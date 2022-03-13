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    TOGG C-SUV, -40 dereceye varan zorlu kış koşullarında test ediliyor

    Bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelmesi, 2023'ün başlarında da tanıtımının yapılması planlanan TOGG C-SUV'un karlı yollardaki test görüntüleri paylaşıldı.
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    TOGG C-SUV, -40 dereceye varan zorlu koşullarda test ediliyor
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    Türkiye'nin otomobili ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kez de TOGG C-SUV'un zorlu kış koşullarına dayanıklılığının test edildiği parkurdan fotoğraflar paylaşıldı.

    TOGG'un paylaşımında, "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Bu testler bir elektrikli araç için oldukça önemli zira piller aşırı soğuk olduğunda bunun sürüş menziline eksi puan olarak yansıdığı biliniyor. Ayrıca, C-SUV'un tasarımını pek çok kez gördük ancak testlerde kamuflaj giydirilmiş. Bu da seri üretim versiyonunda kapsamlı bir değişiklik olmasa da ufak dokunuşlar görebileceğimizi akıllara getiriyor.

    Diğer yandan seri üretimle ilgili çalışmalar da devam ediyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. 2023'ün ilk çeyreğinde biz araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

    Fiyat konusunda ilerleyen dönemde bir çalışma yapılıp yapılmayacağını göreceğiz ancak şu anda ülkemizdeki elektrikli araçlar fiyatları oldukça yüksek. Örneğin Seres 3 elektrikli SUV'un fiyatı 770 bin TL. Bu aracın sürüş menzili de 310 km. TOGG'un vadettiği menzil seçenekleri de 300 ila 500 km arasında değişiklik gösteriyor.

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