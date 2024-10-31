Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'e yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, yeni yazılım güncellemesi 1.5 ile kullanıcılarına yepyeni bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Togg tarafından yapılan açıklamaya göre 1.5 güncellemesi ile birlikte 7 farklı özellik sunulacak.

Togg T10X'e 7 yeni özellik geldi

Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), T10X’lere kazandırılan özelliklerin başında geliyor. Buna göre V1 ve V2 sahipleri, trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme gibi toplamda yedi yeni özellikle tanışacak. 1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 araçlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı da standart ve ücretsiz olarak yüklenecek. 2 Aralık tarihinden itibaren ise 1.5 yazılım güncellemesi OTA üzerinden cihazlara gönderilmeye başlanacak.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, "Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak bir süredir heyecanla beklenen yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül'den önce yola çıkan T10X'lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturup, kullanıcılarımızın bilgisine sunduk.” dedi.

Karakaş, aynı zamanda 1 Eylül'de yürürlüğe giren GSR II regülasyonuna uyum çerçevesinde yapılan güvenlik güncellemeleriyle cihazların standartlara uygun hale getirildiğini belirtti. Karakaş, aynı standartları ve deneyimi GSR II regülasyonu öncesinde teslim ettikleri cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsediklerini vurguladı.

Süreç 4 Kasım'da başlıyor

Tam Boyutta Gör Yeni yazılım ve donanım güncellemeleri için süreç, 4 Kasım itibarıyla T10X kullanıcılarına bildirilecek. "Akıllı cihazım" kaydı olan kullanıcılar, Trumore üzerinden gönderilen bildirimler sonrası, Togg Care ekibi tarafından aranarak randevu oluşturabilecek. ADAS güncellemeleri İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya gibi şehirlerde belirlenen temas noktalarında gerçekleştirilecek. Bu güncellemeler aynı gün içinde tamamlanacak ve 1 Eylül öncesinde teslim edilen tüm cihazlara 7-10 aylık bir süre zarfında yüklenmiş olacak.

Yazılım 1.5, yalnızca güvenlik değil, kullanıcı deneyimini de iyileştiren özelliklere de sahip. Yenilenen medya arayüzü, ekran dokunma hassasiyetini üç kademede ayarlama imkanı sunarken, gösterge ekranı üzerinden akıllı cihazın şarj durumu dinamik olarak izlenebilecek. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla "akıllı cihazım" uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.

Yazılım 1.5 ile gelen dijital asistan özellikleri sayesinde T10X, sürücülere daha kişisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar, sesli komutlarla araç bilgilerini öğrenebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ya da rehberine kaydedilen numaralara sesli komut yardımıyla erişebilir hale geliyor.

Yeni yazılımla birlikte, kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra dijital asistana eklenen yeni komut seçenekleri, profil bazlı bluetooth bağlantı öncelikleri ve sürücü ekranında yön bilgisi olarak gösterilen navigasyon yönlendirmeleri ile daha rahat bir sürüş deneyimi elde edebilecek. Ayrıca, sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ve menzillerini kontrol etme; ses seviyesini ayarlama; T10X ile senkronize edilmiş telefon rehberinden arama yapma gibi çeşitli işlevleri de kolaylıkla yönetebilecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg T10X için 1.5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor