Tinnitus semptomlarını azaltabilecek cihaz geliştirildi

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Tinnitus veya diğer bir tabirle kulak çınlaması, toplumda yaygın olarak görülen belirtilerden birini oluşturuyor. Tinnutus için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmesine karşın sonuçlar her zaman yüz güldürücü olmayabiliyor. Bahsi geçen durumu tedavi etmek amacıyla bilim insanları bir çeşit cihaz geliştirdi.

İrlanda menşeili Neuromod Devices firmasının geliştirdiği, Lenire adı verilen cihaz bünyesinde Bluetooth bağlantısına sahip kulaklık ile dile yerleştirilen bir tür sensör barındırıyor.

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Bimodal nöromodülasyon

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Yeni geliştirilen cihazda bulunan kulaklıklardan yayılan ses dalgaları kullanıcının koklear ( işitsel ) sinirini uyarırken dilin ucuna yerleştirilen elektrotlar ise trigeminal sinirini uyarıyor.

Bahsi geçen uyarılar bimodal nöromodülasyon olarak adlandırılıyor ve söz edilen uyarıların yanlış nöronal stimülasyonlara sebep olan nöronları eğittiği böylece tinnitus belirtilerinin azaldığı belirtiliyor.

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Yeni geliştirilen cihaz 326 adet farklı tinnitus derecelerine sahip hastalar üzerinde test edildi ve hastalar 12 hafta boyunca günde 60 dakika Lenire adlı cihazı kullandı. Yapılan klinik çalışmaların sonucunda hastaların % 86,2’sinde istatistiksel olarak; tinnitus derecelerinde klinik olarak anlamlı azalış gözlendiği belirtiliyor. Ayrıca etkilerin 12 ay boyunca sürdüğü de açıklanan bilgiler arasında.

Yeni araştırma Science Translational Medicine adlı dergide yayımlandı.

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