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    Kedi balıklarını çene yapısı su altı robotlarına ilham kaynağı olabilir

    Balığın çene yapısını inceleyen araştırma ekibi kedi balıklarının hareketli alt çeneye ait kemiklerinin bir düzineden fazla olduğunu keşfetti. Çene yapısı robot geliştirilmesine öncülük edebilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kedi balıklarını çene yapısı su altı robotlarına ilham kaynağı olabilir
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    Kedi balıkları olarak adlandırılan canlılar ilginç çene yapılarına sahip olmakla birlikte balıkların yapısı bilim insanları için ilham kaynağı oldu.

     

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    Rhode Island’s Brown University kurumu araştırmacılarından Aaron M. Olsen önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi X-ray Reconstruction of Moving Morphology adı verdikleri yöntemle balığı monitörize etti ve balık avını yakalarken bahsi geçen yöntemle balığı gözledi.

    Çene yapısı

    Kedi balıklarını çene yapısı su altı robotlarına ilham kaynağı olabilir

    Balığın çene yapısını inceleyen araştırma ekibi kedi balıklarının hareketli alt çeneye ait kemiklerinin bir düzineden fazla olduğunu keşfetti ( insanlarda bu sayı 1’dir ). Sert yapıya sahip kemiklerin esnek eklemlerle bir araya geldiğini gözleyen araştırma ekibi balığın çenesini kullanırken 17 farklı bağlantıdan yararlandığı belirledi.

    Ayrıca Bkz. "Doğada tamamen çözünebilen kalem üretildi"

    Yapılan incelemeler sonucunda su altında kullanılan robotik cihazların balıkta gözlenen 7 ana hareketten ( insan kolunun da benzer hareketleri yaptığı belirtiliyor ) ilham alınarak geliştirilebileceğini belirten araştırma ekibi geliştirilecek olan yeni cihazların günümüzde su altında kullanılan mekanik kolların yapabileceğinden çok daha fazla fonksiyona sahip olacağını düşünüyor.

    Yeni araştırma Integrative Organismal Biology adlı dergide yayımlandı.



    https://academic.oup.com/iob/article/2/1/obaa031/5962090 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    2 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bob Kelso 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala diyorlar evrim mevrim. Allah yaratmış işte uzatmayın.
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