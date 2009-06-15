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Tongfong S30A: VIA platformunu temel alan 13.3-inç dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tongfong S30A: VIA platformunu temel alan 13.3-inç dizüstü bilgisayar
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Çin merkezli dizüstü bilgisayar üreticisi Tongfong, VIA platformunu temel alan 13.3-inç ekranlı yeni modelini duyurdu. S30A kod adını taşıyan dizüstü bilgisayarın temel komponentleri için VIA çözümleri tercih edilmiş zira 1.4 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayara 1.3GHz'de çalışan VIA Nano U2250 işlemcisi güç veriyor. Yine VIA tarafından hazırlanan VX800 yonga setli anakart üzerine inşa edilen sistemde ayrıca 2GB bellek ve kapasite tercihi son kullanıcıya bırakılan 2.5-inç sabit disk bulunuyor.

VIA'nın düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesinden güç alan Tongfong S30A, grafik özellikleriyle de dikkat çekiyor zira sistem üzerinde VIA'nın hem DirectX 10.1 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen S3 Chrome 435 ULP ekran kartı bulunuyor. 6 hücreli pil ile donatılan dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında WiFi, 10/100 ethernet, çoklu kart okuyucusu, ExpressCard slotu, DVD yazıcı, D-Sub ve HDMI portu gibi detaylara yer verilmiş.

İşletim sistemi olarak Windows XP Home veya Windows Vista ile alınabileceği belirtilen Tongfong S30A'nın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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hacı.basat 9 yıl
Arkadaşlar, bu bilgisayardan almak istiyorum, ülkemizde satışta bulabileceğim bir yer bilen varsa lütfen bana yardımcı olsun.
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1963bursa 10 yıl
Bunu alabileceğimiz bir firma olsa da alsak, tam aradığım notebook, hem de VIA işlemcili. 13,3" yerine daha büyük ekran seçenekleri de lazım, inşallah gelir.
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