Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı

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Toshiba, endüstri standartlarına göre 1985'ten beri dizüstü bilgisayar üretiyor ve alışılmış, kapaklı kitap formatındaki bilgisayarları ilk piyasaya süren şirket olarak kabul ediliyor. Japon devi 1990'lı yıllarda Satellite ailesiyle birlikte küçük, ince ve hafif dizüstü modellerini satışa sunmuştu.

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Bu ürünler, Toshiba'yı 1990'ların sonlarında dizüstü bilgisayar pazarının ön saflarına getirdi ve 2000'li yıllarda ise şirket bu pazardaki en önemli oyunculardan biri haline geldi. Diğer şirketler birleşme ve satın almalarla küçülürken, Toshiba genellikle ilk 5 PC üreticisi arasında yer aldı ve hiçbir zaman bir masaüstü bilgisayar üretmedi.

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Yenilikçi anlayışa ayak uyduramadı

2000'li yıllar ilerledikçe ise Toshiba cihazları, Lenovo ThinkPad veya Apple MacBook gibi çeşitli modellere ek olarak, Dell ve HP'nin dizüstü bilgisayarlarına kıyasla giderek daha az çekici hale gelmeye başladı. Şirketin, tüketicileri alışılmadık ve yenilikçi bir tasarım anlayışı ile etkilemeye çalışmaması ise Toshiba'nın büyümesine en büyük engel oldu.

2010'larda bilgisayar pazarı küçülürken, Lenovo, Dell ve HP satışları domine etmeye başladı ve Toshiba markası, mağaza raflarında giderek daha nadir görülür hale geldi. 2018 yılında durma noktasına gelen şirket, PC üretim bölümünü Sharp'a sattı. 36 milyon dolara gerçekleşen bu satış sonrasında Toshiba hisselerin yüzde 19.9'unu elinde tutmayı sürdürdü.

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Sharp hızla, Toshiba'nın Japonya'da kullandığı marka olan Dynabook'u yeniden adlandırdı ve yeni modeller sunarak markayı canlandırmaya başladı. İşler oldukça iyi gitti ve Sharp, 30 Haziran 2020'de Dynabook'un kalan yüzde 19.9'unu da satın alacağını açıkladı ve şimdi ise tüm hisseler Sharp'a geçti. Bu gelişme, Toshiba'nın artık bir PC tedarikçisi olarak sonuna işaret ediyor. Ancak şirketin mirasının Sharp kanatları altında yaşamaya devam ettiğini söylenebilir.

https://www.theregister.com/2020/08/07/toshiba_sells_last_dynabook_shares/

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