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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

    Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobillerin Mart 2022 itibariyle güncel fiyatlarını listeledik ve geçen yıl da satışta olan modelleri Aralık 2021 fiyatlarıyla karşılaştırdık.
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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

    Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Peki Türkiye'deki elektrikli otomobillerin güncel fiyatları ne durumda? Fiyatları siz değerli okurlarımız için derledik ve Aralık 2021'deki fiyatlarla karşılaştırdık.

    Renault ZOE

    Uzun süredir pazarda varlığını koruyan Renault ZOE, Zen 80 kW Z.E. 50 versiyonuyla geçtiğimiz aralık ayında 538.900 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Mart ayında açıklanan fiyat listesine baktığımızda ZOE'nin 2021 model yılı olarak 570.000 TL olduğunu görüyoruz. 2022 model Renault ZOE ise 586.000 TL liste fiyatına sahip.

    Mart 2022 Renault ZOE fiyatı
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    Zen 80 kW Z.E. 50 538.900 TL 570.000 TL 586.000 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    MG ZS EV

    Çinli MG ZS EV, ülkemize iki farklı donanım seviyesiyle giriş yapmıştı: Comfort ve Luxury. Aralık ayında 569.000 TL seviyesinden başlayan fiyatlar Luxury versiyonuyla 589.000 TL'ye yükseliyordu. ZS EV'nin mart 2022 fiyat listesine baktığımızda ise Comfort donanım seviyesinin tükendiğini görüyoruz. Luxury (2021) versiyonu ise 689.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

    Mart 2022 MG ZS EV fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model)
    Comfort 569.000 TL -
    Luxury 589.000 TL 689.000 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    Hyundai Kona Elektrik

    Hyundai Kona Elektrik, 100 kW ve 150 kW motor seçenekleriyle satılıyor. Her iki versiyonda da Progressive donanım seviyesi tek seçenek. Aralık ayında fiyatlar sırasıyla 705.000 TL ve 1.024.000 TL idi. Güncel listeye baktığımızda ise 2021 model Kona Elektrik fiyatlarının 726.500 TL'den başladığını görmekteyiz. 150 kW'lık versiyon ise 1.055.000 TL liste fiyatına sahip.

    Mart 2022 Hyundai Kona Elektrik fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model)
    100 kW Progressive 705.000 TL 726.500 TL
    150 kW Progressive 1.024.000 TL 1.055.000 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    Jaguar I-Pace

    Türkiye'de satışa sunulan ilk elektrikli araçlardan biri olan Jaguar I-Pace'in başlangıç fiyatı aralık ayında 1.873.062 TL seviyesindeydi. Güncel fiyat listesinde 2022 model Jaguar I-Pace'in SE versiyonuyla birlikte 2.020.645 TL'den başladığını görüyoruz. HSE donanım seviyesinde ise fiyat 2.219.329 TL seviyesinde.

    Mart 2022 Jaguar I-Pace fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2022 model)
    SE  1.873.062 TL 2.020.645 TL
    HSE 2.063.891 TL 2.219.329 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    BMW iX3

    BMW iX3 de Türkiye'de satılan elektrikli SUV modellerinden biri ve aralık ayında makyajlı iX3'ün fiyatı 1.780.500 TL idi. Mart 2022'de ise bu fiyat 1.945.100 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Mart ayındaki fiyat 2022 model yılı için geçerli. 2021 model BMW iX3'ün fiyatı ise 1.784.900 TL.

    Mart 2022 BMW iX3 fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    Impressive 1.780.500 TL 1.784.900 TL 1.945.000 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    BMW iX

    Alman üreticinin doğuştan elektrikli SUV modeli BMW iX, aralık ayında 2.438.100 TL seviyesinden başlıyordu. 2021 model yılı için bu fiyat şu anda 2.442.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Model yılı değişimi ise bu fiyatı 2.636.500 TL'ye kadar yükseltiyor.

    Mart 2022 BMW iX fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    First Edition Essence  2.438.100 TL 2.442.500 TL 2.636.500 TL
    First Edition Sport  2.454.900 TL 2.459.400 TL 2.654.900 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    Skywell ET5

    Ulu Motor distribütörlüğünde satılan Skywell ET5'in başlangıç fiyatı Aralık 2021'de 807.000 TL seviyesindeydi. Şu anda bu fiyat 840.000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. ET5; Comfort, Premium ve Premium Plus olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Üst versiyonun fiyatı güncel olarak 1.218.000 TL seviyesinde.

    Mart 2022 Skywell ET5 fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart (2021 model)
    Comfort 807.000 TL 840.000 TL
    Premium 1.142.400 TL 1.190.000 TL
    Premium Plus 1.169.280 TL 1.218.000 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

    Mercedes EQS, EQA ve EQC

    Mercedes'in elektrikli modellerinde ilk basamak olan EQA'nın fiyatı Aralık 2021'de 1.332.000 TL seviyesindeydi. 2022 model Mercedes-Benz EQA fiyatı ise mart ayı itibariyle 1.446.500 TL olarak açıklanmış durumda. EQC'nin fiyatıysa 1.704.000 TL'den 1.876.000 TL'ye yükselmiş.

    Mart 2022 Mercedes EQA-EQC-EQS fiyat listesi
    Model 2021 Aralık 2022 Mart (2022 model)
    EQA 350 4Matic AMG+ 1.332.000 TL 1.446.500 TL
    EQC 300 4Matic Electric Art 1.704.000 TL 1.876.000 TL
    EQS 580 4Matic Heritage Edition 3.875.500 TL 4.207.500 TL
    EQS AMG 53 4Matic+ Performance - 4.650.000 TL

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    Volvo XC40 Recharge

    XC40 Recharge, ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bu yıl katılan modellerden. Toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunan modelin 78 kWsa'lik bataryası tek şarjla 418 kilometreye kadar sürüş menziline imkan tanıyor. XC40 Recharge'ın fiyatı ocak ayında 1.247.000 olarak açıklanmıştı. Güncel liste fiyatına baktığımızda ise 1.282.777 TL seviyesinde olduğunu görmekteyiz.

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
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    Seres 3

    Türkiye'de satılan bir başka Çinli model de Seres 3. Elektrikli SUV'da 161 beygir güç ve 310 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Seres 3'ün 2022 model yılı olarak güncel fiyatı 770.000 TL olarak açıklandı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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