Tam Boyutta Gör Apple, her sene odluğu gibi yeni iPhone serisini tanıtırken batarya kapasitesi ve şarj hızları hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak, Çinli düzenleyici sitenin veritabanında bu bilgiler ortaya çıktı. iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ardından şarj hızları da belli oldu. iPhone 15 Pro’lar önceki nesille aynı maksimum şarj hızlarına sahip.

Maksimum 27W'a kadar şarj!

Wonderlust etkinliğinden önce iPhone 15 Pro’ların 35w’a kadar şarj hızlarını destekleyebileceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Ancak, tanıtımdan sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. iPhone 15, 15 Plus ve iPhone 15 Pro modelleri, uygun bir USB-C güç adaptörüyle maksimum 27W’a kadar şarj hızına ulaşabiliyor. iPhone 14 modelleri gibi, 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle şarj edildiğinde pil 30 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor.

iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin batarya kapasitesi belli oldu 3 gün önce eklendi

iPhone 15 pil kapasiteleri Model Batarya iPhone 15 3349 mAh, 12.981Wh iPhone 15 Plus 4383 mAh, 16.950Wh iPhone 15 Pro 3274 mAh, 12.70Wh iPhone 15 Pro Max 4422 mAh, 17.109Wh

Yeni iPhone 15 modelleri, Türkiye'de 29 Eylül'de satışa çıkacak.

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iPhone 15 Pro modellerin şarj hızı belli oldu: Gelişme yok!