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    6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar

    Hidroan tarafından geliştirilen insansız kara aracı AZMAN, SAHA EXPO’da tanıtıldı. AZMAN, sarp arazilerde görev yapabilen, yüksekliği ayarlayabilen 6x6 bir araç konumunda.
    6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma sanayisinin bir diğer başarısı olan AZMAN, zorlu arazilerde görev yapabilen üstün özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güç katacak. HİDROAN Ankara Hidrolik Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilen bu hibrit modüler insansız kara aracı, hem teknik donanımıyla hem de yerli üretim altyapısıyla dikkat çekiyor.

    HİDROAN AZMAN tanıtıldı

    Fabrika Müdürü Neşet Dağdelen'in verdiği bilgilere göre, AZMAN’ın en büyük özelliklerinden biri her tekerleğinin bağımsız hidropnömatik sistemle çalışması. Bu sayede, aracın her türlü arazi koşuluna uyum sağlama kabiliyeti büyük oranda artıyor. 4 bin 600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan AZMAN, 6 tonluk bir ağırlığa sahip. AZMAN insansız olarak tanıtılsa da aslında içine bir kontrol kokpiti entegre edilerek insanlı bir muharebe aracına da dönüştürülebiliyor. Bu yapı, bu sınıftaki İKA’lar için pek alışıldık bir esneklik değil.

    Dağdelen, AZMAN’ın önünde bulunan derinlik, lidar ve radar kameralarının aracın çevresini algılayarak engelleri tespit ettiğini ve otonom hareket edebilme yeteneğiyle, operatörle bağlantı koptuğunda bile yolunu bulabildiğini ifade etti. Araç, aynı zamanda Türkiye'deki GSM ağlarıyla entegre çalışarak harita üzerindeki konumunu hassas bir şekilde sabitleyebiliyor. Dağdelen konuşmasında “Diğer araçlardan ayıran özelliği, her tekerleği bağımsız hidropnömatik sistemle çalışan bir araç. İçinde dizel ve elektrikli motorumuz var. Ayrıca onların yanında hibrit çalışan bir araç.” dedi.

    6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre AZMAN’ın tüm üretim süreçleri HİDROAN bünyesinde tamamıyla yerli imkanlarla gerçekleştirilmiş. Hidrolik, elektronik ve yazılım sistemlerinin tamamı Türkiye’de geliştirilirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından akademik destek alınmış. Prototip aşamasında olan aracın ihracat potansiyeli de yüksek görülüyor ve bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan gerekli izinler alınmış durumda.

    AZMAN, hem 6x6 hem de farklı modüler versiyonlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Sarp arazilerde kolaylıkla hareket edebilme, noktasal dönüş yapabilme ve 70 santimetreye kadar yükselme gibi özellikleriyle Mehmetçik’in sahadaki yeteneklerini artıracak. Hızının saatte 30 kilometre olduğunu belirten Dağdelen, aracın özellikle arazideki yüksek performansıyla uzun yıllar Türk askerine hizmet edeceğini ifade etti.

    HİDROAN AZMAN özellikleri

    • Tam bağımsız aktif hidropnömatik süspansiyon
    • Uzaktan kontrol / otonom yol planlama / sürüş uzaktan komuta ve kontrol
    • 6x6 hidrolik motor tahrik sistemi
    • 6 ton ağırlık
    • 30 km/s hız
    • 4.600 kg faydalı yük
    • RADAR, LİDAR, derinlik algılayıcı kamera
    • Eş zamanlı konumlama ve haritalama
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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