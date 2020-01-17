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    Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü

    Real Graphene isimli bir şirket grafen tabanlı powerbank satışına başladı. Şirket akıllı telefonlar için kitlesel ticari kullanıma neredeyse hazır grafen tabanlı pil de geliştirmiş durumda.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    7,7b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü
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    Akıllı telefon üreticilerinin cihazlarında grafen pil kullanmayı planladıklarını birçok kez duyduk ancak şu ana kadar hiçbir şirket bunu hayata geçiremedi. Görünüşe bakılırsa bu durum çok yakında değişebilir.

    Real Graphene adlı Amerikan şirketinin temsilcileri, kitlesel ticari kullanıma neredeyse hazır grafen tabanlı piller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Grafen pilin en büyük avantajı çok hızlı şarj olabilmesi.

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    Real Graphene CEO'su Samuel Gong, 60 watt'lık bir şarjla 3.000 mAh grafen pilin tam olarak şarj edilmesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirtti. Bu da akıllı telefonların çoğunda kullanılan pillerden birkaç kat daha hızlı şarj olabildiği anlamına geliyor.

    Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü
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    Grafen tabanlı Powerbank satışı başladı

    Deneyimli yönetici, normal akıllı telefon pillerinin önemli bir bozulma olmadan 300 ila 500 şarj döngüsüne dayanabileceğini söyledi. Real Graphene'in pilleri aynı kapasitede yaklaşık 1.500 döngüye dayanabiliyor. Grafen pil çok daha az ısı ürettiğinden daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Şirket, müşterilerine pil ve şarj için gerekli özel bir yonga seti içeren eksiksiz bir batarya çözümü sunduğunu belirtti. Real Graphene, akıllı telefon üreticileriyle grafen tabanlı pil konusunda henüz bir anlaşma imzalanmamasına rağmen Amazon üzerinden powerbank satışına başlamış durumda.



    https://www.digitaltrends.com/features/real-graphene-battery-interview-samuel-gong-ces-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TearsForFears 5 gün en beğenilen
    60w şarj aleti takarsan 3000 mah 20 dk da dolsun bir zahmet. Zaten hali hazırda amiral gemilerin bataryası %50 ye 30 dakikada falan ulaşıyor. Ki bu amiral gemilerin bataryası 4000 mah civarlarında ve şarj aletleri 60w değil.
    60w şarj aleti takarsan 3000 mah 20 dk da dolsun bir zahmet. Zaten hali hazırda amiral gemilerin bataryası %50 ye 30 dakikada falan ulaşıyor. Ki bu amiral gemil...
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    Yanıtla +19
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    labtek38 5 gün
    3000 mah olduktan sonra neden alayım tuğla gibi. Aynı hacimde aynı fiyata 30 000 yaptık deyin alayım. Ya da aynı kapasiteyi 1/10 fiyatına yaptık deyin alayım. Kusura bakmayın ben tüketiciyim. Sevabına sırf yeni teknoloji diye para bayılamam.
    3000 mah olduktan sonra neden alayım tuğla gibi. Aynı hacimde aynı fiyata 30 000 yaptık deyin alayım. Ya da aynı kapasiteyi 1/10 fiyatına yaptık deyin alayım. ...
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    2 Yanıt Yanıtla +16
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    FatihAsl 5 gün labtek38
    fiyat söylenmemiş ancak fiyat 2 kat fazla bile olsa şarj döngüsü üstün olduğu için satın almada tercih sebebi olacaktır. Sevabına niye geliştirsinler, tabi ki para kazanacaklar. (Not: Tuğla gibi dediğin powerbank 10.000 MAH. hiçte tuğla gibi değil)
    fiyat söylenmemiş ancak fiyat 2 kat fazla bile olsa şarj döngüsü üstün olduğu için satın almada tercih sebebi olacaktır. Sevabına niye geliştirsinler, tabi ki p...
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    1 Avatar
    DH Misafiri 2 gün
    Gereksizdir lityum piller gibi yarım saat grafen Çinliler de yaptı gerçekten yapsaydı 2 dakikada dolardı Türkiye araçlarda kullanım yapacak şu an 550km ilerde 2bin km menzilli olacak 2 dakikada şarj olacak<br /><br />Kendi üret piller le şirket sırf bu piller için geliştirilen piller kullanım alanları var
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    DH Misafiri 2 gün
    İlk çıkan bilgisayarda 5 ton du. Olay Grafen(bilmeyenlere not). Kurşun kalem tozu ve kağıttan öretilen geleceğin temiz enerji kaynağı olmaya aday.Boş Laf yapmayın. Eleştirmekten de bir haber olan milletiz.
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    DH Misafiri 2 gün
    Arkadaşlar Amazon'da 10.000 mAh versiyonu satılıyor. 2 adet USB, 1 adet Type-C ve 1 adet wireless charge çıkışı var. Aynı anda 4 cihazı şarj edebiliyor. 55 Dakikada full şarja ulaşabiliyor. <a target="_blank" href="https://www.amazon.com/%E3%80%90Charge-Faster%E3%80%91Graphene-Charger-minutes-Warranty/dp/B07W6JW72V"class="lnk" title="https://www.amazon.com/%E3%80%90Charge-Faster%E3%80%91Graphene-Charger-minutes-Warranty/dp/B07W6JW72V">amazon.com/...</a>
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    TheJudgé 4 gün
    Arkadaşlar Power bank 3.000mah değil 10.000 mah ve 20.000 mah seçenekleri var

