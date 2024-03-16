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    Tim Cook'un yanıltıcı beyanı Apple'a 490 milyon dolara mal oldu

    Apple CEO'su Tim Cook'un Çin'deki iPhone satışları hakkındaki yanıltıcı açıklamaları Cupertinolu şirkete 490 milyon dolara mal oldu. Apple şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uymamakla eleştiriliyor.
    Tim Cook'un yanıltıcı beyanı Apple'a 490 milyon dolara mal oldu Tam Boyutta Gör
    Apple CEO'su Tim Cook, 2018'in son çeyreğindeki kazanç konferansı sırasında hissedarlara Çin'deki iPhone satışlarının iyi durumda olduğunu söylemişti. Ancak Cook, iPhone satışlarının aslında düştüğünü ve bu düşüşün çok önceden başladığını biliyordu.

    Yatırımcılar bu gerçeği öğrendiklerinde Apple'a karşı yanıltıcı bilgi vermekten dava açıldı. Cupertinolu firma söz konusu davayı 490 milyon dolar ödeyerek çözmeye hazırlanıyor. Bu rakamın Apple'ın aşağı yukarı bir buçuk günlük kârına tekabül ettiğini belirtelim.

    Çin'in Apple için önemli bir pazar olduğu ortada. Zira şirketin küresel gelirinin büyük bir bölümü buradan geliyor. Dolayısı ile Çin'deki performansla ilgili açıklamalar Apple yatırımcıları tarafından yakından takip edilmekte.

    Tim Cook'un yanıltıcı beyanı Apple'a 490 milyon dolara mal oldu Tam Boyutta Gör

    Yatırımcılarda güvensizlik yarattı

    Cook'un açıklamalarının yatırımcıların güvenini sarstığı ve şirketin şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uymadığı savunuluyor. O dönemde yatırımcılara işlerin iyi gittiğine dair güvence veren Cook'un bu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmış ve hissedarlar arasında şüphe ve endişeye yol açmıştı.

    2020 yılında bir mahkeme, Cook'un yatırımcıları kasıtlı olarak yanılttığı ve bu nedenle mali kayıplara uğrattığı iddialarını incelemek için dava açılmasına izin verdi. Apple, davayı 490 milyon dolar ödeyerek çözmeyi önerdi. Bu teklif, 30 Nisan'da uzlaşmayı görüşmek üzere duruşmayı yönetecek ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'tan yeşil ışık bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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