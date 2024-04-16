TOFAŞ, Türkiye’de Jeep üretimine başlayabilir

Tam Boyutta Gör Stellantis'in off-road markası Avrupa'da ve özellikle ana pazarı olan ABD'de zorlanıyor. Stellantis'in Güney Amerika'daki çabalarına liderlik eden ve büyük bir başarıya imza atan Antonio Filosa, aynı başarıyı göstermesi için geçtiğimiz yılın sonlarında Jeep’in CEO’luğuna atandı. Filosa, Jeep'in küresel satışlarını on yılın sonuna kadar ikiye katlayarak 2 milyona, ABD satışlarını 634.000 araçtan 1 milyona ve Avrupa pazar payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu planlara ulaşmak için Jeep markasının üretiminin artırılması planlanıyor. Bu planların bir ayağı da Türkiye ve TOFAŞ’ı görünüşe göre yakından ilgilendiriyor.

TOFAŞ, Jeep üretebilir

Jeep, çoğu pazar ve otomobil üreticisi pandemi öncesi hacimleri yakalarken benzer performansı gösteremedi. Yeni CEO Antonio Filosa, bu sorunu üç sütunlu stratejiyle çözmek istiyor. Bu sütunlardan birisi mevcut ürünlerin üretimini maliyet açısından daha rekabetçi üslerde yerelleştirmek. Filosa, ürünlerinin güçlü ancak üretim maliyetlerinin bazı pazarlarda çok yüksek olduğunu söylüyor. CEO’ya göre eğer daha rekabetçi pazarlarda büyümek istiyorsanız, daha düşük bir maliyet tabanına ihtiyacınız var.

Tam Boyutta Gör Stellantis bünyesindeki Jeep halihazırda üç kıtada ve altı ülkede üretim yapıyor. Antonio Filosa’ya göre Stellantis sayesinde Jeep modellerinin kolayca eklenebileceği birçok üretim tesisi halihazırda mevcutta bulunuyor. Filosa, aralarında Türkiye’nin de olduğu Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki seçenekleri şu anda incelediklerini söyledi. Bunun söz konusu pazarlardaki müşteriler için Jeep'e daha fazla erişim sağlayacağı belirtiliyor.

Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor 5 sa. önce eklendi

Bilmeyenler için TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını geçtiğimiz yıl satın almıştı. Anlaşma kapsamında Stellantis çatısı altında yer alan Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot markaları TOFAŞ tarafından dağıtılmasına karar verilmişti.

Jeep’in stratejisindeki ikinci sütun ise güç aktarma organlarında esneklik sunmak. Jeep, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 50'sinin, Avrupa'da ise yüzde 100'ünün tamamen elektrikli olmasını öngören net bir stratejiye sahip ancak kısa ve orta vadede uygun pazarlarda içten yanmalı motor varyantlarını eklemeyi değerlendiriyor. Üçüncü sütun ise Jeep’in pazardaki kapsamını güvence altına almak. Örneğin firmanın ABD'deki düşüşünün başlıca nedeni Cherokee'yi [Şubat 2023'te üretimi sona eren orta boy SUV] kaybetmiş olması. Firma bunun tekrarlanmasını istemiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.