Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor

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Intel’in bilgisayar sistemlerinde kablo üzerinden çok hızlı veri transferi elde edilmesini sağlayan Thunderbolt teknolojisi dördüncü nesle terfi etmiş durumda. Yılın başında ilk tanıtımı yapan Intel teknolojisini detaylandırmaya devam ediyor.

Thunderbolt 4 neler sunuyor?

Intel bir süre önce Thunderbolt 3 teknolojisini açık kaynak hale getirerek USB 4.0 standardına temel olmasını sağlamıştı. Hemen akabinde de Thunderbolt 4 standardını duyurdu. Thunderbolt 4 standardı yine 40Gbps veri aktarım hızlarına ulaşıyor ancak bazı avantajları var.

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Thunderbolt 4 ile birlikte artık en az iki 4K ekrana çıkış verilebilecek. PCIe veri hızları 32Gb/s olduğu için harici depolama sürücülerinde de daha yüksek performans elde etmek mümkün olacak. Yine kullanılan Thunderbolt 4 portlarından en az birinin dizüstü cihazları şarj edebilmesi gerekiyor.

Thunderbolt 4 ayrıca doğrudan bellek saldırılarına karşı koruma da barındırıyor. PC kilitli ve depolama birimi şifreli olsa bile verilerin çalınmasına neden olan bellek açıklarına DMA ile tedbir alınıyor.

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DMA koruması Intel’in Yönlendirilmiş I/O için Sanallaştırma Teknolojisini (VT-d) temel alıyor. Thunderbolt 3 üzerinde de VT-d vardı ancak sadece tavsiye niteliğindeydi. Thunderbolt 4 kullanmak isteyen üreticiler DMA korumasını sağlamak zorunda.

Görüldüğü üzere Intel fonksiyonellik anlamında Thunderbolt standardını en iyi noktaya ulaştırmış durumda. Yılın sonlarına doğru Thunderbolt 4 kontrolcüleri piyasaya çıkacak. Yine aynı dönemde Project Athena dizüstülerinde de Thunderbolt 4 portları görebileceğiz.

https://www.engadget.com/intel-thunderbolt-4-details-130016474.html

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