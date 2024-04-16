TOFAŞ, Türkiye’de Jeep üretimine başlayabilir

TOFAŞ, Jeep üretebilir
Jeep, çoğu pazar ve otomobil üreticisi pandemi öncesi hacimleri yakalarken benzer performansı gösteremedi. Yeni CEO Antonio Filosa, bu sorunu üç sütunlu stratejiyle çözmek istiyor. Bu sütunlardan birisi mevcut ürünlerin üretimini maliyet açısından daha rekabetçi üslerde yerelleştirmek. Filosa, ürünlerinin güçlü ancak üretim maliyetlerinin bazı pazarlarda çok yüksek olduğunu söylüyor. CEO’ya göre eğer daha rekabetçi pazarlarda büyümek istiyorsanız, daha düşük bir maliyet tabanına ihtiyacınız var.
Bilmeyenler için TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını geçtiğimiz yıl satın almıştı. Anlaşma kapsamında Stellantis çatısı altında yer alan Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot markaları TOFAŞ tarafından dağıtılmasına karar verilmişti.
Jeep’in stratejisindeki ikinci sütun ise güç aktarma organlarında esneklik sunmak. Jeep, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 50'sinin, Avrupa'da ise yüzde 100'ünün tamamen elektrikli olmasını öngören net bir stratejiye sahip ancak kısa ve orta vadede uygun pazarlarda içten yanmalı motor varyantlarını eklemeyi değerlendiriyor. Üçüncü sütun ise Jeep’in pazardaki kapsamını güvence altına almak. Örneğin firmanın ABD'deki düşüşünün başlıca nedeni Cherokee'yi [Şubat 2023'te üretimi sona eren orta boy SUV] kaybetmiş olması. Firma bunun tekrarlanmasını istemiyor.Kaynakça https://europe.autonews.com/automakers/jeep-ceo-antonio-filosa-seeks-double-volume-2030 https://twitter.com/eozpeynirci/status/1780153573843624140 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)