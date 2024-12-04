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Tam Boyutta Gör Tofaş, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklama ile Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını 400 milyon euroya devraldığını duyurmuş ancak bu hamle, Rekabet Kurumu’nun incelemesi sonucunda onaylanmamıştı. Şimdi ise Rekabet Kurumu’nun Tofaş-Stellantis kararını gözden geçireceği belirtiliyor.

Tofaş-Stellantis kararında ikinci perde

Daha önce Stellantis’in Türkiye operasyonlarını Tofaş’a devretme anlaşması, Rekabet Kurumu tarafından yeterli taahhütlerin sunulmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Bloomberg’in haberine göre, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu yeni bir değerlendirme yapacak.

Tofaş tarafından yapılan açıklamada ise Rekabet Kurumu’nun bir ara karar verdiği ve sürecin devam ettiği belirtildi. Ancak iki şirketin de bu süreçte Rekabet Kurumu’nun endişelerini gidermek için ek taahhütlerde bulunup bulunmadığı henüz net değil.

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Stellantis ve Tofaş arasındaki iş birliği, yalnızca Türkiye pazarında değil, şirketlerin küresel stratejileri açısından da kritik öneme sahip. Geçen yıl duyurulan bu anlaşma, Stellantis’in Türkiye gibi hızla büyüyen gelişmekte olan pazarlara yönelik genişleme stratejisinin bir parçası olarak konumlandırılmıştı. Esasında bu, birkaç gün öne istifa eden eski CEO Carlos Tavares’in stratejisinin önemli bir parçasıydı.

Anlaşma kapsamında, Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde Stellantis’in K0 hafif ticari aracının üretimine 2025’te başlanması ve Fiat Egea/Tipo modelinin üretiminin 2025 yılına kadar uzatılması planlanıyordu. Anlaşma sayesinde Tofaş, Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles araçlarının ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkını elde edecekti.

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Tofaş ve Stellantis'in onaylanmayan anlaşması yeniden masada