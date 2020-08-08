Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak

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Google+ sosyal ağın varlığı sona ermiş olsa da, kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Çevrimiçi kaynaklara göre Google, kullanıcıların kişisel verilerinin ihlal edilmesi sebebiyle 7.5 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. Veri sızıntılarının nedeni ise "yazılım hataları" olarak gösteriliyor.

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Kullanıcılar hak talebinde bulunamayacaklar

Toplam ödeme olarak büyük bir rakam gibi görünse de, Google+ aracılığı ile verileri ihlal edilen her kullanıcı yaklaşık 12 dolarlık mütevazı bir tazminat alacak. Tazminat alan kullanıcıların bu durumda Google'a herhangi bir yasal hak talebinde bulunamayacaklarını da belirtmeleri gerekecek. Google, tazminat alma hakkı olan kullanıcılara bildirim göndermeye başladı ve bu konudaki kullanıcı talepleri 8 Ekim'e kadar değerlendirilecek.

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Ayrıca, 1 Ocak 2015 ile 2 Nisan 2019 tarihleri arasında Google+ hesabına sahip olan kullanıcılar maddi tazminat başvurusunda bulunabilecekler. Ancak profillerinde herkese açık olmayan kişisel bilgilerin girilmiş olması gerekiyor. Google gibi dünyanın önde gelen şirketlerinden birine, veri ihlali gerekçesiyle kesilen cezanın sadece 7.5 milyon dolar olması ise işin düşündürücü kısmı.

https://www.pcworld.com/article/3570214/if-you-ever-set-up-a-google-account-you-might-be-due-some-money.html

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