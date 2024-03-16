Tim Cook'un yanıltıcı beyanı Apple'a 490 milyon dolara mal oldu

Yatırımcılar bu gerçeği öğrendiklerinde Apple'a karşı yanıltıcı bilgi vermekten dava açıldı. Cupertinolu firma söz konusu davayı 490 milyon dolar ödeyerek çözmeye hazırlanıyor. Bu rakamın Apple'ın aşağı yukarı bir buçuk günlük kârına tekabül ettiğini belirtelim.
Çin'in Apple için önemli bir pazar olduğu ortada. Zira şirketin küresel gelirinin büyük bir bölümü buradan geliyor. Dolayısı ile Çin'deki performansla ilgili açıklamalar Apple yatırımcıları tarafından yakından takip edilmekte.
Yatırımcılarda güvensizlik yarattı
Cook'un açıklamalarının yatırımcıların güvenini sarstığı ve şirketin şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uymadığı savunuluyor. O dönemde yatırımcılara işlerin iyi gittiğine dair güvence veren Cook'un bu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmış ve hissedarlar arasında şüphe ve endişeye yol açmıştı.
2020 yılında bir mahkeme, Cook'un yatırımcıları kasıtlı olarak yanılttığı ve bu nedenle mali kayıplara uğrattığı iddialarını incelemek için dava açılmasına izin verdi. Apple, davayı 490 milyon dolar ödeyerek çözmeyi önerdi. Bu teklif, 30 Nisan'da uzlaşmayı görüşmek üzere duruşmayı yönetecek ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'tan yeşil ışık bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.