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    Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor

    USB Tip-C kabloları veya özel kablolar üzerinden 40Gbps seviyelerine kadar aktarım hızları sunan Thunderbolt teknolojisi dördüncü nesle terfi etmeye hazırlanıyor.
    19 sa.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor
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    Intel’in bilgisayar sistemlerinde kablo üzerinden çok hızlı veri transferi elde edilmesini sağlayan Thunderbolt teknolojisi dördüncü nesle terfi etmiş durumda. Yılın başında ilk tanıtımı yapan Intel teknolojisini detaylandırmaya devam ediyor.

    Thunderbolt 4 neler sunuyor?

    Intel bir süre önce Thunderbolt 3 teknolojisini açık kaynak hale getirerek USB 4.0 standardına temel olmasını sağlamıştı. Hemen akabinde de Thunderbolt 4 standardını duyurdu. Thunderbolt 4 standardı yine 40Gbps veri aktarım hızlarına ulaşıyor ancak bazı avantajları var.

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    Thunderbolt 4 ile birlikte artık en az iki 4K ekrana çıkış verilebilecek. PCIe veri hızları 32Gb/s olduğu için harici depolama sürücülerinde de daha yüksek performans elde etmek mümkün olacak. Yine kullanılan Thunderbolt 4 portlarından en az birinin dizüstü cihazları şarj edebilmesi gerekiyor.

    Thunderbolt 4 ayrıca doğrudan bellek saldırılarına karşı koruma da barındırıyor. PC kilitli ve depolama birimi şifreli olsa bile verilerin çalınmasına neden olan bellek açıklarına DMA ile tedbir alınıyor.

    Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor
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    DMA koruması Intel’in Yönlendirilmiş I/O için Sanallaştırma Teknolojisini (VT-d) temel alıyor. Thunderbolt 3 üzerinde de VT-d vardı ancak sadece tavsiye niteliğindeydi. Thunderbolt 4 kullanmak isteyen üreticiler DMA korumasını sağlamak zorunda.

    Görüldüğü üzere Intel fonksiyonellik anlamında Thunderbolt standardını en iyi noktaya ulaştırmış durumda. Yılın sonlarına doğru Thunderbolt 4 kontrolcüleri piyasaya çıkacak. Yine aynı dönemde Project Athena dizüstülerinde de Thunderbolt 4 portları görebileceğiz.



    https://www.engadget.com/intel-thunderbolt-4-details-130016474.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    435 (Yusuf Aslanyürek) 11 sa. en beğenilen
    PC’de 4 yıldır Thunderbolt 3 var bir kere kullanmış değilim. MacBook’ta da 3 yıldır var onda da hiç kullanmadım. Ne tb3 disk geçti elime ne de başka bir cihaz. Piyasada Ürün olmadıktan sonra tb4 çıksa ne olur.
    PC’de 4 yıldır Thunderbolt 3 var bir kere kullanmış değilim. MacBook’ta da 3 yıldır var onda da hiç kullanmadım. Ne tb3 disk geçti elime ne de başka bir ciha...
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    gun (Gün Oksay) 4 sa.
    Bu teknolojiler sayesinde dizüstü bilgisayarlar artık masa üstü bilgisayarları aratmamaya başladı. İstediğin ssd harici diski tak, istediğin iki 4K monitör tak, kablolu ağ bağlantısı ve aynı yerden git diz üstünü şarj et.
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 11 sa. en beğenilen
    PC’de 4 yıldır Thunderbolt 3 var bir kere kullanmış değilim. MacBook’ta da 3 yıldır var onda da hiç kullanmadım. Ne tb3 disk geçti elime ne de başka bir cihaz. Piyasada Ürün olmadıktan sonra tb4 çıksa ne olur.
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    RenjiAbarai (Kürşat Fırat) 17 sa.
    Amd tarafında böyle bir çalışma yok mu? Şahsen dolar 2tl altına düşene kadar veya Amd'den daha uygun fiyatları piyasaya sürene kadar intel'i boykot ediyor olacağım.
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    interwap (Volkan ) 18 sa.
    Thunderbolt en sık kullanan Apple idi. ARM geçmişiyle bakalım nasıl bir durum çıkacak.
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    interwap (Volkan ) 18 sa.
    Usb4 gen3x2 40Gbps destekliyor.
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