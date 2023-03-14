Togg T10X ön siparişleri ne zaman başlayacak? İşte tarih ve Togg ön ödeme tutarı

Tam Boyutta Gör Uzun süredir merakla beklenen yerli otomobil Togg'un fiyat listesi açıklandı. İlk model olan elektrikli C-SUV'un model adı da Togg T10X olarak duyuruldu. Peki Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg nereden sipariş edilebilecek? İşte detaylar:

Togg ön sipariş ne zaman? Fiyatları 953 bin TL'den başlayan Togg T10X, 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden siparişe açılacak. Süreç başladığında burada yer alan "ön siparişe katıl" butonuna tıklayarak talepte bulunabilirsiniz.

Ön sipariş sahipleri çekilişle belirlenecek Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Tam Boyutta Gör Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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Örneğin; Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.

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Togg ön ödeme tutarı ne kadar?