu sefer esata filan eklemişler, başka bie değişiklik yok.
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BrutaL1tY 10 yıl
Zamanında armor+ almasaydım bu kasayı alabilirdim =)
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Plan-M 10 yıl
motor kaputu olmayan arabayı andırdı bana. Beğenmedim.
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aykutx 10 yıl

BrutaL1tY

Zamanında armor+ almasaydım bu kasayı alabilirdim =)

armor bence bu kasadan daha güzel.
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