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    TOGG'un gerçek yol koşullarındaki test sürüşleri devam ediyor

    TOGG, bir yandan 29 Ekim'deki fabrika açılışına hazırlanırken diğer yandan elektrikli C-SUV modelinin test sürüşlerine de devam ediyor. Bu süreçten yeni görüntüler yayınlandı.
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    TOGG'un gerçek yol koşullarındaki test sürüşleri devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce kış testlerinin devamı için Arjantin'e gönderilen TOGG C-SUV'un yol testleri ülkemizde de devam ediyor. Şirket, bu süreci gösteren yeni bir video paylaştı.

    TOGG'un paylaşımında; "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Paylaşılan videoda, güvenlik araçlarının arasında iki adet TOGG C-SUV prototipinin yollarda olduğunu görüyoruz. Arkadaki aracın kamuflajı öndekine göre daha yoğun. Panjuru tam görünmüyor fakat gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa öndeki araçtan biraz daha farklı gibi görünüyor.

    TOGG'un gerçek yol koşullarındaki test sürüşleri devam ediyor Tam Boyutta Gör

    TOGG'un Gemlik fabrikasının açılmasına az kaldı. 29 Ekim'de yapılacak törenle fabrikanın açılışı yapılacak. Açılış töreninde TOGG C-SUV ve şirketin planladığı diğer modellerle ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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    elektrikli araçlar, fabrika ve
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