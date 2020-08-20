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    Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı

    Ticaret Bakanlığı, 2020'nin ilk 6 ayına ilişkin e-ticaret verilerini açıkladı. Geçen yıla göre sektör bazında kıyaslama yapıldı. Koronavirüsün e-ticarete etkisi ortaya çıktı.
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    Yusuf Akbaş
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    Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı
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    T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020’nin ilk 6 ayına ilişkin e-ticaret verileri açıklandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında e-ticaret harcamalarında ciddi artış yaşandı. 2020’nin ilk 6 ayında, 2019’un ilk 6 ayına göre yüzde 64 oranında daha fazla e-ticaret harcaması yapıldı. 2020’nin ilk 6 ayında 91,7 milyar TL’lik harcama gerçekleşti. Geçen sene ilk 6 ayda 558,7 milyon adet sipariş verilmişti ancak bu sene bu sayının yüzde 52,3 oranında arttığı ve 850,7 milyon adede ulaştığı görülüyor.

    Koronavirüsün e-ticaret harcamalardaki etkisini ortaya çıkarmak için Mart, Nisan ve Mayıs ayındaki üç aylık harcama karşılaştırıldı. Geçen yıla kıyasla bu sene online market harcamalarının yüzde 420 oranında, kimyasal harcamalarının yüzde 169 oranında, beyaz eşya harcamalarını yüzde 102 oranında arttığı görülüyor. En çok düşüş ise yüzde 80 düşüş ile konaklama, yüzde 76 ile seyahat, yüzde 75 ile havayolu harcamalarında gerçekleşti.

    Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı
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    Yılın ilk 6 ayındaki e-ticaret harcamalarının yüzde 63,3’ü kartlı harcamalar, yüzde 32,7’si Havale/EFT ve yüzde 4’ü kapıda ödeme şeklinde yapıldı. Alışverişler yapan kullanıcıların yüzde 47’si İstanbul’da yaşıyor. Sonrasında yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir takip ediyor. E-ticaret alışverişlerinin yüzde 60’ını bu üç il oluşturuyor.

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    E-ticaret Bilgi Platformu’na kayıtlı sitelerden alınan verilere göre kullanıcıların alışveriş başına ortalama sepet tutarı 107,7 TL olarak belirlendi. Sektör bazında ortalama sepet tutarına baktığımızda ortalama 907 TL sepet tutarıyla havayolu şirketlerine yapılan harcamalar başta geliyor. Tüm e-ticaret alışverişlerinin yüzde 74’ü peşin, yüzde 26’sı taksitli olarak gerçekleşti. Sektör bazında duruma baktığımızda bazı sektörlerdeki taksitli alışverişin daha fazla olduğu görülüyor. Ev dekorasyonu alışverişlerinin yüzde 68’i, beyaz eşya alışverişlerinin yüzde 45’i taksitli olarak ödeniyor.

    2019’un ilk 6 ayında alışverişlerin yüzde 19’u yurt dışı harcamalarından oluşurken bu sene bu sayının yüzde 9’a düştüğü görülüyor. Geçen yıla kıyasla bu sene en çok artış gösteren sektörler sırasıyla beyaz eşya, giyim ve elektronik eşya sektörü oldu. En çok azalan sektörler ise havayolları, seyahat ve konaklama sektörleri oldu.

    Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerin tamamını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    lazer__ 1 gün en beğenilen
    buzdolabı satışları artmış en çokomelli kısım gerisine bakma gereği duymadım
    Yanıtla +5
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    ozbey08 (Özbey ) 1 gün
    bu devirde zaten fiziki bir dükkan açıp bir sürü para vermek yerine e ticaret sitelerinde sanal dükkan açıp uygun fiyata ürün satarsanız köşeyi dönersiniz. internette kozalak bile satılıyor. alan da var.
    Yanıtla +2
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    bjkyener 1 gün (düzenlendi)
    Onu bunu bilmem geçen seneki fiyatlara %100 -150 zam koyun (2018 yılında alınan bir ürüne %300 - 400 zam koyun) Araba Beyazeşya ....
    Siemens WT4HY760TR (geçen sene 4750 tl ye aldım şimdi fiyat ...)https://forum.donanimhaber.com/kurutmada-hangisini-onerirsiniz-bosch-wtwh7561tr-bosch-wtyh7760tr-siemens-wt4hy760tr--137640725-4#138700220
    1 Yanıt Yanıtla
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    AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 1 gün bjkyener
    geçen sene haziran da 2500 e aldığım bulaşık makinesi 3265 tl olmuş. 14 ayda %30.6 zam yemiş. tam 2 sene aldığım çamaşır makinesi 2099 dan 3264tl olmuş. 2 sene de %55,5 zam yemiş
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    lazer__ 1 gün en beğenilen
    buzdolabı satışları artmış en çokomelli kısım gerisine bakma gereği duymadım
    Yanıtla +5
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