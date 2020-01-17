Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü

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Akıllı telefon üreticilerinin cihazlarında grafen pil kullanmayı planladıklarını birçok kez duyduk ancak şu ana kadar hiçbir şirket bunu hayata geçiremedi. Görünüşe bakılırsa bu durum çok yakında değişebilir.

Real Graphene adlı Amerikan şirketinin temsilcileri, kitlesel ticari kullanıma neredeyse hazır grafen tabanlı piller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Grafen pilin en büyük avantajı çok hızlı şarj olabilmesi.

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Real Graphene CEO'su Samuel Gong, 60 watt'lık bir şarjla 3.000 mAh grafen pilin tam olarak şarj edilmesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirtti. Bu da akıllı telefonların çoğunda kullanılan pillerden birkaç kat daha hızlı şarj olabildiği anlamına geliyor.

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Grafen tabanlı Powerbank satışı başladı

Deneyimli yönetici, normal akıllı telefon pillerinin önemli bir bozulma olmadan 300 ila 500 şarj döngüsüne dayanabileceğini söyledi. Real Graphene'in pilleri aynı kapasitede yaklaşık 1.500 döngüye dayanabiliyor. Grafen pil çok daha az ısı ürettiğinden daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şirket, müşterilerine pil ve şarj için gerekli özel bir yonga seti içeren eksiksiz bir batarya çözümü sunduğunu belirtti. Real Graphene, akıllı telefon üreticileriyle grafen tabanlı pil konusunda henüz bir anlaşma imzalanmamasına rağmen Amazon üzerinden powerbank satışına başlamış durumda.

https://www.digitaltrends.com/features/real-graphene-battery-interview-samuel-gong-ces-2020

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