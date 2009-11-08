Thermaltake'in yeni oyuncu kasası Level 10, Çin'de satışa sunuldu

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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Thermaltake, önce CeBIT hemen ardından da Computex fuarında gösterdiği Level 10 isimli yeni kasasını az miktarlarda da olsa satışa sundu. Tasarımında BMW grubu ile iş birliğine gidilen Level 10, radikal tasarımı ve hemen her bölmesi bağımsız olarak hareket edebilen yapısal özellikleriyle, segmente yeni bir soluk getiriyor.

666.3×318x614mm boyutlarında ve 21.37 Kilogram ağırlığında olan yeni kasa, 5.25-inç boyutundaki üç adet optik sürücü ve 3.5-inç boyutundaki altı adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Sekiz adet PCI slotunu konumlandırılabildiği yeni kasa, önde 140mm (1000 rpm), arkada 120mm (1000 rpm) ve sabit diskler için 2x 60mm (2500 rpm) olmak üzere toplam dört adet fanla geliyor.

Ön panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet te USB 2.0 portu bulunan Level 10'da donanımların güvenliği için Smart-Lock ismli kilit sistemine de yer veriliyor. Daha esnek kullanım ve hızlı donanım kurulumu için Açık Bölme mimarisini esas alan Thermaltake Level 10, IDEA®2009 tasarım yarışmasında Bronz ödülünü alarak tasarım noktasındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Önümüzdeki günlerde yaygın olarak satışına başlanması beklenen Thermaltake Level 10'un 690$'lık fiyata sahip olacağı açıklanırken, Çin pazarında sadece 5 adet kasa satışa sunulmuş durumda.

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