Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg T10F lansmanı yapıldı: Türkiye ve Avrupa satış tarihi açıklandı

    Togg, Almanya'daki IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tüm dünyaya tanıtıldı. Togg T10X ve Togg T10F'in satış tarihleri açıklandı. Ayrıca EuroNCAP'ten 5 yıldız aldığı duyuruldu.

    Togg T10F lansmanı yapıldı: İşte Türkiye ve Avrupa satış tarihi! Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg, dünyaya açıldı. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı’nda Togg’un Avrupa lansmanı yapıldı. T10F’in Türkiye’de ve Avrupa’da ne zaman satılacağı açıklandı.

    IAA Mobility 2025 Fuarı’ndaki lansmanda Togg markasının ilk gününden bugüne kadarki yolculuğu anlatıldı. Togg ekosisteminin yazılımsal özelliklerine vurgu yapıldı. Lansmanda Togg T10F ve Togg T10X’in teknik özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

    EuroNCAP’ten 5 yıldız!

    Togg T10F lansmanı yapıldı: İşte Türkiye ve Avrupa satış tarihi! Tam Boyutta Gör
    Togg 10X ve Togg T10F’in EuroNCAP çarpışma testi sonuçları açıklandı. İki model de EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. Togg, yetişkin yolcu korumasında en iyi skorlardan birini aldı. T10F modeli 100 üzerinden 95, T10X ise 100 üzerinden 94 puan aldı. 2025 yılında yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli 2’inci ve 3’üncü araç konumuna yerleşti. Köklü otomobil devlerini geçmeyi başardı. Listenin birinci sırasında Firefly isimli model yer alıyor.

    Çarpışma testi videolarını aşağıdaki oynatıcılardan seyredebilirsiniz:

    Togg T10F satış tarihi ne zaman?

    Togg T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de satışa sunulacak. Aracın Türkiye fiyatı açıklanmadı.

    Togg, Avrupa’da satışa ne zaman başlayacak?

    Togg T10F ve Togg T10X modelleri 29 Eylül’de Avrupa’da satışa sunulacak. Araçların yurt dışı fiyatı henüz bilinmiyor.

    Togg T10F neler sunuyor?

    Togg T10F, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya seçeneğiyle satışa çıkacak. 52,4 kWh kapasiteye sahip versiyon tek şarjla yaklaşık 350 kilometre, 88,5 kWh’lik daha büyük batarya ise 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tek motorlu, arkadan itişli model 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyedeulaşabiliyor. Daha yüksek performans isteyenler için geliştirilen çift motorlu dört çeker versiyon ise 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ve sadece 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle öne çıkıyor.

    Kokpitte ise toplamda 41,3 inçlik bir ekran deneyimi sunuluyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik merkezi ekran ve 8 inçlik ek kontrol ekranı bir araya getirilmiş durumda. Aracın teknoloji altyapısında Snapdragon destekli yüksek hızlı işlemci, Trumore uygulaması ve yapay zeka tabanlı sistemler bulunuyor. Şarj tarafında ise 180 kW DC hızlı şarj desteği, bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 28 dakikada dolmasını sağlıyor. Ayrıca araç, V2L (Vehicle to Load) özelliği sayesinde harici cihazlara da enerji aktarabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    LastStand +74 RichesMen +70 tundra202006 +39 Material-Engineer +35 Lirikal Militan +32 Rockycan +31 Gereksiz Ciddiyet +26 BTopbas +25 mgora +25 VirgilSollozzo +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    412 Kişi Okuyor (67 Üye, 345 Misafir) 110 Masaüstü 302 Mobil
    sahinosmaann, Huan8, CleanCoders ve 54 üye daha okuyor
    S
    H
    C
    GENEL İSTATİSTİKLER
    4689 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, Türkiye Haberleri ve
    5 etiket daha TOGG togg t10x Togg T10F Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara elektronikçiler çarşısı kefir ishale iyi gelir mi metin2 beceri kitabı okuma iphone hava durumu yanlış gösteriyor b sınıfı ehliyeti monoküler ehliyete çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum