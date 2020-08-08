Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak

    Google, 2019 yılında sonlandırdığı sosyal platformu Google+ aracılığı ile kullanıcıların kişisel verilerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 7.5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
    1 hf.
    3,4b
    1
    13
    sosyal ...
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak
    Tam Boyutta Gör

    Google+ sosyal ağın varlığı sona ermiş olsa da, kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Çevrimiçi kaynaklara göre Google, kullanıcıların kişisel verilerinin ihlal edilmesi sebebiyle 7.5 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. Veri sızıntılarının nedeni ise "yazılım hataları" olarak gösteriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı"

    Kullanıcılar hak talebinde bulunamayacaklar

    Toplam ödeme olarak büyük bir rakam gibi görünse de, Google+ aracılığı ile verileri ihlal edilen her kullanıcı yaklaşık 12 dolarlık mütevazı bir tazminat alacak. Tazminat alan kullanıcıların bu durumda Google'a herhangi bir yasal hak talebinde bulunamayacaklarını da belirtmeleri gerekecek. Google, tazminat alma hakkı olan kullanıcılara bildirim göndermeye başladı ve bu konudaki kullanıcı talepleri 8 Ekim'e kadar değerlendirilecek.

    Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca, 1 Ocak 2015 ile 2 Nisan 2019 tarihleri arasında Google+ hesabına sahip olan kullanıcılar maddi tazminat başvurusunda bulunabilecekler. Ancak profillerinde herkese açık olmayan kişisel bilgilerin girilmiş olması gerekiyor. Google gibi dünyanın önde gelen şirketlerinden birine, veri ihlali gerekçesiyle kesilen cezanın sadece 7.5 milyon dolar olması ise işin düşündürücü kısmı.



    https://www.pcworld.com/article/3570214/if-you-ever-set-up-a-google-account-you-might-be-due-some-money.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Ben de kullanıyordum ama kapattılar ve resimlerim herşeyim gitti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    batkent (utku deniz) 1 hf.
    zamanında benimde vardı ne bu diye açmıştım para için nereye başvuruyoruz link atabilecek var mı ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 1 hf.
    12 dolar mı :D verme daha iyi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cellojn (S.Cagli ) 1 hf.
    Nasıl alıyoruz dolarla çok iyi para.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    Nasıl alacağız ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NT2L 1 hf. (düzenlendi)
    90 lira mı kazandık şimdi?
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aswattha (- -) 1 hf. NT2L
    Kişisel verilerini kaptırdın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart0201 1 hf. NT2L
    boşver ıphone 6 olayında 50 dolar dediler para yok
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kutsall1 (mehmet metin) 1 hf.
    Kurumsal olmak ile sorumluluk göstermek bir arada.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    symbiat (symbiat karalama) 1 hf.
    it iti isirmaz.....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar 1 hf. 20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir 1 hf. Raffaello Sanzio da Urbino'nun yüzü yeniden üretildi 1 hf. Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor 1 hf. Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir 1 hf. Epic Games toplamda 1.78 milyar dolar yatırım aldı 1 hf. Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor 1 hf. Mad Catz ilk çok formatlı oyun kolunu satışa sunuyor 1 hf. Logitech web kamerası siparişlerine yetişemiyor 1 hf. Orijinal Quake oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı 1 hf. İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki biyolojik savaş planı: “Operasyon Vejetaryen” 1 hf. Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği 1 hf. Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı 1 hf. Huawei Mate 40, Kirin yongalı son telefon olabilir 1 hf. Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu 1 hf. Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı 1 hf. Bilim insanları Excel'deki komik bir hata yüzünden 27 geni yeniden isimlendirdi 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir 1 hf. Qualcomm DSP çipindeki güvenlik kusurları birçok Android kullanıcısını riske atıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak Sonraki Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var 1 hf. TikTok ilk TV uygulamasını başlattı 1 hf. Amerikan ulusal güvenlik roketlerini SpaceX ve ULA fırlatacak 1 hf. Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu 1 hf. LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli 1 hf. Huawei'in en iyi dizüstü bilgisayarı | MateBook X Pro incelemesi 1 hf. Hyundai, geliştirdiği konseptlerle "Geleceğin Mobilite Ödülü"nü kazandı 1 hf. Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu 1 hf. Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir 1 hf. Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi 1 hf. Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte 1 hf. Zeptolab’dan absürt robot savaşları oyunu 1 hf. 67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor 2 hf. Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı 2 hf. Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında 2 hf. Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos) 2 hf. Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. 2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız