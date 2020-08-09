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    Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı

    Japon elektronik devlerinden Toshiba, 1985 yılında başladığı dizüstü bilgisayar işini artık resmi olarak tamamen sonlandırdı. Şirket kalan hisseleri, Sharp'a devretti.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı
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    Toshiba, endüstri standartlarına göre 1985'ten beri dizüstü bilgisayar üretiyor ve alışılmış, kapaklı kitap formatındaki bilgisayarları ilk piyasaya süren şirket olarak kabul ediliyor. Japon devi 1990'lı yıllarda Satellite ailesiyle birlikte küçük, ince ve hafif dizüstü modellerini satışa sunmuştu.

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    Bu ürünler, Toshiba'yı 1990'ların sonlarında dizüstü bilgisayar pazarının ön saflarına getirdi ve 2000'li yıllarda ise şirket bu pazardaki en önemli oyunculardan biri haline geldi. Diğer şirketler birleşme ve satın almalarla küçülürken, Toshiba genellikle ilk 5 PC üreticisi arasında yer aldı ve hiçbir zaman bir masaüstü bilgisayar üretmedi.

    Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı
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    Yenilikçi anlayışa ayak uyduramadı

    2000'li yıllar ilerledikçe ise Toshiba cihazları, Lenovo ThinkPad veya Apple MacBook gibi çeşitli modellere ek olarak, Dell ve HP'nin dizüstü bilgisayarlarına kıyasla giderek daha az çekici hale gelmeye başladı. Şirketin, tüketicileri alışılmadık ve yenilikçi bir tasarım anlayışı ile etkilemeye çalışmaması ise Toshiba'nın büyümesine en büyük engel oldu.

    2010'larda bilgisayar pazarı küçülürken, Lenovo, Dell ve HP satışları domine etmeye başladı ve Toshiba markası, mağaza raflarında giderek daha nadir görülür hale geldi. 2018 yılında durma noktasına gelen şirket,  PC üretim bölümünü Sharp'a sattı. 36 milyon dolara gerçekleşen bu satış sonrasında Toshiba hisselerin yüzde 19.9'unu elinde tutmayı sürdürdü.

    Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı
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    Sharp hızla, Toshiba'nın Japonya'da kullandığı marka olan Dynabook'u yeniden adlandırdı ve yeni modeller sunarak markayı canlandırmaya başladı. İşler oldukça iyi gitti ve Sharp, 30 Haziran 2020'de Dynabook'un kalan yüzde 19.9'unu da satın alacağını açıkladı ve şimdi ise tüm hisseler Sharp'a geçti. Bu gelişme, Toshiba'nın artık bir PC tedarikçisi olarak sonuna işaret ediyor. Ancak şirketin mirasının Sharp kanatları altında yaşamaya devam ettiğini söylenebilir.



    https://www.theregister.com/2020/08/07/toshiba_sells_last_dynabook_shares/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    zero fear 1 hf. en beğenilen
    Japon efsaneleri bir bir dökülüyor.. Önce Vaio şimdi Toshiba.. Meydan Çinlilere kaldı iyi mi.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Vay be bir zamanlar Notebook denilince akla gelen ilk isimken bu konuma gelmek nasıl bir basiretsizliktir. Derslerde okutulmali bunu nasıl başardıkları(!).
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Japon firmalar piyasadan tek tek silinirken Çinliler meydanı dolduruyor.

    Tabi sahne arkasında yine Japonlar var denilebilir. Üretim tesislerini kurma, mühendislik gibi işlerde Japonların desteği var.
    Japon firmalar piyasadan tek tek silinirken Çinliler meydanı dolduruyor. Tabi sahne arkasında yine Japonlar var denilebilir. Üretim tesislerini kurma, mü...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    kesbi 1 hf.
    Yıllardır zaten var mı yok mu belli değildi. Eskiden de hem fahiş fiyatlı hem kalitesizdi. Kimseye önermedim, alan da görmedim. İsabet olmuş.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    son zamanlar da satılmıyordu zaten iyi oldu
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    norton772 1 hf.
    Vay be, koca firma gitti. Senelerce kullandım ve hala daha taş gibi duruyor a300 laptopu 😔
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    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 1 hf.
    Vaio gibi akilli bir hamle olmus.İyice daraldi notebook pazari.

    İleride hepsi cekilmek zorunda kalacak zaten.
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    AribyAriana 1 hf.
    İlk dizüstü bilgisayarımı Toshiba Satellite L-750 serisi idi. Sekiz buçuk yılı aşkın severek kullandım. Bu süre zarfında çok mu iyiydi, hayır. Lakin benim işimi görüyordu ve mutluydum. Yaptığın emekler için teşekkürler TOSHIBA Notebook.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Darısı Casper'a xD
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    435 1 hf.
    toshiba'nın laptop piyasasından çekilmesine üzüldüm valla, yazık oldu.
    3 toshiba laptopum oldu, sonuncusu 2011 yılında almıştım ve hala taş gibi çalışıyor. pek kullanmıyorum ama atmaya da kıyamıyorum. son model ipad macbook desktop varken 9 yıllık makinayı niye açayım. bataryasını 1 kere değiştirdim onun haricinde hiç bir parçası değişmiş değil. Apple dahil bu kadar iyi makine yapan görmedim.
    2005 yılında 17" toshiba workstation laptop almıştım, onu da yıllarca kullanmış çok memnun kalmıştım. ondan önceki 2000 yılında ekonomik kriz falan param olmadığından en ucuz modelini alabilmiştim. manda kasa, ağır ve hantaldı ama yine de yıllarca işimi gördü.
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    mehmet-73 (m***** x*****) 1 hf.
    toshiba amerikada yaptığı nükleer enerji yatırımlarından çok büyük zarar etti.
    bir dahada belini doğrultamadı.
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    speed001 (Ramazan Çelik) 1 hf.
    Lenovo L340 Gaming aldım yılların Asus kullanıcısi ve fanı olarak, Lenovo bu PC de iyi iş çıkarmış.
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    Akbaba89 ( ***) 1 hf.
    Rakiplerine göre pahalı idi cihazlar onun da etkisi var.
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    3523 kez okundu.
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    toshiba, dizüstü bilgisayar ve
    5 etiket daha sharp laptop Notebook dynabook Mobil Teknolojiler
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