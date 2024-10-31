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    Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor

    Togg T10X, yeni yazılımı 1.5 ile pek çok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunmaya başlıyor. Firma tarafından yapılan açıklamada güncelleme ile birlikte 7 farklı özellik geliyor.
    Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'e yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, yeni yazılım güncellemesi 1.5 ile kullanıcılarına yepyeni bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Togg tarafından yapılan açıklamaya göre 1.5 güncellemesi ile birlikte 7 farklı özellik sunulacak.

    Togg T10X'e 7 yeni özellik geldi

    Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), T10X’lere kazandırılan özelliklerin başında geliyor. Buna göre V1 ve V2 sahipleri, trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme gibi toplamda yedi yeni özellikle tanışacak. 1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 araçlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı da standart ve ücretsiz olarak yüklenecek. 2 Aralık tarihinden itibaren ise 1.5 yazılım güncellemesi OTA üzerinden cihazlara gönderilmeye başlanacak.

    Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, "Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak bir süredir heyecanla beklenen yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül'den önce yola çıkan T10X'lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturup, kullanıcılarımızın bilgisine sunduk.” dedi.

    Karakaş, aynı zamanda 1 Eylül'de yürürlüğe giren GSR II regülasyonuna uyum çerçevesinde yapılan güvenlik güncellemeleriyle cihazların standartlara uygun hale getirildiğini belirtti. Karakaş, aynı standartları ve deneyimi GSR II regülasyonu öncesinde teslim ettikleri cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsediklerini vurguladı.

    Süreç 4 Kasım'da başlıyor

    Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yeni yazılım ve donanım güncellemeleri için süreç, 4 Kasım itibarıyla T10X kullanıcılarına bildirilecek. "Akıllı cihazım" kaydı olan kullanıcılar, Trumore üzerinden gönderilen bildirimler sonrası, Togg Care ekibi tarafından aranarak randevu oluşturabilecek. ADAS güncellemeleri İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya gibi şehirlerde belirlenen temas noktalarında gerçekleştirilecek. Bu güncellemeler aynı gün içinde tamamlanacak ve 1 Eylül öncesinde teslim edilen tüm cihazlara 7-10 aylık bir süre zarfında yüklenmiş olacak.

    Yazılım 1.5, yalnızca güvenlik değil, kullanıcı deneyimini de iyileştiren özelliklere de sahip. Yenilenen medya arayüzü, ekran dokunma hassasiyetini üç kademede ayarlama imkanı sunarken, gösterge ekranı üzerinden akıllı cihazın şarj durumu dinamik olarak izlenebilecek. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla "akıllı cihazım" uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.

    Yazılım 1.5 ile gelen dijital asistan özellikleri sayesinde T10X, sürücülere daha kişisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar, sesli komutlarla araç bilgilerini öğrenebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ya da rehberine kaydedilen numaralara sesli komut yardımıyla erişebilir hale geliyor.

    Yeni yazılımla birlikte, kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra dijital asistana eklenen yeni komut seçenekleri, profil bazlı bluetooth bağlantı öncelikleri ve sürücü ekranında yön bilgisi olarak gösterilen navigasyon yönlendirmeleri ile daha rahat bir sürüş deneyimi elde edebilecek. Ayrıca, sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ve menzillerini kontrol etme; ses seviyesini ayarlama; T10X ile senkronize edilmiş telefon rehberinden arama yapma gibi çeşitli işlevleri de kolaylıkla yönetebilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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