Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor

Intel’in bilgisayar sistemlerinde kablo üzerinden çok hızlı veri transferi elde edilmesini sağlayan Thunderbolt teknolojisi dördüncü nesle terfi etmiş durumda. Yılın başında ilk tanıtımı yapan Intel teknolojisini detaylandırmaya devam ediyor.
Thunderbolt 4 neler sunuyor?
Intel bir süre önce Thunderbolt 3 teknolojisini açık kaynak hale getirerek USB 4.0 standardına temel olmasını sağlamıştı. Hemen akabinde de Thunderbolt 4 standardını duyurdu. Thunderbolt 4 standardı yine 40Gbps veri aktarım hızlarına ulaşıyor ancak bazı avantajları var.İlginizi Çekebilir Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi
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Thunderbolt 4 ile birlikte artık en az iki 4K ekrana çıkış verilebilecek. PCIe veri hızları 32Gb/s olduğu için harici depolama sürücülerinde de daha yüksek performans elde etmek mümkün olacak. Yine kullanılan Thunderbolt 4 portlarından en az birinin dizüstü cihazları şarj edebilmesi gerekiyor.
Thunderbolt 4 ayrıca doğrudan bellek saldırılarına karşı koruma da barındırıyor. PC kilitli ve depolama birimi şifreli olsa bile verilerin çalınmasına neden olan bellek açıklarına DMA ile tedbir alınıyor.
DMA koruması Intel’in Yönlendirilmiş I/O için Sanallaştırma Teknolojisini (VT-d) temel alıyor. Thunderbolt 3 üzerinde de VT-d vardı ancak sadece tavsiye niteliğindeydi. Thunderbolt 4 kullanmak isteyen üreticiler DMA korumasını sağlamak zorunda.
Görüldüğü üzere Intel fonksiyonellik anlamında Thunderbolt standardını en iyi noktaya ulaştırmış durumda. Yılın sonlarına doğru Thunderbolt 4 kontrolcüleri piyasaya çıkacak. Yine aynı dönemde Project Athena dizüstülerinde de Thunderbolt 4 portları görebileceğiz.
https://www.engadget.com/intel-thunderbolt-4-details-130016474.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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