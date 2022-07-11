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    Anlık Bildirim

    Tomya borsası Hull City formasına sponsor oldu

    Henüz ismini pek duymadığımız Tomya kripto para borsası sürpriz bir çıkışla Hull City futbol takımına sponsor oldu. Tomya ismi formaların sırtında yer alacak.   
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    Bitcoin

    Genelde Türk kripto para borsalarını Türk takımlarına sponsor olurken görüyoruz ancak Tomya borsası farklı bir yol izliyor. Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

    Tomya borsası kimdir?

    2019 yılında kurulan ve 2020 ortalarında müşteri kabul etmeye başlayan Tomya kripto para borsası İstanbul kökenli. Bugüne kadar adını pek duymadığımız borsa Hull City sponsorluğu ile sürpriz yaptı.

    2022/2023 sezonu boyunca ev, deplasman, üçüncü ve kaleci formalarının arka kısmında Tomya kripto para borsasının ismi yer alacak. Henüz Coinmarketcap ve Coingecko indekslerinde yer almadığı için istatistikler mevcut değil.

    Tomya borsası Corendon Airlines şirketinin ardından Hull City ile sponsorluk anlaşması imzalayan ikinci Türk firması oldu. Fenerbahçe-Hull City maçında da sponsorlu formalar görücüye çıktı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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