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    TOFAŞ, Türkiye’de Jeep üretimine başlayabilir

    Stellantis'in off-road markası Jeep’in yeni CEO’su Antonio Filosa, markayı kısa sürede büyütmek istiyor. Bu büyütme planlarının bir ayağı Türkiye ve TOFAŞ olabilir.
    TOFAŞ, Türkiye’de Jeep üretimine başlayabilir Tam Boyutta Gör
    Stellantis'in off-road markası Avrupa'da ve özellikle ana pazarı olan ABD'de zorlanıyor. Stellantis'in Güney Amerika'daki çabalarına liderlik eden ve büyük bir başarıya imza atan Antonio Filosa, aynı başarıyı göstermesi için geçtiğimiz yılın sonlarında Jeep’in CEO’luğuna atandı. Filosa, Jeep'in küresel satışlarını on yılın sonuna kadar ikiye katlayarak 2 milyona, ABD satışlarını 634.000 araçtan 1 milyona ve Avrupa pazar payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu planlara ulaşmak için Jeep markasının üretiminin artırılması planlanıyor. Bu planların bir ayağı da Türkiye ve TOFAŞ’ı görünüşe göre yakından ilgilendiriyor.

    TOFAŞ, Jeep üretebilir

    Jeep, çoğu pazar ve otomobil üreticisi pandemi öncesi hacimleri yakalarken benzer performansı gösteremedi. Yeni CEO Antonio Filosa, bu sorunu üç sütunlu stratejiyle çözmek istiyor. Bu sütunlardan birisi mevcut ürünlerin üretimini maliyet açısından daha rekabetçi üslerde yerelleştirmek. Filosa, ürünlerinin güçlü ancak üretim maliyetlerinin bazı pazarlarda çok yüksek olduğunu söylüyor. CEO’ya göre eğer daha rekabetçi pazarlarda büyümek istiyorsanız, daha düşük bir maliyet tabanına ihtiyacınız var.

    TOFAŞ, Türkiye’de Jeep üretimine başlayabilir Tam Boyutta Gör
    Stellantis bünyesindeki Jeep halihazırda üç kıtada ve altı ülkede üretim yapıyor. Antonio Filosa’ya göre Stellantis sayesinde Jeep modellerinin kolayca eklenebileceği birçok üretim tesisi halihazırda mevcutta bulunuyor. Filosa, aralarında Türkiye’nin de olduğu Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki seçenekleri şu anda incelediklerini söyledi. Bunun söz konusu pazarlardaki müşteriler için Jeep'e daha fazla erişim sağlayacağı belirtiliyor.

    Bilmeyenler için TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını geçtiğimiz yıl satın almıştı. Anlaşma kapsamında Stellantis çatısı altında yer alan Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot markaları TOFAŞ tarafından dağıtılmasına karar verilmişti.

    Jeep’in stratejisindeki ikinci sütun ise güç aktarma organlarında esneklik sunmak. Jeep, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 50'sinin, Avrupa'da ise yüzde 100'ünün tamamen elektrikli olmasını öngören net bir stratejiye sahip ancak kısa ve orta vadede uygun pazarlarda içten yanmalı motor varyantlarını eklemeyi değerlendiriyor. Üçüncü sütun ise Jeep’in pazardaki kapsamını güvence altına almak. Örneğin firmanın ABD'deki düşüşünün başlıca nedeni Cherokee'yi [Şubat 2023'te üretimi sona eren orta boy SUV] kaybetmiş olması. Firma bunun tekrarlanmasını istemiyor.

    Kaynakça https://europe.autonews.com/automakers/jeep-ceo-antonio-filosa-seeks-double-volume-2030 https://twitter.com/eozpeynirci/status/1780153573843624140
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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