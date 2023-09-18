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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro modellerin şarj hızı belli oldu: Gelişme yok!

    Apple iPhone 15 ve 15 Pro modellerin batarya kapasiteleri belli olmuştu. Çok geçmeden yeni iPhone'ların şarj hızları da ortaya çıktı.                            
    iphone 15 pro max şarj hızı Tam Boyutta Gör
    Apple, her sene odluğu gibi yeni iPhone serisini tanıtırken batarya kapasitesi ve şarj hızları hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak, Çinli düzenleyici sitenin veritabanında bu bilgiler ortaya çıktı. iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ardından şarj hızları da belli oldu. iPhone 15 Pro’lar önceki nesille aynı maksimum şarj hızlarına sahip.

    Maksimum 27W'a kadar şarj!

    Wonderlust etkinliğinden önce iPhone 15 Pro’ların 35w’a kadar şarj hızlarını destekleyebileceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Ancak, tanıtımdan sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. iPhone 15, 15 Plus ve iPhone 15 Pro modelleri, uygun bir USB-C güç adaptörüyle maksimum 27W’a kadar şarj hızına ulaşabiliyor. iPhone 14 modelleri gibi, 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle şarj edildiğinde pil 30 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor.

    iPhone 15 pil kapasiteleri
    Model Batarya
    iPhone 15 3349 mAh, 12.981Wh
    iPhone 15 Plus 4383 mAh, 16.950Wh
    iPhone 15 Pro 3274 mAh, 12.70Wh
    iPhone 15 Pro Max 4422 mAh, 17.109Wh

    Yeni iPhone 15 modelleri, Türkiye'de 29 Eylül'de satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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