Tomya borsası Hull City formasına sponsor oldu

Genelde Türk kripto para borsalarını Türk takımlarına sponsor olurken görüyoruz ancak Tomya borsası farklı bir yol izliyor. Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.
Tomya borsası kimdir?
2019 yılında kurulan ve 2020 ortalarında müşteri kabul etmeye başlayan Tomya kripto para borsası İstanbul kökenli. Bugüne kadar adını pek duymadığımız borsa Hull City sponsorluğu ile sürpriz yaptı.
2022/2023 sezonu boyunca ev, deplasman, üçüncü ve kaleci formalarının arka kısmında Tomya kripto para borsasının ismi yer alacak. Henüz Coinmarketcap ve Coingecko indekslerinde yer almadığı için istatistikler mevcut değil.
Tomya borsası Corendon Airlines şirketinin ardından Hull City ile sponsorluk anlaşması imzalayan ikinci Türk firması oldu. Fenerbahçe-Hull City maçında da sponsorlu formalar görücüye çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...