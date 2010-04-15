Toshiba 15 yeni REGZA LED TV duyurdu, LAN üzerinden kayıt özelliği geldi

Japon elektronik devi Toshiba, REGZA serisi 15 yeni LCD televizyonunu Japonya'da duyurdu. Uluslararası pazarlara da girmesi beklenen yeni modeller, tasarım detayları ve teknik özellikleriyle öne çıkmayı başarıyorlar. Yeni modellere ek olarak REGZA markalı disklerini de duyuran Toshiba, LAN üzerinden kayıt özelliğini de getiriyor, işte detaylar;

REGZA Z1 Serisi

REGZA serisinin yeni amiral gemisi olacak Z serisi modeller, 37-inç ve 55-inç arasında değişen dört modele sahip. Z1 serisi televizyonların tamamında Full HD çözünürlük desteğine sahip "Clear" LED (IPS) panel kullanılırken, LED edge aydınlatma teknolojisini esas aldıklarını görüyoruz. Dinamik karşıtlık oranlar 2,000,000:1 olarak açıklanan REGZA Z1 serisi LCD televizyonların en dikkat çekici yeniliklerinden biri de USB ve LAN üzerinden kayıt gerçekleştirebilmeleri. Kullanıcılar ayrı olarak satılan harici diskler ile hem USB hem de LAN üzerinden kayıt yapabilecek. 10 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre sahip olan televizyonlarda dört adet HDMI çıkışına REGZA link bağlantısına, SD/SDHC kart slotuna, iki adet USB portuna, talebe göre video desteğine, Ethernet konnektörüne ve Windows 7 desteğine yer veriliyor.

Z serisi REGZA televizyonların Japonya satışına Haziran ayında başlanacak, fiyatlar modeline göre 2700$ ile 5200$ arasında olacak.

REGZA RE1 Serisi

RE1 serisi Toshiba'nın REGZA ürün gamı içerisindeki orta segment odaklı yeni çözümleri içeriyor. 8 yeni modelin yer aldığı RE1 serisi altındaki televizyonlardan, 19, 22, 26 ve 32 inç boyutundaki modeller 1366 x 768 piksel, 37, 42, 47 ve 55-inç boyutundaki modeller ise Full HD çözünürlüğünü destekliyorlar. LED edge aydınlatma teknolojisini esas alan ve dinamik karşıtlık oranları Z1 serisi gibi 2,000,000:1 olarak belirlenen RE1 serisi LCD TV'ler, REGZA Link bağlantısı, USB ve LAN üzerinde kayıt desteği, Ethernet portu, USB konnektörü, modeline göre iki ya da dört adet HDMI çıkışı ve talebe göre video desteği gibi özelliklere sahipler. Sadece üst dört modeli Z1 serisindeki "Clear" LED paneli kullanan RE1 serisi REGZA televizyonların Mayıs - Ağustos aylarında Japonya'da satışa sunulmaları bekleniyor.

Toshiba'dan yapılan açıklamaya göre REGZA RE1 serisi televizyonlarda fiyatlar 850$ seviyesinden başlayacak ve 4600$'a kadar çıkacak.

REGZA HE1 Serisi

19, 22 ve26-inç boyutundaki LCD televizyonları içeren HE1 serisi REGZA ailesinin giriş seviyesindeki temsilcilerini içeriyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, LED egde aydınlatma tabanlı yeni televizyonlar, REGZA bağlantısına, iki adet HDMI çıkışına, USB konnektörüne, Ethernet portuna ve talebe göre video desteğine sahipler. Dinamik karşıtlık oranları 2,000,000:1 olarak açıklanan televizyonların en önemli özellikleri arasında 500GB kapasiteli entegre diske sahip olmaları gösteriliyor.

Japonya satışına Temmuz ayında başlanacak REGZA HE1 serisi televizyonlarda fiyatlar modeline göre 1200$ ile 1400 arasında değişecek.