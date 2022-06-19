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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik tesisindeki çalışmalar planlar doğrultusunda devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim akıllı cihazını banttan indirmeye hazırlanan Togg, Gemlik Tesisi’ndeki çalışmalarında son aşamalara geldi.

Yapılan paylaşıma göre boya tesisi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz haftalarda boyasız provalara başlanan tesisteki tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Gövde tesisinde ise deneme üretimlerine başlandı. Yüzde 98'i tamamlanan montaj tesisinde ise ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi ve hatları devreye alma çalışmaları başladı.

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Temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlanacağı belirtilen TOGG Gemlik tesisinin 2022'nin son çeyreğinde seri üretime hazır olması planlanıyor. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C-SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modeller üretim sırasına girerken ilerleyen yıllarda B-SUV ve C-MPV modelleri de aileye katılacak.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olan Renault ZOE'nin güncel fiyatı 729.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. İçten yanmalı motorlu C-SUV modeller ise son aylarda bazı donanım seviyelerinde 1 milyon TL seviyesini geride bıraktı. Bakalım TOGG C-SUV pazara çıktığında fiyat olarak hangi noktada konumlanacak hep birlikte göreceğiz.

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TOGG, temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak