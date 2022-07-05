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    Kripto Kraliçesi’nin başına ödül kondu

    Kripto Kraliçesi lakaplı Ruja Ignatova, 3 milyon yatırımcıyı 4 milyar dolar dolandırdıktan sonra ortadan kayboldu. FBI ünlü dolandırıcıyı ödül programına dahil etti. 
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    Kripto Kraliçesi kimdir?
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    Kripto para dünyasının en büyük piramit şeması olarak gösterilen ve yıllarca mağduriyeti devam eden OneCoin projesinin kurucusu Ruja Ignatova ya da diğer adıyla Kripto Kraliçesi en çok arananlar listesine girdi.

    Kripto Kraliçesi kimdir?

    2014 yılında OneCoin adıyla bir proje başlatan Ruja Ignatova, yatırımcılara 5-10 kat arasında kazanç vadediyordu. Wembley Stadyumu gibi önemli noktalarda projesini tanıtan Ignatova kısa sürede 3 milyon kişiye ulaştı.

    2016 yılında Bitcoin katili olarak iddiasını daha da arttıran Ignatova, kripto para piyasasının yeni yeni tanınmaya başladığı dönemde pek şüphe uyandırmadı. Ne var ki proje en baştan piramit yapısıydı ve vadettiklerinin hiç birisini sunmuyordu. Ignatova’nın toplamda 4 milyar dolarlık vurgun yaptığı tahmin ediliyor.

    Ekim 2017 yılında iddialar ayyuka çıkınca ABD Bölge Mahkemesi gözaltı kararı vermişti. Ne var ki Ignatova erkek arkadaşının FBI ile çalıştığını fark edince gözaltı kararından sadece 10 gün sonra Sofya’dan Atina’ya giden bir uçağa atladı ve sonra ortadan kayboldu.

    FBI yıllardır Kripto Kraliçesi ile ilgili bir ipucu arıyor. Sonunda FBI’ın en çok aranan 10 kişi listesine girdi. Bu 10 kişi ile ilgili herhangi bir yararlı ipucu verene 100 bin dolara kadar ödül vadediliyor. Şimdilik Ignatova nerede ve ne yapıyor tamamen sır.

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