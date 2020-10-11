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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tinnitus semptomlarını azaltabilecek cihaz geliştirildi

    Yeni geliştirilen cihazda bulunan kulaklıklardan yayılan ses dalgaları kullanıcının koklear ( işitsel ) sinirini uyarırken dilin ucuna yerleştirilen elektrotlar ise trigeminal sinirini uyarıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tinnitus semptomlarını azaltabilecek cihaz geliştirildi
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    Tinnitus veya diğer bir tabirle kulak çınlaması, toplumda yaygın olarak görülen belirtilerden birini oluşturuyor. Tinnutus için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmesine karşın sonuçlar her zaman yüz güldürücü olmayabiliyor. Bahsi geçen durumu tedavi etmek amacıyla bilim insanları bir çeşit cihaz geliştirdi.

    İrlanda menşeili Neuromod Devices firmasının geliştirdiği, Lenire adı verilen cihaz bünyesinde Bluetooth bağlantısına sahip kulaklık ile dile yerleştirilen bir tür sensör barındırıyor.

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    Bimodal nöromodülasyon

    Tinnitus semptomlarını azaltabilecek cihaz geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni geliştirilen cihazda bulunan kulaklıklardan yayılan ses dalgaları kullanıcının koklear ( işitsel ) sinirini uyarırken dilin ucuna yerleştirilen elektrotlar ise trigeminal sinirini uyarıyor.

    Bahsi geçen uyarılar bimodal nöromodülasyon olarak adlandırılıyor ve söz edilen uyarıların yanlış nöronal stimülasyonlara sebep olan nöronları eğittiği böylece tinnitus belirtilerinin azaldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü"

    Yeni geliştirilen cihaz 326 adet farklı tinnitus derecelerine sahip hastalar üzerinde test edildi ve hastalar 12 hafta boyunca günde 60 dakika Lenire adlı cihazı kullandı. Yapılan klinik çalışmaların sonucunda hastaların % 86,2’sinde istatistiksel olarak; tinnitus derecelerinde klinik olarak anlamlı azalış gözlendiği belirtiliyor. Ayrıca etkilerin 12 ay boyunca sürdüğü de açıklanan bilgiler arasında.

    Yeni araştırma Science Translational Medicine adlı dergide yayımlandı.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. en beğenilen
    3 Senedir çektiğim hastalık tedavisi yok. Bazı günler 3 saat uyku ile duruyorum. İnşallah Türkiyeye gelir yada yurtdışından alma imkanımız olur...
    Yanıtla +6
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    Six Feet Under. 1 hf.
    Kulak içi kulaklıklarla yüksek seste müzik dinlemeyin. Konserler de kulak tıkacı kullanın. Bunu çeken bilir. Servet ödemeye hazırım bu lanet sorunu tedavi edebilecek bir şeye.
    Kulak içi kulaklıklarla yüksek seste müzik dinlemeyin. Konserler de kulak tıkacı kullanın. Bunu çeken bilir. Servet ödemeye hazırım bu lanet sorunu tedavi edebi...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ComRad3 (cem korkmaz) 1 hf.
    Arkadaşlar tinnitus için yeni bir teknik var, japon akupunkturu. Eğer başın hareketlerine bağlı olarak çınlamada artma azalma veya bazen yüksek bazen düşük şiddette oluyorsa, problemin asıl sebebi kulak değilse bu teknik başarılı sonuçlar veriyor
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. (düzenlendi)
    Allah razı olsun Türkiye'de birisini buldum ben aslında 3 sene önce 9.000 tl para istemişti birde kesin bir sonuç vermiyor terapi gibi 30 seans falan yapılıyor. Pek güvenemediğim için gitmedim. Birde çok pahalı şuan ne kadar bilmiyorum. Zaten gitsem bile o kadar verebilecek paramız yok...
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    Valekale (Furkan ) 1 hf.
    Rabbim acil şifa nasip etsin şifa bekleyen tüm kardeşlerimize. Keşke biz de insanlığa faydalı bir şeyler yapabilsek, ama gel gör ki nelerle uğraşıyoruz.. çalışın arkadaşlar iyi bir şeyler yapın lütfen, başkasından beklemeyin çünkü herkes birbirinden bekliyor!
    Yanıtla +2
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. en beğenilen
    3 Senedir çektiğim hastalık tedavisi yok. Bazı günler 3 saat uyku ile duruyorum. İnşallah Türkiyeye gelir yada yurtdışından alma imkanımız olur...
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Six Feet Under. 1 hf.
    Kulak içi kulaklıklarla yüksek seste müzik dinlemeyin. Konserler de kulak tıkacı kullanın. Bunu çeken bilir. Servet ödemeye hazırım bu lanet sorunu tedavi edebilecek bir şeye.
    Yanıtla +4
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