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    THX mekansal ses akıllı telefonlara geliyor

    Kullandığınız kulaklık türü ne olursa olsun yakın zamanda akıllı telefonlarda THX mekansal ses teknolojisini tecrübe etmeye başlayacağız. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    THX mekansal ses akıllı telefonlara geliyor
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    Geçmiş yıllarda cihazlardan çıkan seslerin stereo olması önemli ve yakalandığında başarılı sayılan bir durumdu. Şimdi ise sesin mekanın her yerini kaplaması veya sesin nereden geldiğinin hissedilebilmesi gibi yeni teknolojiler önem kazanmaya başladı.

    THX farkı

    Ses teknolojileri konusunda çalışmalar yapan THX, 360 derecelik yayılma yapabilen mekansal ses teknolojisinin akıllı telefonlara da geleceğini duyurdu. Firma CES 2020 fuarında gösterim yapan firma iki kanal kulaklıklar gibi düşük perfromanstaki cihazlarda bile mekansal ses sunabileceğini ifade ediyor.

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    Fuarda ZMBIZI akıllı telefon markası ile iş birliği yapan THX demo gösterimlerini bu markanın modeli ile gerçekleştiriyor. Ayrıca Drop markasının Panda kulaklıkları da sesin kalitesini göstermek açısından kullanılıyor.

    Mekansal ses özelliğini THX uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ses ayarlarınızdan bağımsız olarak uygulama kendisi mekansal sesi kontrol ediyor. Kullandığınız kulaklığın ise pek bir önemi olmuyor.

    ZMBIZI orta seviye bir akıllı telefon ve ilk THX mekansal ses sunan akıllı telefon olarak 389$ karşılığında ABD’de satışa çıktı. Yıl içerisinde daha fazla markanın THX teknolojileri ile donatılacağı tahmin ediliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/thx-spatial-audio-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ssbrutality 2 hf. en beğenilen
    THX i bilmeyen yorum yapmasin lütfen.
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    V4LKyR 1 hf.
    ZMBIZI

    Güzel marka.
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    mcebi001 1 hf. V4LKyR
    ZIMBIRTI diye okudum..

    https://zmbizi.com/
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    Silent Guardian 1 hf.
    Telefonda Dolby Atmos denemeyen konuşmasın. Duyan garipsiyor olayı. Ben de Atmoslu film kovalıyorum
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    ssbrutality 2 hf. en beğenilen
    THX i bilmeyen yorum yapmasin lütfen.
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