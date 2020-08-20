Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı

Tam Boyutta Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020’nin ilk 6 ayına ilişkin e-ticaret verileri açıklandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında e-ticaret harcamalarında ciddi artış yaşandı. 2020’nin ilk 6 ayında, 2019’un ilk 6 ayına göre yüzde 64 oranında daha fazla e-ticaret harcaması yapıldı. 2020’nin ilk 6 ayında 91,7 milyar TL’lik harcama gerçekleşti. Geçen sene ilk 6 ayda 558,7 milyon adet sipariş verilmişti ancak bu sene bu sayının yüzde 52,3 oranında arttığı ve 850,7 milyon adede ulaştığı görülüyor.

Koronavirüsün e-ticaret harcamalardaki etkisini ortaya çıkarmak için Mart, Nisan ve Mayıs ayındaki üç aylık harcama karşılaştırıldı. Geçen yıla kıyasla bu sene online market harcamalarının yüzde 420 oranında, kimyasal harcamalarının yüzde 169 oranında, beyaz eşya harcamalarını yüzde 102 oranında arttığı görülüyor. En çok düşüş ise yüzde 80 düşüş ile konaklama, yüzde 76 ile seyahat, yüzde 75 ile havayolu harcamalarında gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör

Yılın ilk 6 ayındaki e-ticaret harcamalarının yüzde 63,3’ü kartlı harcamalar, yüzde 32,7’si Havale/EFT ve yüzde 4’ü kapıda ödeme şeklinde yapıldı. Alışverişler yapan kullanıcıların yüzde 47’si İstanbul’da yaşıyor. Sonrasında yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir takip ediyor. E-ticaret alışverişlerinin yüzde 60’ını bu üç il oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir

E-ticaret, Türkiye'de dünya ortalamasından daha hızlı büyüyor

Ayrıca Bkz. "Otomotivde ÖTV rekoru!"

E-ticaret Bilgi Platformu’na kayıtlı sitelerden alınan verilere göre kullanıcıların alışveriş başına ortalama sepet tutarı 107,7 TL olarak belirlendi. Sektör bazında ortalama sepet tutarına baktığımızda ortalama 907 TL sepet tutarıyla havayolu şirketlerine yapılan harcamalar başta geliyor. Tüm e-ticaret alışverişlerinin yüzde 74’ü peşin, yüzde 26’sı taksitli olarak gerçekleşti. Sektör bazında duruma baktığımızda bazı sektörlerdeki taksitli alışverişin daha fazla olduğu görülüyor. Ev dekorasyonu alışverişlerinin yüzde 68’i, beyaz eşya alışverişlerinin yüzde 45’i taksitli olarak ödeniyor.

2019’un ilk 6 ayında alışverişlerin yüzde 19’u yurt dışı harcamalarından oluşurken bu sene bu sayının yüzde 9’a düştüğü görülüyor. Geçen yıla kıyasla bu sene en çok artış gösteren sektörler sırasıyla beyaz eşya, giyim ve elektronik eşya sektörü oldu. En çok azalan sektörler ise havayolları, seyahat ve konaklama sektörleri oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerin tamamını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.