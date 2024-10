6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma sanayisinin bir diğer başarısı olan AZMAN, zorlu arazilerde görev yapabilen üstün özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güç katacak. HİDROAN Ankara Hidrolik Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilen bu hibrit modüler insansız kara aracı, hem teknik donanımıyla hem de yerli üretim altyapısıyla dikkat çekiyor.

HİDROAN AZMAN tanıtıldı

Fabrika Müdürü Neşet Dağdelen'in verdiği bilgilere göre, AZMAN’ın en büyük özelliklerinden biri her tekerleğinin bağımsız hidropnömatik sistemle çalışması. Bu sayede, aracın her türlü arazi koşuluna uyum sağlama kabiliyeti büyük oranda artıyor. 4 bin 600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan AZMAN, 6 tonluk bir ağırlığa sahip. AZMAN insansız olarak tanıtılsa da aslında içine bir kontrol kokpiti entegre edilerek insanlı bir muharebe aracına da dönüştürülebiliyor. Bu yapı, bu sınıftaki İKA’lar için pek alışıldık bir esneklik değil.

Dağdelen, AZMAN’ın önünde bulunan derinlik, lidar ve radar kameralarının aracın çevresini algılayarak engelleri tespit ettiğini ve otonom hareket edebilme yeteneğiyle, operatörle bağlantı koptuğunda bile yolunu bulabildiğini ifade etti. Araç, aynı zamanda Türkiye'deki GSM ağlarıyla entegre çalışarak harita üzerindeki konumunu hassas bir şekilde sabitleyebiliyor. Dağdelen konuşmasında “Diğer araçlardan ayıran özelliği, her tekerleği bağımsız hidropnömatik sistemle çalışan bir araç. İçinde dizel ve elektrikli motorumuz var. Ayrıca onların yanında hibrit çalışan bir araç.” dedi.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre AZMAN’ın tüm üretim süreçleri HİDROAN bünyesinde tamamıyla yerli imkanlarla gerçekleştirilmiş. Hidrolik, elektronik ve yazılım sistemlerinin tamamı Türkiye’de geliştirilirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından akademik destek alınmış. Prototip aşamasında olan aracın ihracat potansiyeli de yüksek görülüyor ve bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan gerekli izinler alınmış durumda.

FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar? 21 sa. önce eklendi

AZMAN, hem 6x6 hem de farklı modüler versiyonlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Sarp arazilerde kolaylıkla hareket edebilme, noktasal dönüş yapabilme ve 70 santimetreye kadar yükselme gibi özellikleriyle Mehmetçik’in sahadaki yeteneklerini artıracak. Hızının saatte 30 kilometre olduğunu belirten Dağdelen, aracın özellikle arazideki yüksek performansıyla uzun yıllar Türk askerine hizmet edeceğini ifade etti.

HİDROAN AZMAN özellikleri

Tam bağımsız aktif hidropnömatik süspansiyon

Uzaktan kontrol / otonom yol planlama / sürüş uzaktan komuta ve kontrol

6x6 hidrolik motor tahrik sistemi

6 ton ağırlık

30 km/s hız

4.600 kg faydalı yük

RADAR, LİDAR, derinlik algılayıcı kamera

Eş zamanlı konumlama ve haritalama

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar