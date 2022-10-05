TOGG'un gerçek yol koşullarındaki test sürüşleri devam ediyor

Kısa süre önce kış testlerinin devamı için Arjantin'e gönderilen TOGG C-SUV'un yol testleri ülkemizde de devam ediyor. Şirket, bu süreci gösteren yeni bir video paylaştı.
TOGG'un paylaşımında; "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Paylaşılan videoda, güvenlik araçlarının arasında iki adet TOGG C-SUV prototipinin yollarda olduğunu görüyoruz. Arkadaki aracın kamuflajı öndekine göre daha yoğun. Panjuru tam görünmüyor fakat gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa öndeki araçtan biraz daha farklı gibi görünüyor.
TOGG'un Gemlik fabrikasının açılmasına az kaldı. 29 Ekim'de yapılacak törenle fabrikanın açılışı yapılacak. Açılış töreninde TOGG C-SUV ve şirketin planladığı diğer modellerle ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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