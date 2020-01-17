Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü

Akıllı telefon üreticilerinin cihazlarında grafen pil kullanmayı planladıklarını birçok kez duyduk ancak şu ana kadar hiçbir şirket bunu hayata geçiremedi. Görünüşe bakılırsa bu durum çok yakında değişebilir.
Real Graphene adlı Amerikan şirketinin temsilcileri, kitlesel ticari kullanıma neredeyse hazır grafen tabanlı piller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Grafen pilin en büyük avantajı çok hızlı şarj olabilmesi.İlginizi Çekebilir Huawei'den grafen pil açıklaması
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Real Graphene CEO'su Samuel Gong, 60 watt'lık bir şarjla 3.000 mAh grafen pilin tam olarak şarj edilmesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirtti. Bu da akıllı telefonların çoğunda kullanılan pillerden birkaç kat daha hızlı şarj olabildiği anlamına geliyor.
Grafen tabanlı Powerbank satışı başladı
Deneyimli yönetici, normal akıllı telefon pillerinin önemli bir bozulma olmadan 300 ila 500 şarj döngüsüne dayanabileceğini söyledi. Real Graphene'in pilleri aynı kapasitede yaklaşık 1.500 döngüye dayanabiliyor. Grafen pil çok daha az ısı ürettiğinden daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Şirket, müşterilerine pil ve şarj için gerekli özel bir yonga seti içeren eksiksiz bir batarya çözümü sunduğunu belirtti. Real Graphene, akıllı telefon üreticileriyle grafen tabanlı pil konusunda henüz bir anlaşma imzalanmamasına rağmen Amazon üzerinden powerbank satışına başlamış durumda.
https://www.digitaltrends.com/features/real-graphene-battery-interview-samuel-gong-ces-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ama bana pek inandırıcı gelmedi açıkcası yine çinlilerin uydurması gibi geldi çunki internette hiç içini açtıp inceledikleri bir video yada inceleme bulamadım zamanla görürüz baklım gerçekmiymiş değilmiymiş
2) Ticarileşmeye başlamış ve ayrıca 4000 MAh kapasitelin pilin yarısı %50'den 2000 MAh yapar, ve bu 30 dakikada doluoyrken 3000 MAh tamamının 20 dakikada dolmasını beğenmiyorsunuz. Pillerin dolum %'desi yavaşlar, 3000 MAh'lik piyasadaki telefon pili doğru orantılı olarak 45 dakikda değil 1 saat civarında dolar.
Adamlar süreyi 1/3'üne indirmiş beğenmeyiz diyor.
Pilin ısınmaması, delinme durumunda güvenli kalması da önemli. E hızlı şarj oluyor, şarj döngü sayısı da iyi, powerbank ile başlasınlar arabalara da gelir. Prototip ürünlere yakınıp duruyordunuz, ürün koydular hala yakınıyorsunuz.
Bir iki laf geldikten sonra yazacaktım da 1. maddeye ek yapayım, daha itiraz gelmeden tokatlayayım. "Resimden gördük tuğla gibi...", git resme bir daha bak üzerinde kapasite kaç yazıyor!
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