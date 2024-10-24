Rekabet Kurumu, Tofaş'ın Stellantis'i devralmasına izin vermedi

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Tofaş, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklama ile Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını 400 milyon euroya devraldığını duyurmuştu. Ancak yıl sonunda bu durum Rekabet Kurumu tarafından nihai rekabet incelemesine alınmıştı.

İnceleme süreci sonuçlandı ve Rekabet Kurumu, Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına izin vermedi. Yapılan açıklamada, verilen taahhütlerin yeterli görülmediği ifade edildi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

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"Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve 24-43/1027-M sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerİn işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir."

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