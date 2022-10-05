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Kısa süre önce kış testlerinin devamı için Arjantin'e gönderilen TOGG C-SUV'un yol testleri ülkemizde de devam ediyor. Şirket, bu süreci gösteren yeni bir video paylaştı.

TOGG'un paylaşımında; "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan videoda, güvenlik araçlarının arasında iki adet TOGG C-SUV prototipinin yollarda olduğunu görüyoruz. Arkadaki aracın kamuflajı öndekine göre daha yoğun. Panjuru tam görünmüyor fakat gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa öndeki araçtan biraz daha farklı gibi görünüyor.

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TOGG'un Gemlik fabrikasının açılmasına az kaldı. 29 Ekim'de yapılacak törenle fabrikanın açılışı yapılacak. Açılış töreninde TOGG C-SUV ve şirketin planladığı diğer modellerle ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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TOGG'un gerçek yol koşullarındaki test sürüşleri devam ediyor