6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar

HİDROAN AZMAN tanıtıldı
Fabrika Müdürü Neşet Dağdelen'in verdiği bilgilere göre, AZMAN’ın en büyük özelliklerinden biri her tekerleğinin bağımsız hidropnömatik sistemle çalışması. Bu sayede, aracın her türlü arazi koşuluna uyum sağlama kabiliyeti büyük oranda artıyor. 4 bin 600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan AZMAN, 6 tonluk bir ağırlığa sahip. AZMAN insansız olarak tanıtılsa da aslında içine bir kontrol kokpiti entegre edilerek insanlı bir muharebe aracına da dönüştürülebiliyor. Bu yapı, bu sınıftaki İKA’lar için pek alışıldık bir esneklik değil.
Dağdelen, AZMAN’ın önünde bulunan derinlik, lidar ve radar kameralarının aracın çevresini algılayarak engelleri tespit ettiğini ve otonom hareket edebilme yeteneğiyle, operatörle bağlantı koptuğunda bile yolunu bulabildiğini ifade etti. Araç, aynı zamanda Türkiye'deki GSM ağlarıyla entegre çalışarak harita üzerindeki konumunu hassas bir şekilde sabitleyebiliyor. Dağdelen konuşmasında “Diğer araçlardan ayıran özelliği, her tekerleği bağımsız hidropnömatik sistemle çalışan bir araç. İçinde dizel ve elektrikli motorumuz var. Ayrıca onların yanında hibrit çalışan bir araç.” dedi.
AZMAN, hem 6x6 hem de farklı modüler versiyonlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Sarp arazilerde kolaylıkla hareket edebilme, noktasal dönüş yapabilme ve 70 santimetreye kadar yükselme gibi özellikleriyle Mehmetçik’in sahadaki yeteneklerini artıracak. Hızının saatte 30 kilometre olduğunu belirten Dağdelen, aracın özellikle arazideki yüksek performansıyla uzun yıllar Türk askerine hizmet edeceğini ifade etti.
HİDROAN AZMAN özellikleri
- Tam bağımsız aktif hidropnömatik süspansiyon
- Uzaktan kontrol / otonom yol planlama / sürüş uzaktan komuta ve kontrol
- 6x6 hidrolik motor tahrik sistemi
- 6 ton ağırlık
- 30 km/s hız
- 4.600 kg faydalı yük
- RADAR, LİDAR, derinlik algılayıcı kamera
- Eş zamanlı konumlama ve haritalama
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)