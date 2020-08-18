Otomotivde ÖTV rekoru!

Türkiye’de otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) oranı, aracın vergisiz fiyatına göre kademeli olarak artıyor. Araçların zamlanmasıyla birlikte önceki yıllara göre daha yüksek oranda ÖTV alınmaya başlandı. Araçlardan daha yüksek oranda ÖTV alınması ve satışların artmasıyla birlikte Türkiye rekor miktarda ÖTV topladı.

Matrah değişmedi, ÖTV oranı arttı

Arabaların ÖTV oranını belirleyen matrah değerleri en son 2018 yılında güncellenmişti. O günden beri matrah oranında değişiklik yapılmadı. Otomobil üreticileri zam yaptıkça araçlar daha üst vergi dilimine girmeye başladı.

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Örneğin motoru 1.6 litre ve altında hacme sahip araçlardan yüzde 45, 50 ve 60 oranında üç farklı dilimde vergi alınıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin TL'ye kadar olan araçlardan yüzde 45 oranında ÖTV, 70 bin TL ile 120 bin TL arasındaki araçlardan yüzde 50 oranında ÖTV, 120 bin TL üstünde olanlardan ise yüzde 60 oranında ÖTV alınıyor. Türkiye’de vergisiz fiyatı 70 bin TL'nin yalnızca 3 otomobil modeli bulunuyor. 2018 yılında çok sayıda otomobil bu dilimdeydi. Aynı şekilde bugüne kadar yüzde 50 oranında ÖTV’li alınan araçlar da yavaş yavaş yüzde 60’lık dilime geçiyor. Vergiler dahil fiyatı 212398 TL olan bir araca üretici firma 1 TL zam yaptığında ÖTV’deki değişim nedeniyle bunun etkisi yaklaşık 15 bin TL’lik zam olarak kullanıcıya yansıyor.

Devlet ÖTV matrah değerini güncellemediği için ÖTV oranına zam yapmasa bile 2018’de yüzde 45 oranında ÖTV aldığı araçtan bugün yüzde 60 oranında ÖTV alır duruma geldi.

ÖTV arttı, rekor geldi

EBS Danışmanlık’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre 2020’nin ilk 7 ayındaki motorlu araç satışlarından yaklaşık 16 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Geçen yılın ilk 7 ayına kıyasla 2020’de araç satış miktarı yüzde 61 oranında arttı. Devletin ÖTV gelirindeki artış oranı yüzde 211 oranında oldu. Böylelikle 2020’nin ilk 7 ayında önceki yılların ilk 7 ayına kıyasla rekor miktarda ÖTV toplandı.

2020’de Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) elde edilen gelir ise 12.3 milyar TL olarak açıklandı. 2019’un aynı dönemindeki gelir ise 11.4 milyar TL’ydi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/otomotivde-otv-rekoru-5991548

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