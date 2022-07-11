Tomya borsası Hull City formasına sponsor oldu

Genelde Türk kripto para borsalarını Türk takımlarına sponsor olurken görüyoruz ancak Tomya borsası farklı bir yol izliyor. Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Tomya borsası kimdir?

2019 yılında kurulan ve 2020 ortalarında müşteri kabul etmeye başlayan Tomya kripto para borsası İstanbul kökenli. Bugüne kadar adını pek duymadığımız borsa Hull City sponsorluğu ile sürpriz yaptı.

Kripto Kraliçesi her yerde aranıyor 6 gün önce eklendi

2022/2023 sezonu boyunca ev, deplasman, üçüncü ve kaleci formalarının arka kısmında Tomya kripto para borsasının ismi yer alacak. Henüz Coinmarketcap ve Coingecko indekslerinde yer almadığı için istatistikler mevcut değil.

Tomya borsası Corendon Airlines şirketinin ardından Hull City ile sponsorluk anlaşması imzalayan ikinci Türk firması oldu. Fenerbahçe-Hull City maçında da sponsorlu formalar görücüye çıktı.

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