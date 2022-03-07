Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Peki Türkiye'deki elektrikli otomobillerin güncel fiyatları ne durumda? Fiyatları siz değerli okurlarımız için derledik ve Aralık 2021'deki fiyatlarla karşılaştırdık.

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Renault ZOE

Uzun süredir pazarda varlığını koruyan Renault ZOE, Zen 80 kW Z.E. 50 versiyonuyla geçtiğimiz aralık ayında 538.900 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Mart ayında açıklanan fiyat listesine baktığımızda ZOE'nin 2021 model yılı olarak 570.000 TL olduğunu görüyoruz. 2022 model Renault ZOE ise 586.000 TL liste fiyatına sahip.

Mart 2022 Renault ZOE fiyatı Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) Zen 80 kW Z.E. 50 538.900 TL 570.000 TL 586.000 TL

MG ZS EV

Çinli MG ZS EV, ülkemize iki farklı donanım seviyesiyle giriş yapmıştı: Comfort ve Luxury. Aralık ayında 569.000 TL seviyesinden başlayan fiyatlar Luxury versiyonuyla 589.000 TL'ye yükseliyordu. ZS EV'nin mart 2022 fiyat listesine baktığımızda ise Comfort donanım seviyesinin tükendiğini görüyoruz. Luxury (2021) versiyonu ise 689.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

Mart 2022 MG ZS EV fiyat listesi Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) Comfort 569.000 TL - Luxury 589.000 TL 689.000 TL

Hyundai Kona Elektrik

Hyundai Kona Elektrik, 100 kW ve 150 kW motor seçenekleriyle satılıyor. Her iki versiyonda da Progressive donanım seviyesi tek seçenek. Aralık ayında fiyatlar sırasıyla 705.000 TL ve 1.024.000 TL idi. Güncel listeye baktığımızda ise 2021 model Kona Elektrik fiyatlarının 726.500 TL'den başladığını görmekteyiz. 150 kW'lık versiyon ise 1.055.000 TL liste fiyatına sahip.

Mart 2022 Hyundai Kona Elektrik fiyat listesi Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 100 kW Progressive 705.000 TL 726.500 TL 150 kW Progressive 1.024.000 TL 1.055.000 TL

Jaguar I-Pace

Türkiye'de satışa sunulan ilk elektrikli araçlardan biri olan Jaguar I-Pace'in başlangıç fiyatı aralık ayında 1.873.062 TL seviyesindeydi. Güncel fiyat listesinde 2022 model Jaguar I-Pace'in SE versiyonuyla birlikte 2.020.645 TL'den başladığını görüyoruz. HSE donanım seviyesinde ise fiyat 2.219.329 TL seviyesinde.

Mart 2022 Jaguar I-Pace fiyat listesi Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2022 model) SE 1.873.062 TL 2.020.645 TL HSE 2.063.891 TL 2.219.329 TL

BMW iX3

BMW iX3 de Türkiye'de satılan elektrikli SUV modellerinden biri ve aralık ayında makyajlı iX3'ün fiyatı 1.780.500 TL idi. Mart 2022'de ise bu fiyat 1.945.100 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Mart ayındaki fiyat 2022 model yılı için geçerli. 2021 model BMW iX3'ün fiyatı ise 1.784.900 TL.

Mart 2022 BMW iX3 fiyat listesi Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) Impressive 1.780.500 TL 1.784.900 TL 1.945.000 TL

BMW iX

Alman üreticinin doğuştan elektrikli SUV modeli BMW iX, aralık ayında 2.438.100 TL seviyesinden başlıyordu. 2021 model yılı için bu fiyat şu anda 2.442.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Model yılı değişimi ise bu fiyatı 2.636.500 TL'ye kadar yükseltiyor.

Mart 2022 BMW iX fiyat listesi Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) First Edition Essence 2.438.100 TL 2.442.500 TL 2.636.500 TL First Edition Sport 2.454.900 TL 2.459.400 TL 2.654.900 TL

Skywell ET5

Ulu Motor distribütörlüğünde satılan Skywell ET5'in başlangıç fiyatı Aralık 2021'de 807.000 TL seviyesindeydi. Şu anda bu fiyat 840.000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. ET5; Comfort, Premium ve Premium Plus olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Üst versiyonun fiyatı güncel olarak 1.218.000 TL seviyesinde.

Mart 2022 Skywell ET5 fiyat listesi Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) Comfort 807.000 TL 840.000 TL Premium 1.142.400 TL 1.190.000 TL Premium Plus 1.169.280 TL 1.218.000 TL

Mercedes EQS, EQA ve EQC

Mercedes'in elektrikli modellerinde ilk basamak olan EQA'nın fiyatı Aralık 2021'de 1.332.000 TL seviyesindeydi. 2022 model Mercedes-Benz EQA fiyatı ise mart ayı itibariyle 1.446.500 TL olarak açıklanmış durumda. EQC'nin fiyatıysa 1.704.000 TL'den 1.876.000 TL'ye yükselmiş.

Mart 2022 Mercedes EQA-EQC-EQS fiyat listesi Model 2021 Aralık 2022 Mart (2022 model) EQA 350 4Matic AMG+ 1.332.000 TL 1.446.500 TL EQC 300 4Matic Electric Art 1.704.000 TL 1.876.000 TL EQS 580 4Matic Heritage Edition 3.875.500 TL 4.207.500 TL EQS AMG 53 4Matic+ Performance - 4.650.000 TL

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Volvo XC40 Recharge

XC40 Recharge, ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bu yıl katılan modellerden. Toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunan modelin 78 kWsa'lik bataryası tek şarjla 418 kilometreye kadar sürüş menziline imkan tanıyor. XC40 Recharge'ın fiyatı ocak ayında 1.247.000 olarak açıklanmıştı. Güncel liste fiyatına baktığımızda ise 1.282.777 TL seviyesinde olduğunu görmekteyiz.

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Seres 3

Türkiye'de satılan bir başka Çinli model de Seres 3. Elektrikli SUV'da 161 beygir güç ve 310 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Seres 3'ün 2022 model yılı olarak güncel fiyatı 770.000 TL olarak açıklandı.

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