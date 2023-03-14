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    Anlık Bildirim

    Togg T10X ön siparişleri ne zaman başlayacak? İşte tarih ve Togg ön ödeme tutarı

    Yerli otomobil Togg fiyatı ve sipariş süreci sonunda belli oldu. Togg T10X ön sipariş için ne kadar ödeme gerekiyor? Togg ön sipariş tarihi ne zaman? İşte detaylar:
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    Togg ön ödeme tutarı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir merakla beklenen yerli otomobil Togg'un fiyat listesi açıklandı. İlk model olan elektrikli C-SUV'un model adı da Togg T10X olarak duyuruldu. Peki Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg nereden sipariş edilebilecek? İşte detaylar:

    Togg ön sipariş ne zaman?

    Fiyatları 953 bin TL'den başlayan Togg T10X, 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden siparişe açılacak. Süreç başladığında burada yer alan "ön siparişe katıl" butonuna tıklayarak talepte bulunabilirsiniz.

    Ön sipariş sahipleri çekilişle belirlenecek

    Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

    App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

    Togg ön ödeme tutarı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

    Örneğin; Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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