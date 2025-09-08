Togg T10F lansmanı yapıldı: Türkiye ve Avrupa satış tarihi açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg, dünyaya açıldı. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı’nda Togg’un Avrupa lansmanı yapıldı. T10F’in Türkiye’de ve Avrupa’da ne zaman satılacağı açıklandı.

IAA Mobility 2025 Fuarı’ndaki lansmanda Togg markasının ilk gününden bugüne kadarki yolculuğu anlatıldı. Togg ekosisteminin yazılımsal özelliklerine vurgu yapıldı. Lansmanda Togg T10F ve Togg T10X’in teknik özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

EuroNCAP’ten 5 yıldız!

Tam Boyutta Gör Togg 10X ve Togg T10F’in EuroNCAP çarpışma testi sonuçları açıklandı. İki model de EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. Togg, yetişkin yolcu korumasında en iyi skorlardan birini aldı. T10F modeli 100 üzerinden 95, T10X ise 100 üzerinden 94 puan aldı. 2025 yılında yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli 2’inci ve 3’üncü araç konumuna yerleşti. Köklü otomobil devlerini geçmeyi başardı. Listenin birinci sırasında Firefly isimli model yer alıyor.

Çarpışma testi videolarını aşağıdaki oynatıcılardan seyredebilirsiniz:

Togg T10F satış tarihi ne zaman?

Togg T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de satışa sunulacak. Aracın Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Togg, Avrupa’da satışa ne zaman başlayacak?

Togg T10F ve Togg T10X modelleri 29 Eylül’de Avrupa’da satışa sunulacak. Araçların yurt dışı fiyatı henüz bilinmiyor.

Togg T10F neler sunuyor?

Togg T10F, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya seçeneğiyle satışa çıkacak. 52,4 kWh kapasiteye sahip versiyon tek şarjla yaklaşık 350 kilometre, 88,5 kWh’lik daha büyük batarya ise 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tek motorlu, arkadan itişli model 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyedeulaşabiliyor. Daha yüksek performans isteyenler için geliştirilen çift motorlu dört çeker versiyon ise 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ve sadece 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle öne çıkıyor.

Kokpitte ise toplamda 41,3 inçlik bir ekran deneyimi sunuluyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik merkezi ekran ve 8 inçlik ek kontrol ekranı bir araya getirilmiş durumda. Aracın teknoloji altyapısında Snapdragon destekli yüksek hızlı işlemci, Trumore uygulaması ve yapay zeka tabanlı sistemler bulunuyor. Şarj tarafında ise 180 kW DC hızlı şarj desteği, bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 28 dakikada dolmasını sağlıyor. Ayrıca araç, V2L (Vehicle to Load) özelliği sayesinde harici cihazlara da enerji aktarabiliyor.

