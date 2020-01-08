THX mekansal ses akıllı telefonlara geliyor

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Geçmiş yıllarda cihazlardan çıkan seslerin stereo olması önemli ve yakalandığında başarılı sayılan bir durumdu. Şimdi ise sesin mekanın her yerini kaplaması veya sesin nereden geldiğinin hissedilebilmesi gibi yeni teknolojiler önem kazanmaya başladı.

THX farkı

Ses teknolojileri konusunda çalışmalar yapan THX, 360 derecelik yayılma yapabilen mekansal ses teknolojisinin akıllı telefonlara da geleceğini duyurdu. Firma CES 2020 fuarında gösterim yapan firma iki kanal kulaklıklar gibi düşük perfromanstaki cihazlarda bile mekansal ses sunabileceğini ifade ediyor.

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Fuarda ZMBIZI akıllı telefon markası ile iş birliği yapan THX demo gösterimlerini bu markanın modeli ile gerçekleştiriyor. Ayrıca Drop markasının Panda kulaklıkları da sesin kalitesini göstermek açısından kullanılıyor.

Mekansal ses özelliğini THX uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ses ayarlarınızdan bağımsız olarak uygulama kendisi mekansal sesi kontrol ediyor. Kullandığınız kulaklığın ise pek bir önemi olmuyor.

ZMBIZI orta seviye bir akıllı telefon ve ilk THX mekansal ses sunan akıllı telefon olarak 389$ karşılığında ABD’de satışa çıktı. Yıl içerisinde daha fazla markanın THX teknolojileri ile donatılacağı tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/06/thx-spatial-audio-smartphone/

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