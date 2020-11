Toksoplazmozun nöropsikiyatrik semptom mekanizması incelendi

Toxoplasma gondii veya toksoplazma olarak adlandırılan parazit; insan, kedi, sığır gibi omurgalı hayvanlarda ara konak olarak yaşamakla birlikte dünyadaki parazit enfeksiyonlarının başında geliyor. Dünyada yüzlerce milyon insanının enfekte olduğu düşünülürken bazı enfekte konaklar ( insan ) asemptomatik ( belirti göstermeyen ) olarak bulunuyor ve hastaların yalnızca çok az bir kısmında semptomlar ( belirti ) gözüküyor.

Toksoplazmoz olarak adlandırılan toksoplazma enfeksiyonunun çeşitli nörofizyolojik bozukluklara sebep olduğu düşünülmekle birlikte birçok araştırma şizofreni ile toksoplazmoz arasında korelasyon ( bağlılaşım, her ikisi de nicel olan herhangi bir x tesadüfi değişkeniyle y tesadüfi değişkenin aldığı değerler dizisi arasında bir uygunluk hâlinin olup olmadığını araştıran yöntem ) olduğuna işaret ediyor.

Toksoplazmoz

University of Leeds and the Université de Toulouse kurumu araştırmacıları bahsi geçen psikiyatrik ve nörolojik sorunları araştırmak amacıyla bahsi geçen enfeksiyonun üzerinde çalıştı.

Yeni araştırmalara göre toksoplazmoz norepinefrin ( noradrenalin ) olarak bilinen nörotransmitter ( nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir (tür) hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter (uyarıcılara tepki) denir. Sinir sistemi boyunca sinirsel sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar yardımıyla iletilir. ) olarak görev alan maddeyi down regüle ( azaltarak düzenleme ) ettiği tespit edilmekle birlikte söz edilen durumun beyin hücrelerinde immün yanıta ( bağışıklık yanıtı ) sebep olan iletim yollarını inhibe ederek ( engellemek, önlemek, bastırmak ) proinflamatuar ( inflamasyona sebep olan ) mekanizmaları tetiklediği belirtiliyor. Yani diğer bir deyişle davranışşal ve bilişsel yetilerdeki değişiklikler yukarıda bahsedilen nöroinflamasyon sebebiyle gerçekleşiyor.

Yeni bilgilerle ilgili daha fazla araştırma gerekmesine rağmen yeni araştırma birçok klinik araştırmanın önünü aralayabilecek ve potansiyel tedavi hedeflerinin geliştirilmesinde yardımcı olabilecek gibi görünüyor.

Yeni araştırma Trends in Immunology adlı dergide yayımlandı.

https://www.leeds.ac.uk/news/article/4712/parasite_discovery_could_assist_mental_health_treatments