    ayrıntılarına burdan ulaşabilirsiniz
    realgrapheneusa.com/...
    realgrapheneusa.com/...

    ama bana pek inandırıcı gelmedi açıkcası yine çinlilerin uydurması gibi geldi çunki internette hiç içini açtıp inceledikleri bir video yada inceleme bulamadım zamanla görürüz baklım gerçekmiymiş değilmiymiş
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    raxetul 4 gün
    1) Haberde boyut bilgisi nerede?
    2) Ticarileşmeye başlamış ve ayrıca 4000 MAh kapasitelin pilin yarısı %50'den 2000 MAh yapar, ve bu 30 dakikada doluoyrken 3000 MAh tamamının 20 dakikada dolmasını beğenmiyorsunuz. Pillerin dolum %'desi yavaşlar, 3000 MAh'lik piyasadaki telefon pili doğru orantılı olarak 45 dakikda değil 1 saat civarında dolar.
    Adamlar süreyi 1/3'üne indirmiş beğenmeyiz diyor.

    Pilin ısınmaması, delinme durumunda güvenli kalması da önemli. E hızlı şarj oluyor, şarj döngü sayısı da iyi, powerbank ile başlasınlar arabalara da gelir. Prototip ürünlere yakınıp duruyordunuz, ürün koydular hala yakınıyorsunuz.
    Bir iki laf geldikten sonra yazacaktım da 1. maddeye ek yapayım, daha itiraz gelmeden tokatlayayım. "Resimden gördük tuğla gibi...", git resme bir daha bak üzerinde kapasite kaç yazıyor!
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    TearsForFears 4 gün raxetul
    60w şarj aletini şimdiki pillerde kullansan onlarda o kadar hızlı dolar.
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    ebavamqko 4 gün yeni yorumcu
    %5 grafen ... alin kullanin...
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    alemburda34 5 gün
    daha az alan kaplayan ancak daha fazla güç depolan pillerle gelin.
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    yabankazı 5 gün
    Amaaaan yemişim çok hızlı şarjı
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    posıtıve 5 gün
    LTO pil varken kim naapsın graphen i birkaç dakikada şarj olan ve 3.5 v 40A veren pilleri 200-250usd dan alınabiliyor.. Bunu powerbank veya telefonlara uygulasalar yada elektrikli arabalara... Üstelik pil parçalanma veya darbe aşldığında patlamıyor alev almıyor
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    desi116 5 gün
    Elin adami ne uretiyor biz nelerle ugrasuyoruz
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    7706 kez okundu.
    15 yorum yazıldı.

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