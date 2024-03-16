Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, 2018'in son çeyreğindeki kazanç konferansı sırasında hissedarlara Çin'deki iPhone satışlarının iyi durumda olduğunu söylemişti. Ancak Cook, iPhone satışlarının aslında düştüğünü ve bu düşüşün çok önceden başladığını biliyordu.

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Yatırımcılar bu gerçeği öğrendiklerinde Apple'a karşı yanıltıcı bilgi vermekten dava açıldı. Cupertinolu firma söz konusu davayı 490 milyon dolar ödeyerek çözmeye hazırlanıyor. Bu rakamın Apple'ın aşağı yukarı bir buçuk günlük kârına tekabül ettiğini belirtelim.

Çin'in Apple için önemli bir pazar olduğu ortada. Zira şirketin küresel gelirinin büyük bir bölümü buradan geliyor. Dolayısı ile Çin'deki performansla ilgili açıklamalar Apple yatırımcıları tarafından yakından takip edilmekte.

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Yatırımcılarda güvensizlik yarattı

Cook'un açıklamalarının yatırımcıların güvenini sarstığı ve şirketin şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uymadığı savunuluyor. O dönemde yatırımcılara işlerin iyi gittiğine dair güvence veren Cook'un bu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmış ve hissedarlar arasında şüphe ve endişeye yol açmıştı.

2020 yılında bir mahkeme, Cook'un yatırımcıları kasıtlı olarak yanılttığı ve bu nedenle mali kayıplara uğrattığı iddialarını incelemek için dava açılmasına izin verdi. Apple, davayı 490 milyon dolar ödeyerek çözmeyi önerdi. Bu teklif, 30 Nisan'da uzlaşmayı görüşmek üzere duruşmayı yönetecek ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'tan yeşil ışık bekliyor.

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Tim Cook'un yanıltıcı beyanı Apple'a 490 milyon dolara mal oldu