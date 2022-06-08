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    TOGG Gemlik tesisinde boyahane kurulumu tamamlandı: Boya provaları başladı

     5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Avrupa'nın en temizi olduğu belirtilen boyahane tesisinde boyasız provalar yapıldı. Bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak.
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    TOGG Gemlik tesisinde boya provaları başladı
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil üretimi için Gemlik'te inşa ettiği fabrikada çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce, ilk C-SUV gövdesinin robot hattında üretildiği haberini almıştık. Şimdi de boya tesisinde denemelere başlandığı bilgisi verildi.

    TOGG'un bugünkü paylaşımında, "Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı" ifadeleri yer alırken, vatandaşlara "Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" sorusu yöneltildi. Boya tesisinde yapılan testleri aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

    Gemlik tesisindeki boyahanenin 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olduğu ifade ediliyor. İlk C-SUV gövdesinde boyasız provaların gerçekleştirildiği tesiste bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak.

    TOGG'un Gemlik Tesisi'nin bu yıl 29 Ekim'de açılacağı ve ilk C-SUV'un banttan ineceği konuşuluyor. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. TOGG ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri fiyatı ancak bu yönde güncel bir açıklama yapılmadı.

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