Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor

Togg T10X'e 7 yeni özellik geldi
Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), T10X’lere kazandırılan özelliklerin başında geliyor. Buna göre V1 ve V2 sahipleri, trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme gibi toplamda yedi yeni özellikle tanışacak. 1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 araçlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı da standart ve ücretsiz olarak yüklenecek. 2 Aralık tarihinden itibaren ise 1.5 yazılım güncellemesi OTA üzerinden cihazlara gönderilmeye başlanacak.
Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, "Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak bir süredir heyecanla beklenen yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül'den önce yola çıkan T10X'lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturup, kullanıcılarımızın bilgisine sunduk.” dedi.
Karakaş, aynı zamanda 1 Eylül'de yürürlüğe giren GSR II regülasyonuna uyum çerçevesinde yapılan güvenlik güncellemeleriyle cihazların standartlara uygun hale getirildiğini belirtti. Karakaş, aynı standartları ve deneyimi GSR II regülasyonu öncesinde teslim ettikleri cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsediklerini vurguladı.
Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Yazılım 1.5, yalnızca güvenlik değil, kullanıcı deneyimini de iyileştiren özelliklere de sahip. Yenilenen medya arayüzü, ekran dokunma hassasiyetini üç kademede ayarlama imkanı sunarken, gösterge ekranı üzerinden akıllı cihazın şarj durumu dinamik olarak izlenebilecek. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla "akıllı cihazım" uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.
Yazılım 1.5 ile gelen dijital asistan özellikleri sayesinde T10X, sürücülere daha kişisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar, sesli komutlarla araç bilgilerini öğrenebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ya da rehberine kaydedilen numaralara sesli komut yardımıyla erişebilir hale geliyor.
Yeni yazılımla birlikte, kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra dijital asistana eklenen yeni komut seçenekleri, profil bazlı bluetooth bağlantı öncelikleri ve sürücü ekranında yön bilgisi olarak gösterilen navigasyon yönlendirmeleri ile daha rahat bir sürüş deneyimi elde edebilecek. Ayrıca, sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ve menzillerini kontrol etme; ses seviyesini ayarlama; T10X ile senkronize edilmiş telefon rehberinden arama yapma gibi çeşitli işlevleri de kolaylıkla yönetebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D