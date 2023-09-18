iPhone 15 Pro modellerin şarj hızı belli oldu: Gelişme yok!

Maksimum 27W'a kadar şarj!
Wonderlust etkinliğinden önce iPhone 15 Pro’ların 35w’a kadar şarj hızlarını destekleyebileceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Ancak, tanıtımdan sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. iPhone 15, 15 Plus ve iPhone 15 Pro modelleri, uygun bir USB-C güç adaptörüyle maksimum 27W’a kadar şarj hızına ulaşabiliyor. iPhone 14 modelleri gibi, 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle şarj edildiğinde pil 30 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor.
|Model
|Batarya
|iPhone 15
|3349 mAh, 12.981Wh
|iPhone 15 Plus
|4383 mAh, 16.950Wh
|iPhone 15 Pro
|3274 mAh, 12.70Wh
|iPhone 15 Pro Max
|4422 mAh, 17.109Wh
Yeni iPhone 15 modelleri, Türkiye'de 29 Eylül'de satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.