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    Otomotivde ÖTV rekoru!

    Koronavirüs nedeniyle dünyada otomobil satışları düşerken ülkemizde satışlar artıyor. 2020'nin ilk 7 ayında rekor miktarda ÖTV geliri elde edildi.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Otomobi...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Otomotivde ÖTV rekoru!

    Türkiye’de otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) oranı, aracın vergisiz fiyatına göre kademeli olarak artıyor. Araçların zamlanmasıyla birlikte önceki yıllara göre daha yüksek oranda ÖTV alınmaya başlandı. Araçlardan daha yüksek oranda ÖTV alınması ve satışların artmasıyla birlikte Türkiye rekor miktarda ÖTV topladı.

    Matrah değişmedi, ÖTV oranı arttı

    Arabaların ÖTV oranını belirleyen matrah değerleri en son 2018 yılında güncellenmişti. O günden beri matrah oranında değişiklik yapılmadı. Otomobil üreticileri zam yaptıkça araçlar daha üst vergi dilimine girmeye başladı.

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    Örneğin motoru 1.6 litre ve altında hacme sahip araçlardan yüzde 45, 50 ve 60 oranında üç farklı dilimde vergi alınıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin TL'ye kadar olan araçlardan yüzde 45 oranında ÖTV, 70 bin TL ile 120 bin TL arasındaki araçlardan yüzde 50 oranında ÖTV, 120 bin TL üstünde olanlardan ise yüzde 60 oranında ÖTV alınıyor. Türkiye’de vergisiz fiyatı 70 bin TL'nin yalnızca 3 otomobil modeli bulunuyor. 2018 yılında çok sayıda otomobil bu dilimdeydi. Aynı şekilde bugüne kadar yüzde 50 oranında ÖTV’li alınan araçlar da yavaş yavaş yüzde 60’lık dilime geçiyor. Vergiler dahil fiyatı 212398 TL olan bir araca üretici firma 1 TL zam yaptığında ÖTV’deki değişim nedeniyle bunun etkisi yaklaşık 15 bin TL’lik zam olarak kullanıcıya yansıyor.

    Otomotivde ÖTV rekoru!

    Devlet ÖTV matrah değerini güncellemediği için ÖTV oranına zam yapmasa bile 2018’de yüzde 45 oranında ÖTV aldığı araçtan bugün yüzde 60 oranında ÖTV alır duruma geldi.

    ÖTV arttı, rekor geldi

    EBS Danışmanlık’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre 2020’nin ilk 7 ayındaki motorlu araç satışlarından yaklaşık 16 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Geçen yılın ilk 7 ayına kıyasla 2020’de araç satış miktarı yüzde 61 oranında arttı. Devletin ÖTV gelirindeki artış oranı yüzde 211 oranında oldu. Böylelikle 2020’nin ilk 7 ayında önceki yılların ilk 7 ayına kıyasla rekor miktarda ÖTV toplandı.

    2020’de Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) elde edilen gelir ise 12.3 milyar TL olarak açıklandı. 2019’un aynı dönemindeki gelir ise 11.4 milyar TL’ydi.

    Otomotivde ÖTV rekoru!



    https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/otomotivde-otv-rekoru-5991548 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kozmos beni sevmiyor 3 gün en beğenilen
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    Hayatımızı yediniz.
    1 Yanıt Yanıtla +181
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    Alqu 3 gün Acht
    sen sanıyor musun 2 ay bıraksalar ötv kalkar o vergiyi bu sefer yediğimiz peynire yağa koymayacağının garantisi var mı ? Mermi kaç para biliyor musunuz diyip vergi koyar %49 da hiç sorun etmez.
    sen sanıyor musun 2 ay bıraksalar ötv kalkar o vergiyi bu sefer yediğimiz peynire yağa koymayacağının garantisi var mı ? Mermi kaç para biliyor musunuz diyip v...
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    2 Yanıt Yanıtla +120
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    Farfaraway21 3 gün
    ÖTV indirimi bekleyenler naber? Orda havalar nasıl?
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (125) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    tdsi (Mehmet Açıkgöz) 9 sa.
    Seçim yaklasırken bir ucuzlama olur sonra eski düzen devam.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    redferrari (red ) 9 sa. tdsi
    Bu iktidarın bütün adımlarını öğrenmiş bu seçmen, aynen öyle seçim yaksasinca vaatler artar, belediye seçimlerinde kumar oynadılar, Bizim dediğimiz olcak eyt falan vermeyeceğiz dediler halk yemedi, cunku o kadar Suriyeli ve Afrikalı dolu onlara bakabiliyorken, Kendi sınıfına yüz çevirdi emekli ve çalışana hakkını teslim etmedi vegilere boğdu, bu iş yürümez seçimlerde işi zor biliyor
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    Ata (Ata ) 12 sa.
    *(X000) TL?
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    Akinci 19 sa.
    Millet kredileri ödeyemeyince görürüz ÖTV toplayan maliyeyi.

    Ülkenin en büyük paraziti maliyedir.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Yurtdışında yaşayanlara imreniyorum gerçekten
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    SilenthillDream 1 gün (düzenlendi)
    1 araba kendinize 2 araba devlete alırsanız daha çok rekorlar görürsünüz :) bilinçli bir vatandaş olarak toplu taşımayı kullanıyorum :)
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    okancukur 1 gün
    böyle devam ederse yeni zamlar kapıda demektir.
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    musetea 1 gün
    TOGG geliyor. Biraz daha bekleyin
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 gün
    Umarım TOGG güzel bişeyler çıkarır yakında. Cari açık yarığı oluşmasın diye mecbur araba fiyatı kadar vergi devletin kasasına gitmeli.
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    Aerospace 1 gün
    Sakin arkadaşlar 6 milyon Suriyeli kardeşimizi besliyoruz. Şam'da Emevi Camisinde namaz kılacaz daha. Durun hele 15 seneye nüfusları 3'e katlansın... Şükür çok kötü günler geride kalıyor, şimdi sıra...
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    cafzafer2 (zafer soğancı) 1 gün
    Maşallah.
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