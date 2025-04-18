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    Rekabet Kurulu, Tofaş'ın Stellantis'i devralmasını onayladı

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş'ın, Stellantis'in Türkiye kolunu satın almasını onayladı.

    Rekabet Kurulu, Tofaş'ın Stellantis'i devralmasını onayladı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurulu, Tofaş'ın Stellantis'i devralma işlemini onayladı. Tofaş, 2023'ün Mart ayında yaptığı açıklama ile Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını 400 milyon euroya devraldığını duyurmuş ancak bu hamle, Rekabet Kurumu’nun incelemesi sonucunda onaylanmamıştı.

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş'nin devralma işlemini onayladı.

    Yatırım yapma şartıyla kabul edildi

    İznin tarafların yatırım yapma şartına bağlanması, Kurum tarihi bakımından bir ilki oluşturuyor. Bu kararın, genellikle durağan olarak fiyat, çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterinin daha geniş ve rekabetin dinamik etkilerini dikkate alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından uluslararası içtihat ve literatüre de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

    Taraflarca sunulan taahhütler, bir yatırım planını ve dağıtım, satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da içeriyor. Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlaması hedefleniyor. 

    Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu. İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli rol oynadı. Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin "one-stop-shop (tek durak)" olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

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